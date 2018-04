Lenovo G900 - další chytrý mobil ambiciozní čínské firmy

Lenovo, dříve Legend, patří mezi významné čínské producenty mobilních telefonů. V nabídce společnosti najdeme jak běžné mobily, tak dva chytré telefony. Model ET180 jsme vám již představili dříve, dnes vás seznámíme s novinkou, modelem G900. Lenovo má ambice prodávat své výrobky i v Evropě. V Rusku již otevřelo obchodní zastoupení a podle našich informací by chtělo své produkty nabídnout i tuzemským zákazníkům. Napovídá tomu česká internetová adresa značky, kterou si již výrobce zaregistroval.

Dvojče Motoroly

Jak je model ET180 podobný svou konstrukcí Sony Ericssonu P800, tak je novinka G900 nápadně podobná dobře známé Motorole Accompli (008, 388, 388c). Telefon nemá klávesnici, k ovládání slouží pero a rozměrný dotykový displej. Ten chrání flip s průhledovým okénkem, aby bylo možné vidět, kdo volá, i u zavřeného telefonu. Jedná se tedy vlastně o véčko, které ale nemá na horní části ani displej, ani žádné ovládací prvky, jen reproduktor. Samotný displej by měl patřit k tomu nejlepšímu, co lze dnes mezi GSM telefony sehnat. Jedná se o TFT displej schopný zobrazit 262 000 barev s rozlišením 220 x 176 obrazových bodů (úhlopříčka displeje je téměř sedm centimetrů). Jak již bylo uvedeno, jedná se o dotykový displej, který lze v nouzi ovládat prsty, pohodlnější to ale bude s dotykovým perem, které je jinak schováno v pravé části telefonu.

Lenovo G900 je o něco větší než nejnovější Motorola Accompli 388c, je ale podstatně lehčí (Lenovo G900: 93 x 54 x 23 mm / 102 gramů; Motorola Accompli 388c: 98 x 58 x 24 / 138 gramů).

Bohatá výbava

Výbava nového smartphone Lenovo G900 je poměrně bohatá. Telefon využívá operační systém HopenOS (jádro Linux, uživatelské rozhraní Java; stejné řašení, jako u Motoroly A760), na rozdíl od modelu ET180 s PocketPC 2003 Phone Edition. K telefonu je možné připojit přídavný fotoaparát (což mimochodem umožňuje i Accompli 388c) a tudíž je logické, že telefon zvládá i multimediální zprávy. Vedle nich si poradí samozřejmě i s SMS a EMS a ve výčtu funkcí nechybí ani e-mailový klient. Telefon má infraport a k osobnímu počítači jej lze připojit i pomocí kabelu. S přístrojem výrobce dodává software, pomocí kterého lze synchronizovat telefonní seznam, údaje z kalendáře, lze editovat všechny druhy zpráv a také je možné do telefonu nahrávat obrázky a melodie. Ty jsou polyfonní - čtyřicetihlasé. Lenovo G900 by mělo mít dva procesory, ale jaké, to v této chvíli nevíme.

Sklušná cena

G900 nabízí pro spojení se světem GPRS třídy 10 a pracuje v obou evropských GSM pásmech 900 a 1800 MHz. Telefon má jen vnitřní paměť, do které se vejde až 1 000 kontaktů, 200 textových zpráv a 4 MB dalších dat. Standardní baterie má kapacitu 650 mAh a jedná se o Li-Ion článek. Podle výrobce by s ním měl telefon na jedno nabití vydržet na příjmu až 150 hodin. Na závěr ještě to nejpodstatnější, a to je cena. Ta se v domovské Číně pohybuje v přepočtu na hranici 15 000 Kč. To sice není příliš, ale s ohledem na vlastní operační systém, ke kterému asi nebude tak široká paleta dalších aplikací jako k platformám Microsoftu, Symbianu, nebo Palmu, to zase tak málo není. Uvidíme, kdy se Lenovo rozhodne vzít Evropu útokem, jeho chytré telefony by měly mít větší šanci na úspěch než běžné mobily. Ty již tak zajímavé nejsou a některé z nich jsou jen předělané modely LG.