Legendární Motorola StarTac stále žije!

Motorola StarTac, první telefon véčkové konstrukce, se nesmazatelně zapsal do srdcí mnoha uživatelů. Pramáti všech véček, jedna z prvních opravdových stylovek mezi mobilními telefony, je opravdu nezapomenutelný telefon. Nic na tom nemění fakt, že jeho koncept byl od dnešních véček silně odlišný, v odklopné části se totiž nacházelo pouze sluchátko.





Pekelně drahé telefony řady StarTac se na trhu objevily v roce 1997. Ano, je to až k nevíře, že tento koncept je deset let starý. StarTacy se v GSM verzích vyráběly v různých variacích až do roku 2001, poslední model však již nesl pouze označení M6088. Design se příliš neměnil, vylepšovány byly především technické specifikace.





V Číně a Koreji se však StarTacy na trhu udržely déle. Pak nastala kratší odmlka, ale v roce 2004 představila Motorola v Koreji novodobého nástupce legendární řady. Design s jasným odkazem na původní modely, ovšem moderní technologie, menší rozměry a displej na dnes obvyklém místě si v podobě modelu StarTac2004 získaly velkou oblibu.

Dnes, po třech letech od první reinkarnace modelu, se Motorola pokouší o comeback podruhé. Bohužel pro nás opět pouze na korejském trhu. Model opět nese jasný designový odkaz na své předchůdce. Zatímco však StarTac2004 byl opravdu přísné retro s designem co nejpodobnějším původnímu modelu, nový StarTac III MS900 přeci jenom design trochu rozvíjí dále. Nejvýraznějšími změnami je integrovaná anténa a zakulacený design.





Rovná a téměř ničím nerušená čelní i zadní plocha ovšem zůstávají. To znamená, že StarTacu III chybí vnější displej. V případě tohoto modelu je to opravdu čistě designová záležitost. Upozornění na zameškané události tak má na starosti alespoň diodový proužek, který dovede blikat a svítit třemi různými barvami.

Hlavní displej telefonu má rozlišení 320x240 bodů při úhlopříčce dva palce a umí zobrazit 262 000 barev. Má vestavěný MP3 přehrávač, zdá se, že na fotografiích vidíme slot pro paměťové karty. Vnitřní paměť má hodnotu 128 MB. Další výbavu tvoří například čtečka elektronických knih, korejsko - anglický slovník, velmi zajímavá je podpora GPS.





Rozměry nového StarTacu jsou 89 x 48,5 x 19,6 mm, váha je 92 gramů. Telefon by měl vydržet 300 hodin na příjmu a 160 minut hovoru. V Koreji se prodává v přepočtu za zhruba 6800 Korun. Do našich končin se telefon jisto jistě nedostane, Motorola asi nehodlá podobné reinkarnace provádět i v Evropě. A tak můžeme StarTacu pouze popřát dobré prodeje a sami si můžeme přát, ať na další legendu od Motoroly nemusíme opět čekat deset let.