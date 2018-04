Moto Z je ultratenký špičkový smartphone, kterému lze přidávat výbavu

Motorola v nedávné době zažila turbulentní časy. Po krátkém intermezzu, kdy patřila Googlu, ji odkoupilo čínské Lenovo. To už nepoužívá tradiční značku, nově mají smartphony označení jen Moto. Po nedávno uvedené nové generaci modelu Moto G přišla řada na vrcholný model nabídky.

Je jím zcela nový model Moto Z. Na konferenci Lenovo Tech World novinku uvedla tvář čínské značky, herec Ashton Kutcher. Výbavu má špičkovou, design příliš nezaujme. Novinka je inovativní v tom, že podporuje přídavné moduly, které umožní vylepšit funkčnost telefonu. S tím už přišlo nedávno LG u modelu G5. Řešení Lenova ale působí elegantněji a především pro zákazníky zajímavěji. Jednotlivé moduly by totiž měli vyrábět různí výrobci. Moduly se k telefonu jednoduše připojí pomocí magnetů.

Moduly nazvané Moto Mods už zahrnují například projektor nebo kvalitní reproduktory značky JBL. Nechybí samozřejmě už dávno známé přídavné powerbanky. Pro to, aby se objevily nové moduly, vypsalo Lenovo soutěž pro vývojáře. Ten, kdo navrhne ten nejlepší modul, může vyhrát jeden milion dolarů.

Stejně jako lze vylepšit výbavu novinky, tak je možné „vyladit“ i vzhled. Vyměnitelné zadní kryty už měly dřívější Motoroly pomocí služby Moto Maker. I novinku Moto Z lze různými kryty vylepšit, a to i bez zmíněné služby. Zadní vyměnitelné kryty se nově jmenují Style Shells a můžou být třeba dřevěné nebo vyrobené z kůže.

Běžná a vylepšená verze s větší baterií

Moto Z jsou vlastně telefony dva. Vedle provedení Moto Z bude k dispozici ještě model Moto Z Force. U druhého ale není jisté, zda bude v prodeji i v Evropě. Oba modely se příliš neliší, oba podporují přídavné moduly. Oba mají kvalitní konstrukci z nerezavějící oceli a hliníku.

Provedení Force má větší baterii a tím pádem i jiné rozměry a hmotnost. Liší se i sklíčkem displeje. Běžné Moto Z má sklíčko Gorilla Glass, verze Force má „nerozbitné“ sklíčko ShatterShield. Jinak je výbava stejná, tedy až na fotoaparát.

Standardní Moto Z je ultratenký smartphone s tloušťkou jen 5,19 milimetru. Je to tak jeden z nejtenčích smartphonů vůbec. A právě proto ve výbavě nenajdeme tradiční audio konektor typu jack. Ten je nahrazen univerzálním USB-C konektorem s možností připojení redukce.

Půdorysné rozměry čínské novinky jsou 153,3 x 75,3 milimetru. Větší rozměry jsou způsobeny použitím velkého 5,5palcového displeje typu AMOLED. Ten má vysoké QHD rozlišení a tím pádem skvělou jemnost 535 obrazových bodů na palec.

Fotoaparát modelu Moto Z je 13megapixelový s výbornou světelností f/1.8. Fotoaparát disponuje optickou stabilizací obrazu a laserovým ostřením. Nechybí dvojitý blesk. Papírově to vypadá, že by Moto Z mělo fotit přinejmenším výborně, ovšem provedení Moto Z Force má ještě lepší fotoaparát s rozlišením 21megapixelů. Jeho světelnost je stejná, opět má stabilizaci obrazu i laserové ostření, navíc však přidává autofokus pomocí fázové detekce.

Přední snímač obou modelů je pětimegapixelový s širokoúhlou čočkou. Světelnost přední kamery je f/2.2 a k dispozici je pro použití v horších světelných podmínkách i přední blesk.

Současná špička

Svojí výbavou je nové Moto Z současná špička. Používá procesor Snapdragon 820 od Qualcommu, tedy v současnosti nejvýkonnější čip se čtyřmi jádry s taktem 2,2 GHz. Sekunduje mu grafický procesor Adreno 530. Operační paměť má kapacitu 4 GB.

Lenovo nešetřilo uživatelskou pamětí, která má v základu 32 GB. V prodeji ale bude i provedení s 64GB úložištěm. Navíc lze použít paměťové karty, a to až do teoretické velikosti 2 TB. Novinka od Lenova by měla používat nijak výrazně upravený Android 6.0.1 Marshmallow.

Výbava nového Moto Z dále zahrnuje podporu technologie NFC a pro zabezpečení je použit senzor otisků prstů. Ten si našel pro čínské značky poměrně nezvyklé místo pod displejem. Vzadu by konec konců překážel připojitelným modulům.

Vzhledem k minimální tloušťce má Moto Z baterii s kapacitou jen 2 600 mAh. Provedení Force s rozměry 155,9 x 75,8 x 6,99 milimetru má baterii s vyšší kapacitou 3 500 mAh. Komu by to bylo málo, pro ty jsou tu zmíněné moduly v podobě powerbank. Výrobce slibuje, že na nabití baterie pro osm hodin provozu (15 hodin v případě modelu Force) stačí 15 minut. Díky rozdílným bateriím se liší i hmotnost. Běžné Moto Z má hmotnost jen 136 gramů, varianta Force potom 163 gramů.

Moto Z se začne v Evropě, a tedy i na našem trhu, prodávat až v září. Ve Spojených státech se provedení s přízviskem Droid začne prodávat už v létě. Cena nového smartphonu ani jednotlivých modulů prozatím známá není.