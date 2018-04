Lavina nových smartphonů Samsung dovalí do konce roku 11 novinek

Na internet unikl plán uvedení nových smartphonů od Samsungu. K dispozici jsou stručné charakteristiky jednotlivých připravovaných modelů, stejně jako termín jejich uvedení.

Prozatím ale neunikly žádné fotografie údajných novinek od Samsungu a tak je nutné brát dostupné informace s rezervou. Pokud jsou uniklé informace pravdivé, tak nás Samsung ještě do konce letošního roku zasype 11 smartphony a dvěma tablety.

Android - HD rozlišení displeje

Android je pro Samsung prioritou a do konce roku by měl korejský výrobce představit sedm smartphonů s tímto operačním systémem. Špičkový Samsung by podle uniklých informací měly nabídnout dosud nepředstavenou verzi Androidu Ice Cream Sandwich. Měli bychom se dočkat modelů s displeji, které nabídnou HD rozlišení.

Samsung I8150 (týden 40) - 3.7 palcový WVGA LCD displej; Android 2.3.3 Gingerbread; 1.4 GHz procesor; HSDPA; paměť 4GB; microSD; 5 Mpix fotoaparát; nahrávání videa 720p; Bluetooth 3.0; Wi-Fi; DLNA; GPS; FM rádio

Samsung B5510 (týden 41) - 2.8 palcový displej; Android 2.2.2 Froyo; 800MHz procesor; QWERTY klávesnice; 3 Mpix fotoaparát; FM rádio; WiFi.

Samsung S5610 (týden 42) - 2.4 palcový QVGA displej; Android 2.3.3 Gingerbread; 5 Mpix fotoaparát; 150 MB storage; HSDPA.

Samsung S5360 (týden 42) - 3 palcový QVGA displej; Android 2.3.3 Gingerbread; 2 Mpix fotoaparát

Samsung I9220 (týden 43) - 4.3 palcový Super AMOLED displej; HD rozlišení (1280x720 obr. bodů); Android 2.3.3 Gingerbread; 1.4 GHz dvoujádrový procesor, 8 Mpix fotoaparát

Samsung I9250 (týden 48) - 4.65 palcový SuperAMOLED displej; HD rozlišení (1280x720 obr. bodů); Android Ice Cream Sandwich; 5 Mpix fotoaparát

Samsung I9210 (týden 48) - 4.5 palcový WVGA SuperAMOLED displej; Android 2.3.3 Gingerbread; 4G; paměť 16 GB; 8 Mpix fotoaparát s LED bleskem; GPS, Bluetooth 3.0, Wi-Fi b/g/n, baterie 1750 mAh

Tablety – dvě novinky

Samsung do konce roku nabídne dva tablety s operačním systémem Android. Ve skutečnosti by to měly být dvě verze jednoho modelu. Oba připravované tablety by měly nabídnout stejnou výbavu, jeden z nich však nenabídne podporu 3G konektivity.

Samsung P6200 (týden 44) - 7 palcový super AMOLED displej; SVGA rozlišení (1024 x 600 obr. bodů); Android Honeycomb; HSDPA; Wi-Fi; 3 Mpix fotoaparát; druhý 2 Mpix fotoaparát

Samsung P6210 (týden 44) - Wi-Fi-verze P6200

Bada – tři novinky

Mezi připravovanými novinkami nechybí ani smartphony s vlastním operačním systémem Bada. Možná se tak dočkáme bohatě vybaveného nástupce modelů Wave a Wave II. Všechny tři novinky nabídnou Badu 2.0.

Samsung S8600 Wave III (týden 47) - 4 palcový Super AMOLED displej; Bada 2.0; 5 Mpix fotoaparát; Bluetooth 3.0; paměť 3 GB

Samsung S5380 (týden 47) - 3.2 palcový displej; Bada 2.0; Bluetooth 3.0; 2 Mpix fotoaparát

Samsung S7250 Wave M - 3.5 palcový HVGA displej; Bada 2.0; Bluetooth 3.0; NFC

Windows Phone 7 – pouze jedna novinka

Samsung to nevzdá ani s novým operačním systémem od Microsoftu. Smartphone s novou verzí operačního systému Windows Phone 7 bude však podle těchto informací do konce roku pouze jeden.

Samsung i8350 Omnia W (říjen) - 3.7 palcový WVGA displej; Windows Phone 7.1 Mango; 1 GHz procesor; 5 Mpix fotoaparát; WiFi; GPS; Bluetooth