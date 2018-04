Velké překvapení, Google zničehonic prodává Motorolu čínskému Lenovu

Společnosti Lenovo a Google by měly uzavření transakce oznámit ještě tento týden. Čínská firma zaplatí z celkové kupní ceny 2,91 miliardy dolarů (asi 60 miliard korun) čtvrtinu v hotovosti, čtvrtinu prostřednictvím akcií a asi polovinu částky v odložených platbách v následujících letech. Firma za to získá v podstatě celou společnost Motorola Mobility, jen bez jejích patentů. Těch získá Lenovo asi 2 000, zbytek, tedy asi 23 000 patentů a patentových přihlášek, zůstane Googlu.

Potvrzuje se tak fakt, že internetový gigant koupil Motorolu především kvůli patentům. Jejich hodnotu lze s dnešní transakcí i reálně vyčíslit. Google totiž v roce 2012, kdy byla transakce uzavřena (oznámena byla v srpnu roku 2011), za Motorolu Mobility zaplatil 12,5 miliardy dolarů – dodnes je to jeho největší akvizice v historii. Část Motoroly už Google prodal – za 2,4 miliardy dolarů odprodal divizi set-top boxů.

Cesta k expanzi

Google tímto krokem jistě potěší ostatní výrobce androidích telefonů. Těm se totiž nelíbilo, že dodavatel operačního systému jim zároveň konkuruje. Na druhou stranu to nebyla konkurence kdovíjak silná, za celou dobu pod křídly Googlu totiž Motorola nezaznamenala výraznější obchodní úspěch. A to i přes povedené modely Moto X a nové levné Moto G, právě to mohlo být trnem v oku mnoha výrobců.

Google a Motorola 2011 - V srpnu ohlašuje Google koupi Motoroly, za firmu má zaplatit 12,5 miliardy dolarů. Je to největší akvizice v historii Googlu. 2012 - Transakce je uzavřena, už v dubnu se spekuluje o prodeji výroby mobilů čínskému Huawei. 2013 - Google prodává v dubnu divizi set-top boxů společnosti Arris za 2,35 miliardy dolarů. 2013 - V srpnu je představena Motorola Moto X. První smartphone vyvinutý pod taktovkou Googlu. Nese nálepku Made in America a zákazníci si jej mohou objednat na zakázku. 2013 - Druhý "revoluční" smartphone Motoroly se jmenuje Moto G. Při uvedení v listopadu udivuje především cenovkou. V listopadu se také objevují informace o přípravě "project Ara", modulárního smartphonu na zakázku. 2014 - V lednu oznamuje Lenovo, že koupí Motorolu Mobility za 2,91 miliardy dolarů.

Motorola umožní Lenovu expandovat jak na americkém trhu, tak i v dalších zemích a regionech. Značka by se mohla ve velkém vrátit i na evropské trhy. A ostatně i v Číně bývala značka populární. Lenovo by ji na domácím čínském trhu mohlo použít jako prémiovou a zaútočit tak na drahé smartphony Apple nebo Samsung. Hlavně díky čínskému trhu je z Lenova za loňský rok ve smartphonech světová pětka s více než 45 miliony prodaných chytrých mobilů. O expanzi Lenovo stojí, v loňském roce firma údajně podala nabídku na koupi BlackBerry.

S Motorolou získá Lenovo převahu nad svými čínskými soupeři Huawei a ZTE – ani těm se na americké půdě nedaří. "Okamžitě dostaneme šanci stát se silným globálním hráčem na rychle rostoucím mobilním trhu," prohlásil CEO Lenova, Yang Yuanqins. Potvrzuje to Niel Mawson z analytické společnosti Strategy Analytics: "Lenovo a Motorola mají dohromady asi 6% podíl na trhu se smartphony. Důsledkem toho se ze spojeného podniku okamžitě stává trojka za Samsungem (32 %) Applem (15 %)," zní ve zprávě, kterou firma vydala.

Jak budou Lenovo a Motorola fungovat dohromady, zatím však není jasné. "Akvizice Motoroly jen potvrzuje sílící ambice Lenovo Mobile prosadit se na světovém trhu. Nedá se očekávat, že by akvizice přímo podpořila vstup oficiálně nedostupných telefonů od Motoroly do České republiky. Je však téměř jisté, že tento krok urychlí expanzi mobilní divize Lenova na světové trhy, včetně toho našeho," spekuluje nad možným vývojem s dopadem na náš trh expert na čínské mobilní telefony Jiří Opletal z portálu levnesmartphony.cz.

Potíže se neočekávají

Představitelé Googlu předpokládají, že Motorola zažije pod novým čínským majitelem rozmach. To by mělo androidímu ekosystému pomocí více, než když byla firma pod křídly Googlu. "Lenovo má zkušenosti i aktuální výsledky, které ukazují, že z Motoroly dovede udělat předního hráče na poli Androidu," uvedl v prohlášení CEO Googlu, Larry Page. "Tento krok umožní Googlu věnovat veškeré úsilí podpoře inovací v androidím ekosystému, z čehož budou těžit všichni uživatelé smartphonů," dodal.

Přestože aktuálně podobný obchod nikdo nečekal, tak podle zdrojů obeznámených se situací Google prodej Motoroly plánoval dlouho. Už krátce po koupi Motoroly Googlem se spekulovalo, že výrobu telefonů firma prodá čínskému Huawei. Teď ji kupuje jeho čínský rival. S transakcí musela firma prý počkat z daňových důvodů. Obchod pochopitelně bude vyžadovat schválení úřadů, ovšem v tomto případě se nepředpokládají komplikace. Ačkoli byly americké úřady v poslední době k některým čínským aktivitám dost nevraživé, Lenovo je v podstatě prověřeným partnerem, od IBM firma získala nejprve divizi osobních počítačů a teď kupuje i divizi PC serverů.

Nová šance pro legendu

Pro Google skončí krátká epizoda, která trvala zhruba dva roky. Firma se zbaví ztrátové společnosti, jejíž akvizice se nakonec neukázala být tak výhodná, jak asi představitelé Googlu předpokládali. Jen za poslední čtvrtletí loňského roku Motorola prodělala 354 milionů dolarů. Patentové portfolio firmy se také ukázalo být zřejmě nadhodnoceným - Google za něj jednoduše při akvizici zaplatil příliš a patenty nakonec nejsou v soudních sporech ani při výběru licenčních poplatků tak užitečné, jak firma předpokládala.

I přes dobré nápady a zajímavé nové modely to tak s Motorolou ani v náručí Googlu nevypadalo příliš dobře. Ceněná značka teď dostane novou šanci. Ta by mohla být možná poslední, ale Lenovo si ji nejspíš nenechá ujít. Vždyť jeho nástup do světa osobních počítačů byl doslova drtivý, to samé se teď může stát u smartphonů.