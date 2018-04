Lemonade - obchodní strategie pro Pocket PC, Palm a smartphones

Některé hry z produkce firmy Hexacto Games jsme si už představili minule, Lemonade Inc. je další hrou přímo navrženou pro hraní v landscape módu. Jedná se o typ hry, kterých je dosud pro Pocket PC jako šafránu, a pokud se vyžíváte v obchodních strategiích, bude pro Vás Lemonade skvělou zábavou, která Vám vydrží hodně dlouhou dobu. Přesná charakteristika Lemonade Inc. je obchodní simulátor, a protože to samo o sobě nezní nijak zábavně, určitě oceníte komoditu, o kterou v celé hře jde. Není to totiž nic jiného než limonáda, v USA nazývaná často citronáda či obecněji sodovka. O zábavu se samozřejmě stará nejen samotné zaměření hry, ale i vkusná 3D izometrická grafika využívající displej Pocket PC takříkajíc do posledního pixelu. Během března bude Lemonade Inc. navíc hotova i pro platformu Palm OS a také pro EPOC, přesněji řečeno pro platformu Symbian používanou v "chytrých" telefonech a ještě pro další typizované smartphones (například MS SmartPhone a Brew).





Na několika screenshotech Lemonade Inc. pro Pocket PC můžete sami posoudit kvalitu statické a izometrické grafiky, já už jen pouze dodám, že animace postaviček a celého dění na 3D scéně jsou velmi roztomilé, i když je pravda, že postavičky jsou tak malé, že budete potřebovat vskutku ostříží zrak. Prodej limonády má svá úskalí, takže ze začátku rozhodně nečekejte žádné převratné zisky. Musíte si zvolit vhodnou strategii prodeje včetně obchodního modelu - ze začátku začínáte pouze s relativně malým množstvím limonády a několika dolary v kapse, během hry se ale můžete stát opravdovým králem místních trhů. Chcete-li prodávat co nejvíc limonády, musíte si samozřejmě zvolit i vhodné místo prodeje, například na rušné ulici, kde nemohou zastavit žádná auta a kde není pěší zóna, toho asi moc neprodáte, naopak v parku nebo na pláži je místo pro stánek přímo ideální.Starat se musíte o spoustu věcí placením příslušných poplatků počínaje a nákupem surovin pro výrobu limonády konče. Lemonade Inc. obsahuje 5 komplexních map s mnoha lokacemi vhodnými pro prodejní stánky, několik typů zákazníků více či méně svolných ke koupi vašich "tekutých" produktů a poměrně komplexní herní systém, který umožňuje nejen pohodlně zbohatnout, ale také velmi rychle zkrachovat a přijít o všechny investice. Zkrátka a dobře, Lemonade Inc. je zábavná herní strategie, která si vzhledem k dostupnosti pro několik platforem kapesních počítačů včetně smartphones své zákazníky chtivé prodávat limonádu ve velkém jistě brzy najde.