Legendární Palm je na prodej. Jeho kupcem může být Lenovo nebo HTC

O společnosti Palm Palm Inc. byla založena roku 1992 a je právem označována za průkopníka v oblasti handheldů, kapesních počítačů a později také chytrých telefonů. Především telefony řady Tréo se do historie zapsaly zlatým písmem a mnozí uživatelé na ně dodnes nedají dopustit. V posledních letech se ale Palm potácí ve finančních problémech a poslední celoroční zisk společnost vykazuje za fiskální rok do května 2007, a sice 56 milionů dolarů. Téměř jistý zánik společnosti zachraňuje koncem roku 2008 investor Elevation Partners nákupem cenných papírů v hodnotě 100 milionů dolarů. V té době již tým Jona Rubensteina, který působí v Palmu od října 2007 (počínaje červnem 2009 na pozici CEO) usilovně pracuje na zbrusu novém systému webOS. Ten je oficiálně představen v lednu 2009 v americkém Las Vegas v rámci tradičního veletrhu spotřební elektroniky CES. Palm Pre s novým webOS sklidil při představení veliký úspěch, což se tehdy odrazilo na výrazném posílení akcií až o 80 % na 5,96 USD; do září téhož roku se hodnota akcie téměř ztrojnásobila, až na 17,46 USD. To už byl krátce na trhu Palm Pre, který v listopadu doplnil levnější model Pixi s pevnou QWERTY klávesnicí pod displejem. Obě zařízení přitom byla v prodeji exkluzivně pouze u amerického operátora Sprint. V lednu tohoto roku pak do nabídky poskytovatele Verizon vstoupily vylepšené verze s přídomkem Plus. Systém webOS ale přesto zůstane v historii zapsán jako systém, který doslova nadchl média a specializované servery, ale ne kupující. Očekávaný zájem potenciálních uživatelů se tedy bohužel nedostavil a z téměř milionu na trh uvedených webOS zařízení se jich prodala jen necelá polovina (440 000 ks.). Americká burza reagovala na zvěsti o možné budoucí akvizici společnosti mírným zvýšením (7,7 %) ceny akcie na 5,56 USD.