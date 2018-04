Moto C bude nejlevnější motorola, verze Plus bude mít obří baterii

Lenovo to nemá v poslední době lehké. Prodeje mu klesají po celém světě a na poli mobilů firma laboruje se svojí značkou. Lenovo u mobilů fungovalo jen na několika trzích (včetně českého), ale mnohde si zákazníci s touto značkou mobily nespojovali. Proto firma koupila od Googlu značku Motorola. Nejprve to zkoušeli se zkrácenou verzí Moto, jenže to se neosvědčilo. Respektive Moto zůstane jako součást označení jednotlivých modelů, ale značka bude Motorola.

Letos bychom se měli dočkat několika nových přístrojů, jedním z nich bude podle serveru Venture Beat levný model Moto C. Existovat bude i vylepšená verze Moto C Plus.

Hlavní devizou pluska bude baterie s kapacitou 4 000 mAh, což dá jednoduchému a energeticky nenáročnému smartphonu jistě excelentní výdrž. Základní „céčko“ si bude muset vystačit s baterií s kapacitou 2 350 mAh.

Zatím nejlevnější novodobá motorola dostane pětipalcový displej, který bude mít v základní verzi rozlišení jen nízkých 854 × 480 obrazových bodů. Vylepšená verze s přídomkem Plus bude mít už lepší HD displej s rozlišením 1 280 × 720 obrazových bodů.

Jestliže verze Plus bude striktně smartphone s podporou LTE sítí, tak základní „céčko“ bude existovat i ve verzi s podporou jen 3G sítí. Lišit se budou i procesory, ve všech případech čtyřjádrové od MediaTeku. Základní Moto C s podporou 3G sítí dostane jen 32bitový čip s taktem 1,3 GHz. Procesor se stejným taktem dostane i verze Plus, který bude ale tam bude 64bitový. LTE verze základního modelu Moto C bude mít 64bitový procesor s taktem 1,1 GHz.

Aby zmatků okolo výbavy nebylo málo, tak se budou lišit i paměti. Verze Plus bude mít podle verzí pro různé trhy operační paměť s kapacitou 1 GB, nebo 2 GB. Základní provedení Moto C bude mít pouze 1GB paměť. Úložiště základního Moto C bude 8 GB, ovšem pro některé trhy bude uživatelská paměť i 16 GB. Stejnou kapacitu úložiště dostane i verze Plus. Ve všech případech nechybí slot pro paměťové karty.

Stejně jako displej neoplývá superlativy, tak ani fotoaparát nikoho nedostane do kolen. Základní Motorola Moto C bude mít pětimegapixelový zadní snímač a navíc v té nejobyčejnější verzi bez LTE bude absentovat automatické ostření. Vylepšené „plusko“ bude mít osmimegapixelový snímač. Ve všech případech bude přední kamerka dvoumegapixelová.

Novinka od Lenova nebude na zákazníky útočit jen nízkou cenovkou, ale i tradičním povedeným designem a několika barevnými variantami. V prodeji bude černá, bílá, červená a zlatá verze. Cena základního modelu by neměla překročit dva tisíce korun, ale je nepravděpodobné, že se objeví v prodeji v Evropě. Zde se budou prodávat lépe vybavené varianty, ale i ty by měly být cenově výhodné.