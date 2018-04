Chystají supersmartphone s parametry notebooku. Bude mít 8 GB RAM

Na rozdíl od předchozích modelů bude LeEco Pro 3 k dispozici ve dvou variantách, jejichž základní parametry prozrazuje snímek ze zřejmě neoficiální prezentace telefonu.

Společným prvkem obou verzí bude čipová sada Snapdragon 821 od Qualcommu, která mírně vylepšuje model 820 (více zde). V dalších zásadních parametrech se však výbava obou variant rozchází.

Základní model bude mít 6 GB operační paměti a 64GB úložiště pro systém a data uživatele. 5,5palcový displej dostane Full HD rozlišení (1 080 × 1 920 bodů). Krycí sklo bude po okrajích zaoblené (typ 2.5D).

Hlavní fotoaparát charakterizuje 16MPix snímač, čelní jednotku pak osmimegapixelový senzor. Akumulátor má mít nadprůměrnou kapacitu 4 070 mAh.

Topmodel pak bude mít zmíněných 8 GB operační paměti,, a LeEco Pro 3 se tak se vší pravděpodobností stane historicky prvním smartphonem s takto obří porcí RAM. Mamutí je také velikost datového úložiště, a to 256 GB. To je opět velikost, kterou si i dnes spojujeme spíše s notebookem než s telefonem. Tedy přesněji řečeno s phabletem, jelikož nejvyšší verze bude mít 5,7palcový displej.

Spolu s vyšší úhlopříčkou poskočilo i rozlišení a to na QHD (1 440 × 2 560 pixelů), což se promítlo také na vyšší jemnosti zobrazení (515 vs. 400 pixelů na palec). K zachycení snímků a videí bude sloužit dvojitý 13MPix fotoaparát, případně čelní 16MPix fotomodul. Větší displej znamená celkově rozměrnější konstrukci, čehož výrobce využil také k instalaci ještě větší baterie a udávaný 5 000mAh akumulátor už zajistí opravdu velmi dobrou výdrž.

Parametricky tak bude vyšší verze LeEco Pro 3 patřit mezi vůbec nejlepší zařízení svého druhu na trhu. Spolu s vysokým výkonem, obří pamětí a duálním fotoaparátem totiž nabídne i značnou výdrž na baterie. A takové kombo zatím žádný jiný výrobce nepředvedl.

LeEco na sebe dokáže strhnout pozornost

Čínský gigant LeEco zdaleka není jen výrobcem smartphonů. Kromě vlastní streamovací služby s takřka bezedným mediálním obsahem, kvůli které se firma původně jmenovala LeTV, vyrábí i televize, horská kola a v portfoliu už má i vlastní elektromobil.

Šéfem skupiny je miliardář Jia Yueting, který neváhá obout se do libovolného konkurenta. Před časem například prohlásil, že Apple je zastaralou firmou, jež brzdí technické inovace. iOS je podle něj uzavřený systém a Apple dříve také přirovnal k Adolfu Hitlerovi (více zde).

Smartphony LeEco jsou nicméně zajímavými přístroji, které na sebe dokážou upoutat pozornost. Loni uvedené trio LeTV One, One Pro a LeTV Max přišly jako vůbec první s USB-C konektorem a vypustily 3,5mm jack, jako to letos udělal Apple u iPhonů 7 (více zde).

Letos během veletrhu CES v Las Vegas si LeEco připisuje další prvenství, jejich LeMax Pro totiž jako první okusil výkon procesoru Snapdragon 820 (více zde). Není tedy příliš pochyb o tom, že pomyslný závod o první 8GB smartphone LeEco vyhraje.