Lenovo bude mít revoluční smartphone, který sám uvidí. Pomáhá mu Google

Projekt Tango vyvíjí Google od roku 2014. Letos na jaře pak Lenovo na veletrhu MWC demonstrovalo možnosti systému v Národním katalánském muzeu umění. Tehdy to byl tablet, ale prvním komerčním produktem, který by se měl prodávat, bude smartphone.

Lenovo by ho mělo ukázat na pravidelné akci Lenovo Tech World, která se bude letos konat v Silicon Valley v Kalifornii od 9. června.

Speciálně upravený přístroj má fotoaparáty a kamery doplněné dedikovanými procesory, které neustále sledují okolní prostor. Podle zadaných dat dokáže navigovat a podle potřeby pak zobrazuje mnohé detaily o věcech okolo. Na první pohled se může zdát, že využití bude omezené. Třeba demonstrace v Barceloně byla zajímavá, ale kvůli navigaci v muzeu, která pak funguje jako podrobný elektronický průvodce, si asi speciální přístroj koupí jen hrstka zájemců.

Jenže Google vidí využití v běžném životě, třeba při nákupech. Tango bude znát váš supermarket a navede vás přesně tam, kde bude věc, pro kterou jste přišli. Navíc bude znát podrobné informace o jednotlivých produktech a další doplňkové údaje k nim najde. V podstatě to bude takové nakupování 3.0.

Při prezentaci v Barceloně nám zástupci Lenova dávali několik příkladů využití. Vedle nákupu v supermarketu to bude třeba i nakupování nábytku. Doma smartphone změří pokoj (nebude nutné nic zadávat, telefon si změří prostor pomocí kamer) a v obchodě vám sám řekne, jestli konkrétní kus nábytku pasuje do místa, kam ho zamýšlíte umístit. Analogicky si třeba změříte svého psa a smartphone vám při výběru nového auta řekne, jestli se pes do zavazadlového prostoru vejde, či nikoliv.

Další využití, ale zatím neprezentované, má být u her. Pomocí kamer a dalších čidel by mělo Tango propojit virtuální svět s tím reálným. Takže ve hrách budete mít třeba váš byt nebo ulici. Ale ve větší míře se virtuálních her dočkáme pravděpodobně až později. Domníváme se totiž, že zpočátku bude smartphone s Tangem určený primárně pro profesionální využití.

Výbavu a cenu zatím Lenovo neuvádí, ale je pravděpodobné, že nízká nebude a že smartphone nebude dostupný na všech trzích.