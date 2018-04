Tak má vypadat modulární mobil. Žádné „lego“ kostky nejsou potřeba

Lenovo, které legendární značku Motorola koupilo a později přejmenovalo na Moto, představilo v Berlíně na veletrhu IFA nový modulární smartphone Moto Z Play. Přístroj doplní dříve představené modely Moto Z a odolnou Moto Z Force.

Moto Z Play je smartphone střední třídy za 499 eur, tedy v přepočtu za asi 13 500 korun. Design je povedený, spíš větší přístroj má kovový rámeček a na obou stranách zcela ploché tělo. Světlé a černé provedení lze vždy vylepšit zadními kryty, ale ne úplně obyčejnými.

Displej má úhlopříčku 5,5 palce při rozlišení Full HD, tedy 1 080 na 1 920 pixelů. Procesor je od Qualcommu, konkrétně se pod „kapotu“ dostal Snapdragon 625 s osmi jádry. Sekundují mu 3 GB operační paměti a základních 32 GB uživatelské paměti, kterou lze doplnit o úložiště na paměťové kartě.

Lenovo zdůrazňuje, že telefon má velmi dobrou výdrž baterie, v případě značky rekordní. Na příjmu vydrží v běžném provozu až 50 hodin, tedy s rezervou dva dny. Baterie přitom není nikterak velká, má kapacitu 3 510 mAh. Přístroj není vyloženě voděodolný, ale je potažený nanopovlakem, takže by podle výrobce neměl mít problémy s běžnou vlhkostí. Ale ponoření do vody bude s velkou pravděpodobností znamenat jeho smrt.

Zadní fotoaparát má rozlišení 16 MPix, přední pak 5 MPix. Nechybí obvyklá výbava včetně NFC, podpory všech v Česku používaných LTE pásem a podobně. Zajímavostí je už nový USB-C konektor. Telefon přijde na trh v září, či říjnu, záleží na regionu a výrobce to zatím zcela přesně nespecifikoval. Přednost asi dostane USA.

Při pohledu na výbavu zaujme výše uvedená cenovka, která je poněkud nadprůměrná. Důvod je především ten, že Moto Z Play je momentálně základní a nejlevnější modulární mobil ze stáje Lenova.

Moto šlo na modularitu poněkud jinak než LG, které letos představilo a i začalo prodávat modulární model G5. Jenže LG vsadilo na poněkud komplikovanou koncepci výměnných modulů, které se zasouvají do těla přístroje. To Moto Z Play to má vyřešeno mnohem jednodušeji a pohodlněji.

V podstatě se vše přilepí na záda. To lepení neberte doslovně, místo lepidla zde obě části drží magnety. Vše lze měnit okamžitě, bez vypínání, kdykoliv a extrémně snadno. Samotný mobil má na zádech velkou plošku s konektory a ty pak má i příslušenství.

A co na záda přidat? To nejlepší představují nejjednodušší věci, kryty a externí baterie. Krytů je na výběr hodně, jsou povedené, ale nutno dodat, že telefon lze používat i bez nich, má pevná záda. Externí baterie nemá moc velkou kapacitu, ale pomůže.

Z dalších modulů má momentálně Moto k dispozici stereoreproduktory od firmy JBL, které jsou poměrně těžké a zvuk je prostě repráčkový, nic extra. Pak je zde projektor. Ten funguje dobře, ale asi to není to, za co by si většina zákazníků připlácela. A nejzajímavějším modulem je fotoaparát vyvinutý legendární značkou Hasselblad. Má desetinásobný optický zoom a xenonový blesk. Tomuto kousku se budeme věnovat samostatně podrobněji, zaslouží si to.

Výhodou všech modulů je to, že je připojíte a okamžitě fungují. Respektive v řádu pár sekund, což je podle našeho úsudku velmi dobré a funkční.

Moto, respektive Lenovo, vymyslelo opravdu funkční modulární systém. Problém je primárně v ceně. Modularitu umí jen poměrně drahé modely, kde Z Play je nejlevnější a i tak stojí jako prémiový smartphone nejvyšší třídy, ač tam přímo nepatří. A pak je tu cena příslušenství, která není úplně lidová.

Ale pokud se Motu podaří tento systém dostat i na levnější přístroje, třeba ve zjednodušené podobě jen pro kryty a externí baterii, tak by to mohlo fungovat a zákazníky bavit. Co s modulárním systémem bude dál, ukáže čas. My se rozhodně těšíme na podrobný test systému a jednotlivých modulů.