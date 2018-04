Ledová sprcha pro největšího operátora

Největší švédský operátor sítě GSM nedostal od státu licenci UMTS. V soutěži krásy neuspěl kvůli nesplnění jedné z podmínek (dostatečné pokrytí), a tak čtyři licence obdrželi jeho soupeři. Telia si ovšem nemůže dovolit ze hry vypadnout. Nehodlá se samozřejmě vzdát bez boje a plánuje, jak svůj problém vyřešit. Slibuje, že služby UMTS bude provozovat v každém případě. Jak to provede však ještě není jisté. Určitě ale bude odkázána na jednání s konkurenty, kteří licence získali.

Telia říká: „Budeme bojovat!“

Prvním, celkem logickým krokem, který Telia ohlásila, je odvolání se proti rozhodnutí o udělení licencí. To vydal švédský telekomunikační regulátor PTS. Změnit rozhodnutí by však znamenalo celou soutěž opakovat, nebo odebrat licenci některému z vítězů. PTS totiž nemá volné frekvenční pásmo, a tak nemůže vydat další licenci. Po zkušenostech s rušeným a opakovaným udělováním licencí v jiných evropských státech (Švýcarsko, Polsko) však stát nejspíš nebude chtít na takové machinace přistoupit. V neposlední řadě by se tím mohlo zpozdit spuštění UMTS sítí.

Švédsko je prvním státem, ve kterém licenci na provoz UMTS sítí nezískal dominantní GSM operátor. Rozhodnutí jistě vyrazilo dech nejen zástupcům společnosti Telia a jejím akcionářům, ale také mnohým švédským i zahraničním expertům. Telia neprošla soutěží krásy na základě nesplnění jedné z podmínek. Šlo o požadované pokrytí. Telia nechtěla pokrývat řídce obydlené oblasti Švédska. Z obchodního hlediska jde o logické rozhodnutí, ale PTS je proti. Jedním z hlavních důvodů, proč se ve Švédsku konala soutěž krásy a nikoliv aukce, byla snaha ušetřit finance operátorů, aby mohli rychleji a efektivněji vystavět samotné sítě. PTS se pochopitelně příliš nelíbilo, že Telia bude šetřit na síti, když by její náklady na licenci nebyly tak vysoké.

Rozhodnutí PTS svědčí o jeho naprosté nezaujatosti, neboť odmítlo vydat licenci společnosti, ve které dosud vlastní 70 procent stát.

Na jednání dojde

Jelikož případné odvolání nejspíš neuspěje, je pravděpodobné, že se Telia pokusí najít jiný způsob, jak UMTS provozovat. Nejvíce se mluví o dohodě s některým z vítězů. Držitelé akcií Telie se shodují v tom, že je třeba se co nejrychleji dostat k licenci přes některého z vítězů. Zvláště propad akcií Telie o celých 17 procent, ke kterému došlo po ohlášení neúspěchu v licenčním řízení, motivuje vlastníky podílů rychle vyřešit tento „UMTS problém“. Zatím však Telia s nikým jednat nezačala.Držiteli licencí a tedy potenciálními partnery jsou: Tele2, Europolitan (švédští operátoři GSM), HI3G Access a Orange Sverige. Ti mohou očekávat, že je Telia kontaktuje.

„Naděje na to, že odvolání bude uznáno, je velmi malá,“ řekl manažer kapitálového fondu jednoho z pěti největších akcionářů Telie pro agenturu Reuters. „Nyní se musí zástupci Telie pokusit opravdu rychle dojít k dohodě o spolupráci s některým z vlastníků licence. Myslím, že Telia je se svou infrastrukturou a třemi milióny zákazníků atraktivním partnerem.“

Zástupce výkonného ředitele Telie Kenneth Karlberg oznámil: „Zatím s nikým nejednáme. Ovšem všechny možnosti jsou pro nás zajímavé a jsme připraveni jednat s kterýmkoliv z vlastníků některé z licencí.“

Pro Telii se nabízí ještě jiná alternativa. Může nabízet služby UMTS prostřednictvím sítě jiného operátora, případně operátorů. Že o této alternativě vedení Telie uvažuje, hovoří i další Karlbergův výrok: „V nejbližší době se bez UMTS můžeme obejít. Pokud však chceme uspět i v budoucnu, musíme služby založené na UMTS nabízet. K tomu ovšem vlastní síť nutně nepotřebujeme.“

Telia již získala licence na provoz UMTS sítí v sousedním zemích - Finsku a Norsku. Mezera v podobě Švédska narušuje její souvislé pokrytí severní Evropy a tedy i plány, stát se dominantním telekomunikačním provozovatelem ve Skandinávii.

Licence není věrnost, ta se neslibuje

Nouzová řešení, ke kterým možná bude Telia nucena sáhnout, mohou nakonec ukázat další z přístupů k UMTS službám. Systém pronájmu jedné či více sítí, na nichž operátor provozuje vlastní služby, se v některých zemích používá již nyní v systémech GSM. Zda na takovém principu dokáže fungovat největší operátor celulárních sítí v zemi, je však sporné. Rozhodnutí švédského telekomunikačního regulátora je sice naprosto oprávněné, ovšem zákazníkům, za které právě PTS brojí, může přinést spíše problémy než lepší služby. Rychlost výstavby na již fungující síti je rozhodně rychlejší, než začínat budovat „na zelené louce“, tedy od začátku. Také náklady jsou vyšší, neboť nelze využívat již postavené stožáry a spoje.

I v České republice se považuje za téměř samozřejmé, že licence UMTS získají především stávající operátoři GSM. Jak je vidět, ani v případě soutěže krásy však nemají provozovatelé sítí nic jistého. Provoz již vybudované GSM sítě je totiž jen jedním z hodnocených kritérií a nikoho neopravňuje k tomu předpokládat, že licenci na UMTS dostane automaticky. Český telekomunikační úřad ukázal již na případu Český Telecom a FWA, že dokáže zavedenému operátorovi pěkně zatopit.