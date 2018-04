Legendární Moto(rola) se vrací na český trh. Prodej začne do měsíce

Lenovo má trhy rozdělené. V rámci Evropy prodává smartphony pod svou vlastní značkou převážně ve východní části kontinentu, naopak na západě prodává jen značku Moto. Země střední Evropy ale budou mít značky obě. Po Polsku přišlo koncem března na řadu Slovensko a zhruba s měsíčním zpožděním se tak stane i v Česku. O tom, že se Moto(rola) do Česka vrací, jsme vás informovali již v únoru.

Lenovo na českém trhu nabídne vedle přístrojů vlastní značky i smartphony a hodinky Moto. Zahájení prodeje je plánované podle informací naší redakce na přelom dubna a května. Nabídka bude kopírovat to, co Moto nabízí na Slovensku.

Základem bude model Moto G v nejnovější generaci. Ten existuje ve dvou variantách podle paměti. Základní s 8 GB uživatelské a 1 GB operační by měl stát okolo 4 700 korun, varianta s dvojnásobnou pamětí pak bude asi jen o 500 korun dražší.

Střední třídu představuje model Moto X Play s rychlonabíjením, velkým ful HD displejem a 21Mpix fotoaparátem vyjde na zhruba 8 700 korun. Tento model a i předchozí Moto G mají konstrukci, která odolá vodě.

Vrcholem v nabídce Moto smartphonů bude Moto X Style s 5,7placovým QHD displejem a velkou baterií. Za cenu okolo 12 000 korun to bude zajímavá nabídka. Zajímavostí je i kryt z bambusového dřeva. Hodinky Moto 360 druhé generace pak vyjdou na zhruba 8 500 korun.

Přesné ceny Lenovo zveřejní před zahájením prodeje, námi uvedené sumy jsou přepočtem z cen v zahraničí. Je ale velmi pravděpodobné, že se výrazně lišit nebudou.

Smartphony Moto v portfoliu Lenova budou patřit mezi prémiové zboží, základní a levnější modely budou patřit značce Lenovo. Ta naopak vycouvá z nejvyšší třídy, kterou přenechá modelu Moto X Force. Ten ale přijde na trh později.

Motorola byla kdysi největším výrobcem mobilů, než ji o primát koncem devadesátých let minulého století připravila finská Nokia. Ta do dnešních dnů prakticky nepřežila, respektive obyčejné mobily pod touto značkou vyrábí Microsoft, smartphony už logo Nokia nenesou. To Motorola přežila, ale bylo to krkolomné.

Nástup smartphonů zastihl firmu nepřipravenou a tak ji po čase získal Google. Ani tam se ale Motorola dlouho neohřála a nyní patří Lenovu. Zkrácení názvu z Motoroly na Moto vysvětlil na nedávném veletrhu MWC v Barceloně šéf Lenova Yuanqing Yang prostě: je to jednodušší, kratší a modernější