Legacy - prostě nejlepší dungeon pro palmy

Legacy - odkud se vzala?

Fanoušci RPG dungeonů všech generací, kterým se poštěstilo vlastnit handheld s operačním systémem PalmOS5, měli včera velký den. A pokud je štěstí objímalo vší silou, a jejich displej je HiResPlus (320x480 pixelů), jejich pocity byly jistě už sotva popsatelné...

Maďarská firma RedShift, která namlsala fanoušky skvělou Dragonfire a napnula nervy k prasknutí zveřejněním plánů na předělávku Civilisation, představila včera svůj nový dungeon s názvem Legacy. Multiplatformní produkt vzniká souběžně pro PalmOS, Windows Mobile / Smartphones a SymbianOS a první verze, která se dostala k uživatelům, je pro PalmOS 5. Ostatní verze se teprve připravují, a to i včetně varianty pro handheldy s PalmOS 4.

Tento článek neberte, prosím, jako recenzi programu. Recenzi hry píše soudný redaktor tehdy, když ji dohraje, či v ní udělá nějaké velké pokroky, zapíše se do tabulky rekordů apod.. Já píšu z první vody postřehy z demoverze, je to tedy spíše jakési preview, upoutávka na skvělou hru, chcete-li.

Co je vlastně dungeon?

Dugeon je hra, ve které v 3D světě (často na hradě, či v jeskynních komplexech) plníte nějakou misi (velmi často se nejedná o nic menšího, než o záchranu země, nezřídka též světa). V dobrém dungeonu nejste na vše sám - máte sebou společníky (družinu), z nichž každý vyniká v něčem jiném - někdo se dobře ohání s mečem, druhý umí střílet z luku jako Robin Hood, třetí je mocný čaroděj a čtvrtý třeba šikovný zloděj. Ve světě, kde se hra odehrává, můžete chodit a zkoumat, nacházíte různé předměty, které můžete použít, prodat, či v různých ob chodech nakoupit jiné. Potkáváte přátele, cizí lidi i stvůry. Od řady lidí dostáváte cenné informace, s jinými musíte bojovat. Kromě bojů můžete i kouzlit, což je v jistých situacích neocenitelné.

Kouzlem dungeonů jsou rostoucí umění a zkušenosti - vaše postavy se v průběhu hry vyvíjejí, zdokonalují se v různých dovednostech, kouzlech a technikách. Takovouto hru ovšem nedohrajete za pár hodin. To ale taky patří ke kouzlu tohoto žánru.

Jak se hra hraje?

Jedním slovem - skvěle . Pokud jste již někdy hru tohoto typu hráli třeba na PC, víte, že můžete ovládat vše myší, či používat kombinaci kurzorů a myši. Nejinak je tomu i zde. Obrazovka v této hře je členěna na několik segmentů:

A - hlavní a největší okno, kde se odehrává "děj" hry. Jer to v podstatě pohled vaší družiny na okolí

- hlavní a největší okno, kde se odehrává "děj" hry. Jer to v podstatě pohled vaší družiny na okolí B - ovládací okno hry. Obsahuje pohled na členy vaší družiny (kliknutím na ně se přenesete do detailu postavy) s dvěma pruhy znázorňujícími zdraví a kouzla/manu. Uprostřed jsou kurzory pro ovládání družiny klikáním stylusem a pod nimi jsou ikony pro boj, velkou mapu (slouží) rovněž jako kompas) a kouzlení

- ovládací okno hry. Obsahuje pohled na členy vaší družiny (kliknutím na ně se přenesete do detailu postavy) s dvěma pruhy znázorňujícími zdraví a kouzla/manu. Uprostřed jsou kurzory pro ovládání družiny klikáním stylusem a pod nimi jsou ikony pro boj, velkou mapu (slouží) rovněž jako kompas) a kouzlení C - mapa světa s prozkoumanou částí

- mapa světa s prozkoumanou částí D - seznam dostupných kouzel

Pokud máte PDA s HiResPlus, můžete zvolit zobrazení "naležato" (viz obrázek), či "nastojato" - v tom případě se segmenty C a D přesunou do spodní části obrazovky. Problém je u displejů s 320x320 pixely - tam se jednoduše nezobrazí segmenty C a D a musíte je vyvolávat "ručně".

Grafika je prostě excelentní a na PalmOS hrách tohoto typu dosud nevídaná. Pohyby jsou samozřejmě trhané, zde se nejedná o 3D engine typu Doom a u těchto her to nevadí. Atmosféra prostředí je ale okouzlující, v jednu chvíli třeba začne pršet, postavičky a stvůry, se kterými se setkáte, jsou animované atd..

Každá postava má svůj vlastní inventář - výstroj, výzbroj, věci ke kouzlení a další předměty. K dispozici je celkem sedm charakterů postav, což dává předpoklady pro skvělou variabilitu hry, různé strategie hráčů. Jsou tu třeba kouzelníci, šermíři, duchovní, rytíři, prostě celá řada rozdílných charakterů. Můžete samozřejmě rovněž obchodovat, protože peníze jsou i v dungeonech vždy až na prvním místě...

Za zaznamenání stojí i vestavěný help, zvuky a samozřejmě ukládání hry. Všichni, kdo zápasíte s pamětí, byste měli vědět, že hra má 3,8 MB. Může být sice přesunuta na kartu, v paměti potřebujete mít ale minimálně 4MB volných ke spuštění hry.

Suma sumárum

Skvělá hra, s Warfare Incorporated zcela určitě hry roku. Nezbývá než doufat, že se hry brzy dočkají i majitelé handheldů jiných platforem i uživatelé PalmOS 4. Autoři chystají i další překvapení, jakou editor misí a další světy a mapy.

Rozdíl oproti dosud jedinému kloudnému PalmOS RPG dungeonu DragonBaneII je obrovský.

Autorem Legacy je RedShift, plná verze hry stojí 19,99 USD.