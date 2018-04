Nový hit od Lenova? Model Vibe K5 by mohl zatopit konkurenci

Během veletrhu v Barceloně jsme měli možnost osahat si mimo jiné také nejnovější střední třídu od Lenova, modely Vibe K5 a K5 Plus. Už nějakou dobu víme, že i přes nižší cenovku může být model od tohoto výrobce zajímavou volbou, a v případě telefonu K5 Plus tomu zřejmě bude také tak.

Telefon Vibe K5 Plus by se měl totiž na český trh dostat za cenu 5 999 korun, a za tyto peníze zákazníkovi rozhodně má co nabídnout. Tedy alespoň co se výbavy týče. V ní nalezneme osmijádrový Snapdragon 616, 2 GB operační paměti a 16 GB datového úložiště, rozšiřitelného o paměťové karty. Poslední verze operačního systému Android se nejspíše hned nedočkáme, stačit tak bude muset verze 5.1. S evropskými frekvencemi LTE si telefon také poradí.



Za asi největšího tahouna bychom však označili displej s technologií, který na úhlopříčce pěti palců zobrazuje obraz ve Full HD rozlišení (1 920 x 1 080 pixelů). To zaručuje vysokou jemnost displeje v podobě 441 pixelech na palec. Drobnou výtku bychom směřovali k jasu displeje, který se nám zdál trochu slabší než na co jsme zvyklí například z živých AMOLEDů od Samsungu.

Ani zbytek výbavy nijak neurazí. 13Megapixelový zadní fotoaparát a 5megapixelový přední zajistí obstojné momentky. Baterie má kapacitu 2 750 mAh. V minulosti Lenovo dokázalo do podobně velkého modelu (A5000) vtěsnat i 4 000 mAh článek, takže jsme hodnotou u K5 Plus trochu zklamaní.

Výbava by se ale každopádně vzhledem k ceně dala označit jako skvělá. Dojem spíše lehce kazí design telefonu, který je zkrátka nudný, nezajímavý. Rovněž na nás příliš nezapůsobily použité materiály. Telefon je totiž z větší části pokrytý kovem, který ale nepůsobí nijak bytelně ani prémiově. Než jsme se přímo na použitý materiál zaměřili, telefon v ruce působil jako pokrytý plasty.

Vzhledem k cenovce jsme ale schopní Lenovu leccos odpustit. A pokud chcete jít s cenou ještě trochu níž, pak je tu model Vibe K5, který má téměř totožnou výbavu, až na nižší rozlišení displeje (HD, tedy 1 280 x 720 pixelů) a slabší, nicméně stále výkonný osmijádrový procesor Snapdragon 415. Cena tohoto modelu bude činit 4 999 kč.



Za podobné peníze seženete smartphony jako jsou Samsung Galaxy J5, Asus ZenFone 2 nebo Huawei P8 Lite - taktéž zajímavé volby, ale výbavou má zejména model Vibe K5 Plus stále navrch. Není divu, že ačkoliv Lenovo světově spíše pokulhává, na našem trhu je stále velice silným hráčem.