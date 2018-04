Lenovo má zájem o koupi BlackBerry. Rozhodnou jednání

Čínské Lenovo by zřejmě rádo šlo ve stopách svých domácích soupeřů Huawei a ZTE, jejichž smartphony se začínají výrazněji prosazovat na zahraničních trzích. Firma proto zvažuje možnosti, jak se na poli smartphonů rovněž prosadit. Jednou z cest by kromě vývoje vlastních produktů mohla být koupě některé z konkurenčních značek.

"Zkoumáme všechny možnosti – RIM a mnoho dalších," prohlásil finanční ředitel Lenova Wong Wai Ming v rozhovoru pro agenturu Bloomberg během setkání v rámci Světového ekonomického fóra v Davosu. Kanadský výrobce smartphonů BlackBerry by mohl být pro Lenovo ideální volbou.

Společnost RIM bude zřejmě ochotná k jednání, protože stejně jako Lenovo zkoumá veškeré možnosti své budoucnosti. Šéf BlackBerry Thorsten Heins před časem připustil, že by firma například mohla prodat divizi výroby telefonů. Konkrétní podoba budoucnosti firmy však není vůbec jistá, záleží na rozhodnutí managementu a jednáních s potenciálními partnery. Další možností je například licencování nového operačního systému BlackBerry 10 i dalším zájemcům.

Lenovo má zkušenosti s přebíráním divizí

Ani jedna z cest by přitom pro Lenovo nemusela být špatná. Firma by mohla koupit výrobu BlackBerry, celou firmu, nebo si jen licencovat nový operační systém. Výhodou Lenova je, že s převzetím části zavedené firmy má bohaté zkušenosti. V roce 2005 společnost koupila divizi výroby notebooků od IBM.Od té doby vyrábí a prodává legendární notebooky ThinkPad právě Lenovo.

Smartphony BlackBerry, nebo jen přístroje Lenovo s tímto systémem, by se po boku ThinkPadů vyjímaly zřejmě velice dobře. Navíc notebooky v poslední době příliš netáhnou a budoucnost patří tabletům a smartphonům, čehož si je čínská společnost zcela jistě vědoma.

Firmy tak jsou v současné době a situaci téměř ideálními kandidáty na partnerství. Lenovo by BlackBerry zajistilo dlouhodobou finanční stabilitu a perspektivu rozvoje a společně by firmy mohly posílit svůj vztah s firemním sektorem. A chuť Lenova a nový atraktivní operační systém BlackBerry 10 by zase mohly smartphony dostat ve velkém i k běžným uživatelům. Ti by mohli s povděkem kvitovat fakt, že se na trhu objeví další silná alternativa k dominantním systémům Android a iOS.

Bezpečnostní riziko pro Kanadu a USA

Žádná ze stran se k možným jednáním nijak nevyjadřuje. Jisté však je, že konkrétní podoba případného partnerství také záleží na benevolenci kanadských a zřejmě i amerických úřadů. Převzetí firem zahraničními totiž podléhá v Kanadě schválení příslušným úřadem a prodej RIM do čínských rukou by mohl být vnímán jako bezpečnostní riziko. Smartphony BlackBerry také mají bezpečnostní prověrku americké vlády, které by se převzetí čínskou společností rovněž nelíbilo.

Proto se jako pravděpodobnější jeví možnost koupě divize výroby smartphonů a licencování operačního systému. Případná transakce však zřejmě nepřijde v brzké době. RIM za několik dnů uvede na trh nový operační systém a nové smartphony. Společnost tak bude před přijetím jakéhokoli zásadního rozhodnutí o budoucnosti chtít nejprve vyhodnotit úspěšnost nových produktů.

Podle slov svých představitelů je však Lenovo připraveno kdykoli využít nastalé příležitosti.