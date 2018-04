Ledy v Telecomu možná začínají povolovat

Je krátce před půlnocí - před chvílí jsem přijel od Ondřeje Neffa, kde jsme ještě plichtili tiskovou zprávu z jednání s SPT Telecom. Jsem tu, abych podal zprávu. Omluvte překlepy a další chyby - jsem unaven, věru jsem mnoho nenaspal a jednání bylo dlouhé.

Jak asi víte, já, Ivo Lukačovič a Ondřej Neff jsme byli vyzváni SPT Telecom, abychom za akci Internet proti monopolu nastínili problém, který nás pálí. Shodou okolností jsme na čtvrtek ráno měli ještě svolanou tiskovou konferenci, takže jsme totéž nejdříve odpresentovali novinářům.



Tak tohle je ještě naše tisková konference - divadlo Image, 10:00

Na jednání nás přijal nejenom Bessel Kok, zástupce generálního ředitele, ale i sám generální ředitel SPT Telecom Svatoslav Novák a a ředitelé Michal Čupa a Miroslav Řezníček.



Tady je detail trička, které budou používat pořadatelé a pořádkové síly na středečním happeningu.

Jednání samotné bych shrnul poměrně stručně. SPT Telecom je ochoten uvažovat o tom, že internetové připojení jako specifický produkt bude mít také svoji specifickou cenovou politiku. Vedením cenových jednání s námi byl pověřen pan Michal Čupa, jenž by také příští pátek měl sumarizovat souhrn technických možností, od nichž by mohl vzejít konkrétnější cenový návrh, rámec či představa. Výrazně jsme apelovali na to, že problém internetových plateb je třeba vyřešit do zavedení tarifu schvalovaného MF - tedy do počátku příštího roku.

Pan Čupa i Bessel Kok naše tvrzení přijali kupodivu s pochopením a vstřícně, na druhou stranu upozornili, že jimi připravená cena nemusí být akceptována regulačním orgánem, jenž by měl dohlédnout na to, aby takováto změna podmínek neznevýhodnila určitou skupinu internetových providerů.

Celá schůzka samozřejmě nepřinesla žádné kýžené finální rozřešení, ale pomohla urovnat leckteré názory. Za důležité považuji to, že Telecom má vůbec vůli se o změně cen pro internet bavit a že padnul termín, kdy by mohl být znám rámec tohoto bavení se. Situaci totiž komplikuje to, že plně inteligentní síť bude mít Telecom v půlce příštího roku, což znamená, že bude nutno najít jistý technologický kompromis tak, aby celé schéma fungovalo již nyní a nemuselo se během půl roku měnit.

Po jednáních jsme vydali společné komuniké, kde se sumarizují závěry, k nimž jsme došli a bylo zodpovězeno několik dotazů novinářům, které nesmírně vývoj tarifní politiky zajímá.



Breefing v SPT Telecom. Vykládáme novinářům, na čem jsme se usnesli.

Jen na okraj - ministr dopravy a spojů Peltrám prohlásil, že bude iniciovat odvolání Svatoslava Nováka z funkce generálního ředitele Telecomu. To jsem zvědav, jak to udělá - to může udělat jen valná hromada, které se účastní FNM a nikoliv Peltrám.

A další zpráva: Bessel Kok nám potvrdil, že ve špičce bude impuls snížen na 2 minuty z nynějších tří. Ministerstvo financí také sdělilo, jak s SPT Telecom došlo k tomu, že zdražení cen je ve výši 25 procent. Trik byl jednoduchý - nebylo to počítáno v rámci jedné hodiny, jako jsme to dělali my a kde odchylka způsobená délkou je minimální, ale v rámci dvou minut, což je údajně průměrná doba hovoru v síti Telecom. Ministr Svoboda se tak stává novým matematickým géniem roku - vítězům blahopřejeme.

Takže na další zajímavé zprávy si počkejme do pátku a nyní se již chystejte na demonstraci - dne 18.11. 1998 se bude konat protestní happening v Praze a to od 16:00 na Vrchu Svatého Kříže. Zvolené místo je park nedaleko rohu Olšanského náměstí v blízkosti budovy SPT Telecom. K realizaci happeningu je třeba, aby si s sebou účastníci přinesli cca. 3 metry prádelní šňůry pro realizaci překvapení.