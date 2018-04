Lemonade Tycoon - likvidátor času a baterií

Namísto úvodu

Předělávky starších úspěšných her na PDA platformy mohou mít velký komerční úspěch, jako vše na tomto světě se ale musí umět dobře připravit. Specifika malých zařízení omezují "velké" hry zejména svými limitovanými grafickými možnostmi (rozlišení displejů). Na displeji 240x320 či 160x160 nebývá prostor pro nějaké rozsáhlejší akce a malý displej rychleji unaví a otupí pozornost každého hráče. Na PalmOS je třeba ještě překonat problém malé výkonnosti procesoru generace DragonBall 64K.

Firma Hexacto má však s herními PDA projekty už svoje zkušenosti. Hru Lemonade Inc. navíc prodává již od jara tohoto roku pro PocketPC platformu a nyní ji nabídla též PalmOS uživatelům.

Lemonde Stand se jmenovala kdysi první verze této hry ještě na legendární počítače Apple II, Hexacto hru přizpůsobila podmínkám PDA do podoby Lemonade Inc. na PocketPC a po velkém úspěchu připravila i Lemonade Tycoon pro PalmOS. Firma navíc pokračuje v další práci - brzy si zahrají i uživatelé komunikátorů se SymbianOS a vyššího rozlišení se dočkají i majitelé PalmOS handheldů s displejem 320x320.

Bude se obchodovat

O co vlastně ve hře Lemonade Tycoon (Lemonade Inc.) jde? Poněkud nabubřele se tomu říká obchodní strategie, ale netřeba se bát těchto slov. Byznys, ve kterém se budete pohybovat, je prodej citronové limonády (sodovky) a během hry se naučíte pravidlům pro prodej tohoto nápoje tak, že si můžete příští týden klidně otevřít nějaký stánek in-natura...

Začínáme skromně

Na samotném začátku si můžete zvolit typ hry. Na výběr je hra career a challenge. Liší se od sebe tak, že zatímco career je běh na dlouhou trať a hrát ji můžete libovolně dlouho, v challenge budete hrát jen 30 "dnů" a jde o to, uhrát co nejvíc bodů (=peněz). Demoverze nás pustí jen do challenge režimu.

Nakupujeme ingredience

Máte v kapse $50 a vaše první kroky povedou k obrazovkám, kde část těchto peněz musíte proinvestovat. Máte totiž jen maličký stánek a nejasnou představu o tom, že chce nechutně zbohatnout v limonádové branži. Musíte nakoupit ingredience k výrobě limonády - těmi jsou cukr, citrony, kostky ledu a kelímky. Dají se koupit v různých množstvích - větší dodávky obsahují množstevní slevy, ale musíte být opatrní - třeba nespotřebovaný led se vám na konci každého dne rozpustí a musíte jej ráno kupovat znovu. Citrony se taky časem zkazí. Musíte prostě získat cit pro dobré nákupy za dobrou cenu, abyste neměli zbytečně mnoho ingrediencí skladem, ale zároveň abyste měli rezervu pro nepředvídané nákupy (když vám dojde nějaká i ingredience během dne, tak máte smůlu a neprodáte nic).

Mícháme nápoje

Po nákupu ingrediencí ještě musíte určit míchání nápoje v ten den, to znamená podíl jednotlivých přísad. Určete, kolik citronu, cukru a ledu má váš nápoj obsahovat. K čemu je to dobré? Jednak určením přísad ovlivňujete kvalitu nápoje (zákazníci, kteří si vaši limonádu koupí, budou spokojeni a zvýší se vaše reputace, budete-li naopak prodávat nějaký "patok", moc úspěšní dlouhodobě nebudete). Taky určujete náklady na limonádu, a tím i výši marže z jednoho kelímku. A v neposlední řadě můžete pomocí složení ingrediencí reagovat na změny počasí (při velkých teplotách můžete slavit úspěch s více kostičkami ledu v nápoji, v chladnu potěší zákazníky víc citronu apod.).

Dobrá cena = základ úspěchu

Třetí obrazovkou je stanovení ceny nápoje. To není tak jednoduché, jak se zdá, v mnoha případech je cena klíčová. Mohou nastat dva extrémy - cena vaší limonády je nízká, zákazníci se jen hrnou, ale vaše výnosy nepokryjí ani náklady. Když naopak cenu přeženete, neprodáte nic, zákazníci budou vaše produkty považovat za předražené a vašemu stánku se prostě vyhnou.

Po stanovení ceny ještě vložte údaj, kolik jste v daný dech ochotni investovat do reklamy (Advertising). Bez reklamy o vás nebudou zákazníci vědět, na začátku ale budete obracet každý dolar, a investujte tedy i do reklamy uvážlivě (prodáte tak 10-20 limonád s marží kolem jednoho dolaru...).

Kam svůj stánek umístit?

Každé ráno vás čeká ještě strategické rozhodování - kam svůj stánek umístíte? Ve hře na vás čeká celkem pět lokací, lišících se nejen podmínkami, počtem a charakterem nakupujících, ale i cenou, kterou budete muset každý den zaplatit za pronájem. Za stánek na pláži zaplatíte $40, ale v horkých dnech to může být k nezaplacení. Stánek ve vašem sousedství je zdarma, ale lidí je tu poskrovnu.

Podpořte svůj prodej rozumnou investicí

Až vyděláte nějaký ten dolar, můžete zapřemýšlet o nějaké investici, kterou podpoříte svoje další podnikatelské aktivity. Zdržuje vás pomalá příprava další várky limonády a příliš mnoho zákazníků kvůli této prodlevě odchází? Kupte si za $150 Power Juicer - nová várka nápojů bude za pár vteřin. Za $250 můžete mít registrační pokladnu - zvýší to rychlost obsluhy a fronty zmizí coby dup. Nebo zainvestujete do nových stánků či ledničky?

Ukončení přípravy kola

Když projdete všechny popsané obrazovky (ikony ve spodní části displeje), máte hotovu přípravu. Tyto operace budete provádět po skončení každého dne ve hře - nakupovat chybějící přísady, korigovat ceny, určovat peníze do reklamy, měnit složení nápoje a umístění stánku, zvažovat investice apod.

Na pomoc vám přichází ještě dvě věci - tou první je předpověď počasí (podle ní můžete korigovat složení nápoje, umístění stánku apod.) a taky nějaký ten titulek z místních novin (nemá zrovna na pláži autogramiádu oblíbený sportovec a nebude tam plno limonádychtivých dětí a jejich rodičů?).

Den začíná...

Když máte vše nakoupeno a připraveno, stiskněte tlačítko START DAY. Otevře se displej s vaší lokací, kolem stánku chodí lidé a někteří z nich si koupí váš nápoj.

Postaviček je několik typů. Děti stojí ochotně ve frontách, jsou ale značně kritické k nápojům a dost hledí na cenu. Pak jsou tu "kravaťáci" - dospělí s kufříky a ženské v kostýmcích. Cena pro ně není tak podstatná, jako spíš čas - z fronty nervózně odcházejí po chvilce pryč a pravou pohromou je zdlouhavá příprava nových nápojů. Dospělí v bílé košili jsou tak něco mezi tím.

Můžete sledovat celý průběh vašeho obchodního dne v přímém přenosu, tlačítkem ">>"můžete celý průběh zrychlit a můžete taky přeskočit toto zobrazení tlačítkem SKIP a nechat si jen připsat body za prodané limonády. Já doporučuji vše bedlivě sledovat. Jednak je to hezké a jen tak pochopíte mentalitu a chování vašich zákazníků a budete moci korigovat svoje další postupy. Nad hlavami zákazníku se občas objevují symboly s výmluvnými gesty (moc chutnalo, brrr - hnus, tak tady čekat nebudu, předraženou limonádu si nechte apod.), díky kterým můžete upravovat v dalších kolech svoji cenovou a míchací "politiku".

Závěr

Lemonade je prostě skvělá hra. Rekordmani se mohou zapsat do tabulky na stránkách firmy Hexacto (nějaký Sourpus tam nahrál 791 tisíc, což vám bude připadat jako neuvěřitelná věc...). V demoverzi jsem nikde nenašel dokumentaci k programu ke stažení není ani na stránkách firmy Hexacto. Na druhou stranu je hra prošpikována nápovědami u jednotlivých obrazovek a u Hexacta je stránka s FAQ.

Možnost investovat a vylepšovat by měla zaručit dlouhou hratelnost, samotný princip této obchodní strategie byl ostatně již v minulosti bohatě ověřen na jiných platformách. Stáhněte si demoverzi a program prozkoušejte, moc bych se divil, kdyby se vám nezalíbil už na první pohled.