Lednová softwarová sklizeň pro P800

Softwarovou přehlídku pro Sony Ericsson P800 začneme hned tím nejzajímavějším, a to zábavou. Pokud jste očekávali, že pro P800 budou jako jedny z prvních portovány aplikace pro emulaci stávajících herních zařízení či kapesních herních konzol, nezmýlili jste se. EPOC32, respektive nyní už Symbian OS verze emulátoru M.A.M.E. alias Multiple Arcade Machine Emulatoru s názvem EMameP800 určitě patří v oblasti her mezi to nejlepší a nejzajímavější, co momentálně lze pro Sony Ericsson P800 sehnat. EMameP800 je freeware a zpřístupní vám na P800 zhruba tisícovku her (originál MAME pro Windows jich podporuje už několik tisíc) nejrůznějších typů známých hlavně z herních automatů, ale i z mnoha domácích 8bitových či výjimečně i 16bitových počítačů. Díky GPL (General Public Licence) si můžete stáhnout zdrojové kódy emulátory a s pomocí ECompXL (ke stažení například na stránkách EMame) si můžete zkompilovat vlastní verzi emulátoru. K dispozici je samozřejmě též už zkompilovaná verze v podobě standardního Symbian OS 7 kompatibilního SIS archivu. Na stránkách EMame najdete seznam podporovaných her a ROM cartridges; emulátor pochopitelně stejně jako všechny MAME emulátory pro různé počítačové platformy a operační systémy umí ROMky s jednotlivými hrami načítat přímo ze ZIP archivů, což výrazně šetří místo v paměti P800 nebo na paměťové kartě. Navigace ve hrách je podrobně popsána v nápovědě k emulátoru, k hraní a spouštění her můžete používat jak stylus / dotykový displej (jako virtuální on screen joystick), tak i hardwarová tlačítka P800. Na několika screenshotech a dvou fotografiích P800 (přímo od autora emulátoru EMameP800) si můžete prohlédnout pět velmi známých her - jedná se o hry Donkey Kong, Galaga, Galaxians, Pacman a ještě jednu, na jejíž název si zaboha nemůžu vzpomenout (že by Digger?). Díky poměrně "komfortnímu" rozlišení 208x320 bodů můžete hrát spoustu MAME kompatibilních her bez větších problémů ve fullscreenu, jak je to ale s rychlostí emulovaných her, respektive s rychlostí EMameP800, na to se už budete muset zeptat přímo autora emulátoru nebo si ho rovnou vyzkoušet (až bude P800 na našem trhu, v softwarovém emulátoru P800 UIQ7 totiž původní zkompilovaná verze EMameP800 nefunguje).Další zajímavou a pro někoho doufejme i atraktivní hrou pro P800 je klon Icebloxx od Karla Hoernella, který má "na svědomí" poněkud tajemný programátor sám sebe nazývající se "SomeOne". Hlavní postavičkou celé hry je vámi ovládaný tučňák "Pixel Pete", jehož posláním je poskládat kostky ledu (jejich prostým postrkováním do čtyř základních směrů) a roztříštit je v generovaném bludišti. Mezi nepřátele Pixela Peta patří zlobivé plamenné ohníčky, kterým se pochopitelně musíte vyhýbat. Postup do dalšího levelu si zajistíte nasbíráním dostatečného množství zlata ukrytého v ledových kostkách. Icebloxx je de facto první původní (i když neoriginální) hrou pro Sony Ericsson P800, standardně dodávané šachy a další aplikace samozřejmě nepočítám. To ale ještě stále není všechno. SomeOne totiž pracuje také na portaci dalšího velmi známého emulátoru Commodore C64 s názvem E32Frodo, jehož převod pro P800, přesněji řečeno Symbian OS 7 UIQ už dospěl do své rané betaverze, kterou najdete na tomto diskusním fóru.Pominu-li dříve osamoceného správce souborů "File Manager", který najdete i u emulátoru Symbian OS 7 UIQ, a bezpečnostní aplikaci "Handy Safe" (o které jsem na Palmare už psali), začíná se blýskat i na lepší časy i mezi systémovými programy. Striktně komerční Screen Capture od jinak velmi plodné společnosti PSI NT mohou využít nejen různí recenzenti používající P800, ale obecně všichni, kteří si potřebují nagrabovat libovolné množství screenshotů Symbian OS 7 UIQ a spuštěných aplikací. (Firma PSI NT je známá nejen lokalizacemi pro různá EPOC / Symbian OS kompatibilní zařízení, ale také spoustou hodnotných aplikací pro komunikátory řady Nokia 9200 a smartphones Nokia 7650 / 3650 prodávaný za 20 EUR, což je poněkud nekřesťanská cena za 16KB utilitku...) Obrázky jsou ukládány ve formátu JPEG (dvě volitelné kvality) nebo MBM a v dohledné době navíc můžeme očekávat další aplikace pro P800 z dílny PSI NT. V plánu je také úprava některých už hotových programů pro Nokii 7650 / 9200, jako je například profesionální File Manager, komfortní světový čas World Clock, komprimační nástroj Space Doubler a také aplikace Screen Saver a miniGPS.Další komerční "užitkovou" aplikací je Fuel Manager společnosti Great Swedish Software prodávaný na serveru Handango za 5 USD. Instalace Fuel Manageru zabere cca 80 kB volné paměti a v programu získáte šikovného pomocníka při evidenci cen paliva zakoupeného na vašich cestách. Fuel Manager archivuje nejen ujeté kilometry (nebo míle), ale také ceny paliva počítané v různých objemových jednotkách a měnách a další výdaje za palivo koupené v aktuálním či minulém týdnu, měsíci, roce nebo v jiném libovolně definovaném časovém úseku. Generované zprávy (které lze synchronizovat s PC či notebookem) můžete použít nejen jako důkaz pro manželku, že jste zbytečně nezaťali sekeru do rodinného rozpočtu, ale samozřejmě také pro celkovou evidenci spotřeby paliva pro firmu.I když Symbian OS 7 UIQ sám o sobě podporuje (a P800 umí přehrávat :-)) hned několik zvukových formátů (WAV, MP3 a MIDI soubory počínaje a AU, AMR a RMF konče), nativní zvukové moduly z Commodore C64 ve formátu SID si v P800 nepřehrajete. Tedy vlastně přehrajete, ale s pomocí externího freewarového playeru SidPlay. Protože se jedná o portaci totožného programu Alfreda E. Heggestada pro Nokii 9210, nabízí SidPlay adekvátní funkce a výstup v 16-bitech a frekvenci 22 KHz. Zatím se ale jedná o jednu z prvních verzí přehrávače, takže na podporu playlistů si ještě budeme muset počkat, stejně jako na možnost využívat SID hudební moduly jako vyzváněcí melodie.A to už je pro tentokrát všechno. Software pro Sony Ericsson P800 se samozřejmě začíná objevovat mnohem víc, takže budeme tuto oblast pozorně sledovat a časem vás zase seznámíme s dalšími novinkami. Doufejme, že se P800 objeví na našem trhu co nejdříve, slibované termíny se bohužel zatím vždy ukázaly jako nereálné.