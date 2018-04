Legendární Moon Patrol se vrací

Konverze jsou u her na mobily vcelku normálním jevem. Obvykle ale mají převedené hry s originálem společný pouze název. V případě Alien Patrol je situace naprosto opačná. Jediné jiné je totiž právě jméno. Uznávám že Atari 800 není PC, ale Moon Patrol byla klasika.

Grafika je pěkně vyhlazená do nejmenšího detailu, a stejně jako u své pradávné verze spoléhá hlavně na jednoduchost, takže složité textury nebo časté střídání prostředí tu rozhodně nenajdete. Ale pěkně animované lodě, ať už tu vaší nebo nepřátelské, tu rozhodně nechybí. Připočítejte působivé exploze a dostanete celek, který sice není nijak světoborný, ale rozhodně neurazí. Se zvukem je to naprosto stejné nebo alespoň hodně podobné.

Dobrým zážitkům ze hry hodně brání fakt, že ve hře jsou jen tři druhy nepřátel. To je, vzhledem k délce hry, velmi málo a hodně rychle si tento fakt uvědomíte. Jinak je princip hry stále stejný. Přes povrch planety (kdysi to býval Měsíc, ale to se v Alien patrolu změnilo) co nejrychleji na základnu, a při tom se vyhýbat dírám v terénu, ničit skály, co vám stojí v cestě, a hlavně se nenechat zabít těmi pochybnými stvůrami v prapodivných lodích.

Celá hra je dělena na písmena abecedy, která určují vzdálenost od tábora. Každé páté písmeno přitom znamená přechod do dalšího prostředí, ostatní jsou pouze takzvané checkpointy. Asi není příliš nutné dodávat, že čím blíže jste konečnému „zetku“, tím obtížnější je hraní a také narůstá počet nepřátel.

Se nepříliš složitým systémem hry jde jako obvykle ruku v ruce příjemně jednoduché ovládání které se skládá z pouhých čtyř kláves (nahoru, doleva, doprava a akce). Jednotlivá tlačítka určují rychlost (doleva a doprava) nebo vykonávají dvě akce (skok – nahoru, střelba – obvyklá akční „pětka“).

Alien patrol je krásný příklad toho, že tvůrci nemusí vždy čerpat v nápadech úplně nejnovějších her, aby udělali dobrou konverzi. Protože staré počítače typu Atari byly k mobilům technikou o hodně blíže než dnešní PC. Nemůžu říct, že je hra dokonalá a bez chyb, ale pobaví a vydrží, rozhodně stojí za nákup.