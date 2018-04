Legendární akční hra Rick Dangerous pro PDA zcela zdarma

Novinky a aktualizace

Pearl

Firma Ant Technologies vydává logickou gamesku určenou všem barevným i černobílým LowRes a HiRes palmům.

Z horní části obrazovky budou neustále padat perly různých barev. Vaším úkolem je zničit co nejvíce perel tím, že kliknete na seskupení tří a více kuliček stejné barvy. Pokud se spodní perly rozrostou do nejvyšší výšky, ztrácíte život. Po třech střetnutích s výškovou hranicí hra končí a zapíší se vám konečné výsledky.

Hra stojí $7.99.





Battle Zone - EARTH

Battle Zone - EARTH je klasickou akční střílečkou, ve které musíte bránit své město před nálety mimozemšťanů. Body ztrácíte v případě, že zasáhnete přátelské lodě.

Hru spustíte na PalmOS od verze 5.0 s HiRes rozlišením. Výrobcem je firma Webvisia a hra je za poplatek $9.99. Demoverzi stáhnete ZDE .

Buck Needs Beer

Úkolem nové arkády Buck Needs Beer od autora Jamese Cookjra je vést vašeho kamaráda Bucka kolem baru, aniž by spadlo jediné pivo.



Hra je spustitelná na všech palmech od verze 5.0 s HiRes rozlišením. Stojí sympatických $1.45.

Zombie Buster

Novinka Zombie Buster prověří vaše reflexy a schopnosti střelby.



Vaším cílem je se svým policejním týmem vyklidit civilní dům od všech zombií, které se v něm skrývají. Hlídat si musíte dvě věci - spotřebu nábojů a pokusit se nesestřelit svého kolegu od policie. Pokud se tak stane více jak třikrát, hra končí.



Výrobcem hry je firma CondetSoft . Verzi pro MS Smartphone naleznete ZDE . Stojí $9.99. Demoverze bohužel není k dispozici.

Battle Cake X-mas

Na displeje PocketPC a Symbian S60 přináší firma Hero Craft akční arkádu, která nejvíce zaujme podporou multiplayeru přes technologii Bluetooth.

V jedné z 25 arén ovládáte svého hrdinu a bráníte se před útoky nepřátel hody koláčů.

Hra stojí $14.95.

Máte hluboko do kapsy?

Rick Dangerous

Se hrou Rick Dangerous se vrátíme na počátek 90. let, kdy spatřila světlo světa původní verze hry na stolní počítače.

Díky autoru Chrilithovi si můžeme tuto legendu zahrát i na svých palmech. Bohužel se nám hru na Treu 600 rozchodit nepodařilo, snad budete úspěšní vy.

Stahujte zdarma.

Předělávku od jiného autora pro MS Smartphone zdarma stáhnete ZDE .

Petteia

Zcela zdarma nabízí autor Igor Lozitskiy novou stolní hru ze starověkého Řecka pro PocketPC.

Vaším cílem je zajmout všechny nepřítelovy bojovníky. Hrát můžete jak proti počítači, tak i s živým soupeřem na jednom PDA.





FreeCell for PocketPC

Pro chvíle oddechu můžete vyzkoušet solitarovou karetní hru FreeCell známou z desktopových PC.