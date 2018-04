Kam až spadly ceny smartphonů. Superlevný model má dva fotoaparáty

Leagoo není na našem trhu zcela neznámou značkou, ovšem setkáváme se s ní spíše zřídka a ještě z neoficiálního dovozu. Ovšem telefony této značky se dají objednat poměrně bez problémů z mezinárodních čínských e-shopů a právě Leagoo má se svými výrazně levnými smartphony šanci zaujmout zákazníky, kteří chtějí za málo peněz hodně muziky.

Do rukou se nám dostal model M7, který svou cenovkou zapadá někam po bok „hloupých“ tlačítkových telefonů, ovšem nabídne zhruba to samé jako běžná nižší střední třída a ještě má pár es v rukávě. Telefon vyjde na 69 dolarů z běžných velkých e-shopů jako Gearbest nebo Aliexpress, což je v přepočtu něco málo přes 1 600 korun. S DPH a celními poplatky byste se měli vejít do zhruba 2 200 korun.

Telefon tak spadá do té úplně nejnižší možné cenové kategorie pro smartphony, čemuž pár parametrů odpovídá, ale jiné zase rozhodně ne. V první řadě totiž dostanete telefon s velkým 5,5palcovým IPS displejem s HD rozlišením. Pozorovací úhly i jemnost displeje jsou v pořádku a to samé se dá říci i o barvách. Takový displej bychom hledali u smartphonů spíše od 3,5 tisíce korun a výše.

To není ovšem to jediné, čím umí telefon zaujmout. Model M7 láká také na tři další vlastnosti: dvojitý fotoaparát, čtečku otisků prstů ve středovém tlačítku pod displejem a nejnovější verzi operačního systému Android 7.0 Nougat.

Leagoo M7 je pravděpodobně jeden z nejlevnějších (ne-li úplně nejlevnější) telefonů, které mají na zádech dva fotoaparáty. Jeden je osmimegapixelový se světelností f/2,2, druhý má rozlišení pět megapixelů. Dohromady slouží pro lepší zachycení barev a světla. Samozřejmě nelze ani tak očekávat přehnaně vysokou kvalitu, telefon fotí zkrátka stejně jako kdejaká jiná (nižší) střední třída. Video dokáže natáčet v rozlišení až Full HD.

Zajímavá je pak také přítomnost čtečky otisků prstů, což je něco, co se stále nedá u střední třídy, natož nižší střední, pokládat za standard. V minulosti jsme se navíc setkali s tím, že čínské modely nejsou v tomto ohledu příliš spolehlivé a čtečka mnohdy nereaguje správně. Snímač otisků prstů se u tohoto modelu rozhodně nedná nazvat jako rychlý, občas se na vteřinu nebo dvě „zamyslí“, ale můžeme říci, že jinak funguje celkem spolehlivě.

Teď ke kompromisům. Výkon telefonu není nijak zázračný, pohání jej čtyřjádrový MediaTek 6580A spolu s pouhým 1 GB operační paměti. Zejména ona kapacita operační paměti dost zamrzí, ale opět musíme připomenout že je to telefon, který stojí v základu 16 stovek. Má 16GB vnitřní úložiště a lze do něj přidat i paměťovou kartu.

Druhý zásadní kompromis je absence LTE, spokojit se budete muset pouze s 3G (WCDMA/HSPA+) rychlostí internetu. Telefon nicméně podporuje dvě SIM karty.

Baterie je vyměnitelná a má kapacitu 3 000 mAh, což je samo o sobě dobrá hodnota. V kombinaci s méně výkonným procesorem a HD displejem to znamená, že na jedno nabití vydrží o to déle. Telefon má běžný microUSB konektor.

Leagoo tímto modelem ukázalo, že jde udělat zajímavý model se skutečně nízkou cenovkou, ale stále se to neodejde bez několika poměrně drsných kompromisů. Pro méně náročné zákazníky, kteří do telefonu nechtějí investovat moc peněz, ale zároveň čekají pár zajímavých funkcí, či jako záložní smartphone, bude model M7 poměrně dobrou volbou.