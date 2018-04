Přepínač poslední záchrany. Když dochází energie, stačí ho přepnout

Krátce před veletrhem IFA v Berlíně se na veřejnost dostala informace, že Motorola převezme velení v oblasti mobilních aktivit Lenova, výjimkou bude jen nová značka Zuk, která nadále bude působit samostatně. Novinky představené v Berlíně samozřejmě nejsou touto změnou nijak ovlivněny, ale ukazují, že Lenovo udělalo rozumný krok.

Technicky jsou totiž novinky zajímavé, ale co se týče designu a nějakého logického uspořádání modelové řady, jsou telefony doslova „každý pes jiná ves“. Nejnovější modely Motoroly sice nepatří mezi největší mobilní krasavce, ale jedno jim upřít nelze – na první pohled náleží ke své značce, mají společné znaky, ale na druhou stranu lze jednotlivé modely od sebe rozeznat.

To nová Lenova od sebe rozeznáme také snadno, protože každý přístroj vypadá úplně jinak. A to i ty, které jsou sourozenci. Lenovo v tom jde proti současnému trendu, kdy výrobci využívají jeden designový jazyk pro širší řadu modelů. Ono by to nevadilo, kdyby novinky vypadaly k světu, ale většina telefonů má mdlý design, který lze snadno zaměnit s čímkoli z čínské produkce. A to pro Lenovo, které míří mezi největší mobilní výrobce světa, rozhodně není dobrá vizitka.

Výdrž baterie je to hlavní

Hlavními novinkami Lenova z Berlína jsou modely Vibe P1 a P1m. Ty kladou důraz na špičkovu výdrž baterie, větší P1 k tomu přidává přeci jenom i trochu šarmu. Smartphone s 5,5palcovým Full HD displejem má elegantní design a solidní výbavu – čtečku otisků prstů, Snapdragon 615, 2 GB RAM, 32 GB paměti nebo třináctimegapixelový fotoaparát či podporu LTE, NFC a dalších funkcí.

Hlavním trumfem je ovšem baterie, její kapacita je 5 000 mAh. Lenovo navíc smartphonu přidalo na bok přepínač, který přepne telefon do úsporného režimu a díky tomu se prodlouží jeho výdrž. Podobný úsporný mód má dnes spousta smartphonů, žádný ovšem doposud neumožňoval jeho snadnou aktivaci mechanickým tlačítkem. Sami jsme zvědavi, jak to bude v praxi fungovat, typicky se nabízí přepínat telefon do úsporného režimu ve chvíli, kdy víme, že jej stejně nebudeme potřebovat – na noc nebo třeba během delšího jednání. Otázkou je, o kolik může snadné přepínání tlačítkem výdrž prodloužit. Smartphone samotný působí sympatickým dojmem, kovové tělo má dobré zpracování. Cenu místní zastoupení stanovilo na 9 999 korun a prodej začne začátkem listopadu.

Už o měsíc dříve se začne prodávat levnější novinka Vibe P1m, která má stejný přepínač úsporného módu. Stát bude 5 499 korun a jeho baterie má stále parádní kapacitu 4 000 mAh. Vzhledem ke slabší výbavě jako je procesor MediaTek a pětipalcový HD displej by mohla být výdrž podobná jako u lepšího modelu. Chybí tu také čtečka otisků a telefon je plastový, jeho design jako bychom už viděli stokrát jinde. Celkově však půjde o solidní smartphone za zajímavou cenu, který zaujme především ty, kdo touží po výdrži baterie. Oba telefony mají i funkci rychlého dobíjení QuickCharge a také dovedou dobíjet jiné zařízení.

Styl nebo obyčejnost

Lenovo také v Berlíně ukázalo další dva modely, u kterých ovšem není jisté, že se podívají na náš trh. Typ A6010 patří do základní řady, kde bude s pětipalcovým HD displejem a 13megapixelovým foťákem patřit k těm lépe vybaveným modelům, je to vylepšený typ A6000. Oproti němu jsou tu 2 GB RAM a nový Android.

Model Vibe S1 patří do stylové modelové řady Lenova a přináší i trochu lepší výbavu – pětipalcový displej má Full HD rozlišení, telefon má 3 GB RAM a o pohon se stará osmijádro MediaTek. Telefon má kovový rám a zadní zaoblený kryt v lesklém skleněném provedení. Je to elegán, ale mezi nejstylovější smartphony jej rozhodně nezařadíme, chybí především nějaký originální prvek, design je opět docela okoukaný bez zvláštních prvků.