Lemmings & Siberian Strike - zahrejte si s Palmem !

, hra, která svého času ovládla snad každý počítač a herní konzolu. Autor Lemmings, firma Psygnosis, by si jistě tehdy nemyslela, že se lumíci později objeví i na kapesních počítačích vybavených barevnými LCD či TFT displeji, což se posléze stalo. Jedním z portů této dnes už legendární akčně-logické hry, v níž je vlastně jediným účelem dovést chudáky lemmingy do domečku, je jaksi logicky stejnojmenná hra Lemmings od Aarona Ardiriho . Samotná hra se sedmi zkušebními levely je zdarma, platí se ovšem za další "ostré" levely - zatím je k dispozici sada deseti nových levelů Genesis od Brandona Turoka s cenou cca 8 USD a dvěma stupni obtížnosti. Lemmings vyžadují Palm OS 3.1 nebo vyšší a jejich výhodou je mimo standardního rozlišení 160x160 bodů také podpora nativních barevných i "grey" rozlišení HandEry (240x320 bodů) a SONY CLIÉ (320x320 bodů), což skýtá nejen vskutku zajímavé grafické možnosti, ale díky přehlednosti celé scény také vynikající hratelnost. Za zmínku stojí i poměrně slušné zvukové efekty převzaté z původních lemmingů, detailní animace jednotlivých lumíků a možnost provozovat hru z paměťového média.Další novinkou vyvíjenou s důrazem na možnosti barevných displejů (funguje ale i ve stupních šedi) je akční střílečka Siberian Strike s cenou 16USD, produkovaná známou společností Ludigames. Stejně jako lemmingové také střílečka Siberian Strike vyžaduje minimálně Palm OS 3.1 a můžete ji provozovat z paměťového média. V celkem sedmi originálních levelech se můžete vyřádit (či spíše vystřílet) třeba až do bezvědomí, hlavně když Váš stroj zůstane nepoškozen. Na výběr máte tři letadla z druhé světové války a určitě také oceníte doprovodné zvukové efekty. Na poměry Palm OS kompatibilních zařízení se v případě Siberian Strike jedná o nebývale kvalitní grafické zpracování, a i když nápad není nijak zvlášť nový, přesto zřejmě bude hra herní peckou, do které se určitě vyplatí investovat.