Legend je mrtvý, ať žije Lenovo

Legend není nikterak legendární značka výrobce mobilních telefonů, vyrábí je zhruba dva roky, daleko známější je ve výrobě osobních počítačů a přidruženého sortimentu. Přesto si Legend za tu krátkou dobu působení v businessu mobilních telefonů určité jméno udělal. Nenasytný čínský trh jeho produkty přijal příznivě a ocenil jejich kvalitu. Aby také ne, když se ve většině případů jednalo o převzaté produkty jihokorejského LG. Ty ale lze zakoupit v Číně i pod jinými značkami, takže opět nic výjimečného.

Legend se však na jaře tohoto roku rozhodnul, že změní název. Možná se mu zdál název Legend příliš nabubřelý, nevíme, ale především pro zahraničí vymyslel jméno úplně nové. Jedná se o název Lenovo, hrdý to výmysl společnosti. Co to znamená Lenovo? Tak to je prý spojení Legendu (Le) s inovacemi (Novo). Takže v celku znamená Lenovo inovovaný Legend. Pro domácí trh zůstává v platnosti původní jméno i logo společnosti. Nám název zní poněkud rusky, jako by mezi Le a Novo vypadla slabika „ni“.

Se změnou názvu a loga přišel tento čínský výrobce i s několika zajímavými novinkami. Některé z nich opět mají původ u LG, další jsou snad původními výrobky. Lenovo se chlubí, že ještě do poloviny roku nabídne čínským zákazníkům tři telefony s podporou MMS. Dva z nich již představil.

Lenovo ET180 - zajímavý smartphone

Nejvyšším modelem je chytrý telefon s operačním systémem Pocket PC, který má nasazovací klávesnici, podobně jako Sony Ericsson P800. Přístroj je poměrně malý (109 x 68 x 22 mm) a lehký (154 gramů), což jsou na přístroj této kategorie solidní parametry. Že se jedná o telefon, naznačuje pevná anténa, dvě tlačítka pro příjem a ukončení hovoru a také numerická klávesnice na flipu. Přístroj pohání procesor Intel PXA 255 taktovaný na 400 MHz a paměť přístroje je 32MB Flash a 64MB SDRAM. Aktivní (TFT) displej umí zobrazit 65 000 barev a má rozlišení 320 na 240 obrazových bodů. Možnosti telefonu odpovídají standardu operačního systému Pocket PC, takže zvládne téměř vše, co známe z osobních počítačů. Lenovo ET180 je již možné na čínském trhu objednat. Cena v přepočtu činí přijatelných 20 000 Kč.

Lenovo G818 - atraktivní, ale nikoliv původní

Dalším telefonem, který umí pracovat s MMS, je model G818. Není to původní produkt, telefon je převlečený LG G5400, o kterém jsme vás informovali v tomto článku. Výbava odpovídá originálu, zákazníci se proto mohou těšit na GPRS třídy deset, polyfonní melodie, aplikace Java, infraport a další zajímavé funkce. Telefon má barevný displej UFB s 65 000 barvami. Cena telefonu by se měla pohybovat v přepočtu nad hranicí 10 000 Kč.

Lenovo 630 - LG vzorem

Bez MMS, zato s barevným displejem je model Lenovo 630. Kdo by doufal, že se na jeho vývoji podíleli inženýři čínského výrobce, hluboce by se mýlil. Opět se jedná o výrobek z dílen LG, tentokrát o model G5220c, docela horkou novinku jihokorejské značky. Jde o upravený model G5220, jehož variantu G5200 jsme měli možnost krátce otestovat. Novinka má ale barevný hlavní displej. To samé pak bude platit o verzi z Číny - Lenovo 630.

Lenovo 618 - trochu Sagem, trochu Samsung

Čtvrtou novinkou značky Lenovo je model 818, který se již na domácím trhu prodává. Jedná se o stylové véčko bez vnějšího displeje, které má vnitřní displej barevný. Je to LG? Nikoliv, tentokrát se zřejmě jedná o kompilát dvou značek. Design odpovídá modelu Samsung A500, naopak barevný displej na prospektech výrobce vyzdobený obrázkem kojota asi bude mít původ u Sagemu. Tomu by odpovídala i schopnost zobrazit jen 256 barev. Jeho rozlišení pak je 101 x 80 obrazových bodů. Telefon váží 80 gramů a je poměrně tenký (85 x 42 x 19 mm). Výbava nic podstatného neskrývá, jedná se o jednoduchý telefon s cenou v přepočtu okolo 7 000 Kč.

Lenovo oznámilo i další dva modely - G900 a G820. Obrázky ani technická specifikace ale zatím nejsou k dispozici, takže ani my vám k těmto dvěma modelům nic neřekneme. Model G900 by snad měl mít integrovaný fotoaparát, model G820 asi bude upravenou verzí modelu G818. Projděte si novinky společnosti LG a tipujte, kterou z nich si Lenovo vybralo.