Legend - klamavá reklama po čínsku (preview telefonů)

Většině Evropanů naprosto neznámá čínská společnost Legend - Xoceco se na konci prvního pololetí vrhla na výrobu mobilních telefonů. Na domácí půdě se především její první část, firma Legend, honosí titulem jednoho z největších výrobců výpočetní techniky, zahrnující stolní počítače, notebooky a kapesní počítače. Podobným sortimentem a výrobou televizí se pak zabývá i druhá část společnosti, firma Xoceco, která má v celém podniku podíl 40%, když zbytek drží Legend. Výrobky tohoto konsorcia se budou prodávat pod oběma značkami s tím, že pod každou z nich budou k dispozici odlišné modely. Nových telefonů by mělo být šest a po pravdě řečeno, jen málo který, jestli vůbec nějaký, bude pocházet přímo z výrobních dílen jedné ze společností.

Začít můžeme výrobky se značkou Xoceco. Podle tiskového prohlášení nového koncernu by měl nabízet dva modely. První z nich, G678, je určen pro GSM sítě a jedná se o vcelku pohledné véčko, které má všechny parametry na průměrné úrovni, což platí jak o funkční výbavě, tak o rozměrech (85 x 44 x 25mm) a hmotnosti 85 gramů. Je možné, že tento přístroj se bude prodávat i pod značkou Legend, pak by se mohl prodávat i za hranicemi Číny, zatímco výrobky Xoceca budou k dispozici jen na domácím trhu. Druhý model Xoceca v novém konsorciu se společností Legend bude CDMA model C8000. V nabídce Xoceca je mobilních telefonů daleko více, jen pro GSM jich najdeme 11, ale většinou se jedná o převzaté výrobky jiných firem a ke všemu o rok - dva staré modely.

Na rozdíl od Xoceca se druhá a větší část konsorcia - společnost Legend - výrobou mobilních telefonů nezabývala. Jako novinky uvádí na trh čtyři modely GSM mobilních telefonů. Ve skutečnosti těžko mluvit o novinkách a už vůbec neplatí, že v případě modelu G808 se jedná o nejmenší a nejlehčí véčko se dvěma displeji na trhu. Důvodů k tomu je hned několik. Tak především jak model G808, tak model G601, ke kterým existují podrobnější informace, nejsou ničím jiným než přeznačkovanými výrobky korejského koncernu LG. Model G808 je poněkud ošizená verze LG G5200, která má jen Li-Ion baterii a nepodporuje Java aplikace jako korejský originál. Jinak se jedná o pohledný a funkčně dobře vybavený telefon s GPRS (4+2 timeslot), infra portem nebo třeba EMS zprávami. Je otázkou, kdy chce Legend tento „svůj“ TOP model uvést na trh, když zatím v prodeji není ani originál od LG. Ten by mimochodem měl být ještě menší a lehčí než převzatý výrobek Legendu, který má rozměry 84 x 44 x 21 mm a jeho hmotnost je 85 gramů. Originál od LG je díky standardní Li-Pol baterii o dva milimetry tenčí a o pět gramů lehčí. Zajímavou vlastností modelu G808 jsou čtyřicetihlasé vyzváněcí melodie. Výrobce již zveřejnil několik motivů, které si můžete poslechnout i vy. Najdete je na konci článku. Některé melodie jsou opravdu originální - doporučujeme.

Třikrát Legend G808

Přesto ani originál se nemůže chlubit primátem nejlehčího a nejmenšího véčkového telefonu se dvěma displeji. Již poměrně dlouho lze v Asii zakoupit třeba Samsung SGH-A200/288, který má rozměry 79 x 38 x 23 mm a jeho hmotnost je jen 77 gramů. Ještě o trochu menší a lehčí je pak Sewon SG2000E, který lze taktéž bez problémů sehnat dokonce i v některých evropských zemích. Sewon má rozměry jen 68 x 39 x 22 mm a jeho hmotnost je pouhých 72 gramů. Téměř identické rozměry má pak čínský Capitel (a pak i od něj vycházející telefony, jako je například Audiovox), jeho hmotnost je jen 68 gramů se standardní Li-Ion baterií. Je sice pravdou, že všechny výše uvedené telefony mají horší funkční výbavu než Legend G808, ale o této podmínce není v tiskové zprávě Legendu ani čárka a na rozdíl od něj lze všechny už poměrně dlouho na trhu koupit. To ale zatím neplatí o novém Samsungu A800, o kterém jsme vás informovali nedávno. I tento telefon je o málo menší než Legend G808 a hlavně je výrazně lehčí. Pokud jsme na některý miniaturní véčkový telefon s dvěma displeji zapomněli, rádi přivítáme vaše připomínky v diskusi.

Na obou snímcích je Legend G808

Další tři nové Legendy mají nepoměrně horší výbavu než TOP model G808. Začít můžeme u modelu G601, což je opět převzatý model od LG, a to konkrétně postarší LG G600, který výrobce představil již v loňském roce. Jedná se o véčko se dvěma displeji, které má vcelku standardní funkce a poměrně obsáhlou paměť na kontakty, do které se vejde až 500 záznamů. Legend G601 má rozměry 80 x 44 x 25 mm a jeho hmotnost je 95 gramů. Model G601 pak bude zřejmě k dispozici i pod značkou Xoceco. Koho si pak za vzor vzaly modely G007 a G608, je tajemstvím, protože k prvnímu výrobce neuvolnil žádnou fotografii a neudal ani žádné podrobnější informace a u druhého existuje jen jedna fotografie. Podle některých zdrojů, které se nám však zatím nepodařilo ověřit, by se opět mělo jednat o telefony z produkce společnosti LG, v jednom případě zřejmě o model LG G510w s podporou GPRS. Každopádně se však jedná o véčkové telefony. Zatím není známo, jestli bude Legend své nové telefony prodávat i mimo čínské trhy. Pokud ano, není třeba čekat, až se „čínská legenda“ dostane až do Evropy, protože v té době již budou na trhu originály od korejského LG, který nemá zapotřebí chlubit se něčím, čím jeho výrobky nejsou.

Vlevo je Legend G608, vpravo pak dva pohledy na legend G601 (identický s Xoceco G601)

Polyfonické vyzváněcí melodie modelu G808, respektive originálu G5200 od LG zvládají reprodukovat až 40 nástrojů najednou. Pokud chcete vědět, jak budou vyzvánět telefony v blízké budoucnosti, poslechněte si několik ukázek, které opravdu stojí za to. (melodie jsou ve formátu mp3)

Nejdříve tři originální "čínské" melodie, které však vyžadují znalost čínského jazyka. Pokud někdo ví, o co v melodiích jde, rádi v diskusi přivítáme vysvětlení. chinese1 (45kb) chinese2 (62kb) chinese3 (83kb)

Další melodie je asijskou variací na klasiku, vybrali jsme Slovanské tance od Antonína Dvořáka: slavonicdance (649kb). Po klasice trošku rychlejší tóny, například v případě dětské písničky: kidssong (554kb). Nakonec zvuky přírody, kterou u Legendu představuje netradičně vlk: wolf (95kb).

Tyto melodie můžete porovnat s polyfonickými melodiemi Samsungu, které jsou šestnáctihlasé. Melodie najdete v tomto článku. Dodejme, že Samsung se především v případě klasických melodií držel původního aranžmá o něco více, i když i u něj najdeme popové varianty klasiky.