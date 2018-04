Kovový smartphone je ze čtyř vrstev, sekunduje mu inkoustový náramek

Lenovo své produkty nevystavuje přímo na veletržní ploše v Las Vegas, ale v přilehlých hotelech. Kousek od výstaviště je hotel Renaissance, větší expozici má Lenovo v opulentním resortu Venetian.

My jsme si v rámci úspory času prohlíželi novinky poblíž výstaviště. Zástupci společnosti Lenovo nám je ochotně předvedli, i když tvrdili, že jsou v podstatě určeny pro Čínu. Fakt, že se smartphony této značky už na českém trhu oficiálně prodávají, místní představitele Lenova překvapil. Na CESu to není žádný divný jev, obsluha stánků všech možných firem dost často netuší (a ani nemůže tušit), kde všude firma produkty prodává nebo plánuje prodávat. Nutno podotknout, že původně jsme měli nová lenova zkoumat právě v hotelu Venetian, kde byly k dispozici i osoby z evropského zastoupení firmy. Ty by jistě dostupnost v Česku nepřekvapila.

Ale pojďme k novinkám. Jsou dvě a v obou případech jde o větší smartphony s velmi bohatou výbavou a vysokým výkonem.

Vrstvy na kovový způsob

Atraktivnější novinkou je smartphone Lenovo Vibe X2 Pro, který na první pohled vypadá úplně stejně jako model Vibe X2. Kdo si podle názvu tipnul, že půjde o jeho větší a vybavenější verzi, trefil přesně. Ale kromě lepší výbavy je tu ještě jedna zásadní změna. Vrstvené tělo, které novinka od menšího typu přebírá, je tentokrát vyrobeno z kovu. Boky nejsou zkosené, respektive jednotlivé vrstvy neustupují, jen horní vrstva s displejem má trochu menší plochu než ty pod ní.

Zpracování je perfektní, i přes použití kovu nás překvapila relativně nízká hmotnost novinky. Hodnota 140 gramů není na takto veliký smartphone nijak vysoká, v ruce navíc působí Vibe X2 Pro ještě lehčím dojmem.

Displej X2 Pro oproti X2 povyrostl, a to konkrétně na 5,3 palce, rozlišení Full HD (1 080 x 1 920 pixelů) tu zůstalo zachováno. Displej opět zaslouží pochvalu, vypadá opravdu parádně. Uživatelské prostředí má novinka stejné jako ostatní modely značky, základem je stále Android 4.4 KitKat, do Lollipopu se ještě Lenovo bohužel nepustilo.

Uvnitř smartphonu tepe nový 64bitový procesor Qualcomm Snapdragon 615 s osmi jádry. Není to žádný výkonový rekordman, ale stačit bude bohatě i náročným uživatelům. Zkoušené Vibe X2 Pro na nás působilo velmi dobrým dojmem, telefon byl odladěný a dle nás by mohl rovnou do prodeje. Krom designu a slušného hardwaru bude novinka zákazníky lákat i na fotoaparáty – vpředu i vzadu mají rozlišení 13 megapixelů a nechybí automatické ostření. Čelní foťák sice nemá blesk, ale to lze snadno napravit pomocí nového selfie blesku, který Lenovo také představilo. Vibe X2 Pro je tak jedním z největších selfie specialistů, mohlo by být významnou konkurencí pro „kyklopa“ HTC Desire Eye. Oproti němu by čínská novinka mohla být levnější.

Opět pokus s Intelem

Lenovo už tradičně čas od času připraví smartphone s procesorem Intel – před nějakou dobou jsme třeba obdivovali jeho celokovový model K900. Teď má nový model s procesorem Intel Atom Z3560. To je především pro smartphony a tablety určený čip se 64bitovou x86 architekturou, čtyřmi jádry a taktem 1,83 Ghz. Výkonově se řadí jeden stupeň pod špičku, bude zhruba srovnatelný s novou řadou Snapdragon 6xx.

Lenovo P90 je zvláštní opravdu asi jen použitým procesorem. Jinak je to smartphone, který docela snadno přehlédnete. Nenápadné tvary zaměnitelné za telefon jakékoli jiné značky i úplně běžná výbava znamenají, že P90 příliš nezaujme. Přesto má několik vlastností, které stojí za pozornost.

Full HD displej s úhlopříčkou 5,5 palce je kvalitní, 13megapixelový fotoaparát s optickou stabilizací slibuje slušné snímky. Nejzajímavější vlastností P90 by mohla být výdrž baterie. Akumulátor má totiž vysokou kapacitu 4 000 mAh, procesor od Intelu by přitom neměl být energeticky náročnější než tradiční konkurence.

Inkoustový náramek

V portfoliu Lenova jsme si prohlédli ještě jednu novinku. Tou je fitness náramek Vibe Band VB10. Malý náramek sází na kombinaci drobného oblého těla a pásku z umělé kůže, který může mít různé barvy. Hlavním prvkem Vibe Band je e-ink displej s úhlopříčkou 1,43 palce a rozlišením 128 x 296 pixelů.

Díky displeji může pásek zobrazovat notifikace, trojice tlačítek na boku umožňuje jednoduše procházet klasicky strukturované menu náramku. Ovládání je tedy velmi jednoduché, čitelnost informací na e-ink displeji skvělá i bez podsvícení. Výhodou řešení by měla být velmi dobrá výdrž baterie, Lenovo slibuje týden na jedno nabití. To je víc, než kolik většinou deklaruje u podobně řešených náramků konkurence.