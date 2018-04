Kritik Applu chystá smartphone s pamětí, kterou nemá leckterý počítač

Smartphonů se 6 GB RAM je už na trhu celá řada. Jako první takovou paměťovou nálož nabídla firma Vivo s modelem Xplay 5 Elite (více zde) a další stejně vybavené přístroje začaly pozvolna přibývat. Dnes k nim patří třeba OnePlus 3, Zenfone 3 Deluxe, nebo LeEco Le Max 2.

A právě firma LeEco, která na sebe nedávno upozornila kritikou Applu (více zde), chystá novinku s ještě o 2 GB větší operační pamětí. A 8 GB je pak skutečně porce, kterou mnozí nemají ani ve svém PC.

Spekulace, že LeEco takto vybavený smartphone připravuje, se objevily již koncem června, ale v minulých dnech k nim přibyly první snímky. Telefon dostane Snapdragon 821, dosud nejvýkonnější mobilní čip od Qualcommu. V porovnání s verzí 820 má výpočetní síla vrůst o deset procent (více zde).

Uživatelská paměť bude mít velikost 64 GB, paměťový slot zatím dostupné zdroje nezmiňují. Koneckonců i předchůdce Le 2 se bez něj musel obejít.

Úhlopříčka displeje má být 5,5 palce, rozlišení opět není známo. Vzhledem ke špičkové výbavě se předpokládá, že půjde o QHD jednotku (1 440 × 2 560 pixelů). Obrazovku bude chránit po stranách zaoblené sklo 2,5 D.

Parametry fotoaparátů také nejsou známy, ale předchozí model Le 2 umí 16MPix snímky a je pravděpodobné, že novinka dostane vylepšený fotomodul. Nepočítá se však s duálním fotoaparátem, na který LeEco láká u připravovaného modelu Cool1. Tento přístroj vzniká v kooperaci se sílícím čínským hráčem CoolPad.

Je opravdu taková nálož RAM potřeba?

Hlavním potvrzeným lákadlem LeEco Le 2s tak zůstává obří kapacita operační paměti. Otázkou je, zda je jí u chytrého telefonu tolik potřeba. Připomeňme případ smartphonu OnePlus 3, který sice má 6 GB RAM, ovšem používal natolik agresivní správu operační paměti, že na pozadí zůstalo běžet jen několik aplikací. Další se při spouštění ze seznamu naposledy aktivních titulů znovu načítaly. Totéž platilo pro okna spuštěná v prohlížeči Chrome. Telefon tak sice měl papírově 6 GB paměti, ovšem nebyl schopen ji využít v plném rozsahu.

Na problém první majitelé smartphonu upozornili krátce po zahájení prodeje v půli června a stížností bylo tolik, že situaci musel kočírovat sám spoluzakladatel společnosti Carl Pei. Ten uvedl, že používají takový management operační paměti, který zajišťuje vyšší výdrž baterie. V opačném případě by prý OnePlus 3 se svojí 3 000 mAh baterií výdrží nemohl konkurovat soupeřům. Update, který upravil správu paměti a uvolnil ji v plném rozsahu, výrobce vydal v polovině července.

Jsou to tedy především čínští výrobci, kteří velikost operační paměti u smartphonů tlačí vzhůru. Ostatně to je také důvod, proč Samsung v Číně uvede Galaxy Note 7 se 6 GB RAM, ačkoli si globální varianta vystačí se 4 GB. Protipólem rychlého navyšování RAM je pak Apple. Současné iPhony 6s mají 2 GB a i dnes patří k nejvýkonnějším smartphonům. A očekává se, že základní verze iPhonu 7 bude mít stejně velkou RAM. Zvýšení na 3 GB se dosud skloňuje pouze s modelem Plus.