Launchery pod drobnohledem - ZLauncher

Launchery - první pohled na váš displej

Téma launcherů pro PalmOS není na Palmare.cz rozhodně Popelkou a svědčí o tom rovněž počet publikovaných článků na toto téma - ať už to byly recenze jednotlivých produktů, či srovnávací články a preview:

Programů a utilit v této kategorii je tedy opravdu dost, a my se proto v našem tématu soustředíme jen na čtyři z nich:

ZLauncher

LauncherX

MegaLauncher

SilverScreen

Vybrali jsme je z několika hledisek, mezi něž patří popularita launcheru (komerční úspěch i počet downloadů demoverze), jeho schopnosti, osobitost a v neposlední řadě též probíhající vývoj (některé produkty jsou již docela "mrtvé", ač stále dobré). Předem se omlouvám všem fanouškům a majitelům dalších launcherů, kteří jsou se svým programem spokojeni a slouží jim dobře - srovnávací recenze desítek produktů by byla rozbředlá a nečitelná.

Dnes začínáme programem, který je v poslední době asi nejvíc "in" a nezadržitelně šplhá na úplný vrchol popularity (pokud na něm už přímo není). Je jím ZLauncher od ZZTechs.

ZLauncher - supernova v kategorii launcherů

Zřejmě nejpopulárnějším PalmOS launcherem současné doby je ZLauncher. Je lákavý svým stálým vývojem, přijatelnou cenou a zejména neuvěřitelnými schopnostmi dovedně skloubenými s jednoduchostí používání. V čem zejména spočívá jeho kouzlo?

Situace v kategorii PalmOS launcherů se stále mění. Vloni vypadalo vše docela jasně - nástupce Launcheru III, dlouho očekávaný LauncherX, byl famózní, pozice MegaLauncheru a SilverScreenu se zdála neotřesitelná a nováčci typu ZLauncher, LauncherPlus, Facer apod. se krčili ve stínu těchto velikánů.

Pak se ale vloudilo "několik chybiček" - MegaLauncher se frapantně zpozdil s OS5 verzí, SilverScreen poněkud ustrnul ve vývoji a jeho koncepce přestává stačit stále se zvětšujícím paměťovým kartám a správě mnoha nainstalovaných aplikací. A LauncherX? Po slibném začátku si dali tvůrci zřejmě půlroční pauzu a nebýt nových Lubákových skinů a ikon, už by na něj fanoušci zanevřeli asi daleko dřív. Své udělalo i nedávní zvýšení ceny z 19,95 USD na 24,95 USD...

Přišlo to, co přijít muselo - do popředí popularity se vedral inovativní nováček, v tomto případě ZLauncher. Příčin jeho obliby je několik a já se je pokusím na základě svého několikadenního testování produktu vyjmenovat:

Mocný, přitom jednoduchý...

ZLauncher můžete po instalaci začít hned používat a k jeho základnímu ovládání se nemusíte učit obsáhlé pasáže z manuálů - práce s ním je intuitivní a patří k velmi přátelským PalmOS programům. Současně se ale jedná o velmi sofistikovaný produkt s mnoha možnostmi nastavení a přizpůsobení. Jeho síla ovšem není jen v konfiguraci, umí dobře spolupracovat s paměťovou kartou a má v sobě obsaženu řadu dalších utilit a možností.

Levný

ZLauncher stojé 12 USD. To je pro program v této kategorii velmi příznivá cena. Ne všude je obvyklé, že jeden z nejlepších programů koupíte oproti konkurenci za poloviční cenu!

Stálý vývoj

ZLauncher zažívá své zlaté období, stále se vyvíjí, autoři jsou komunikativní, "slyší" požadavky svých uživatelů a aplikaci stále zdokonalují. Je radost každý druhý týden instalovat novou verzi.

ZLauncher vypadá, jak vy chcete vy

Skiny a přizpůsobení nejsou u ZLauncheru prázdné pojmy, či příležitostí, jak si prostor pod ikonam znepřehlednit obrázkem svého Kleofáška u dortu. Přizpůsobení u ZLauncheru - to je volba toho, co chcete mít v titulní liště, ve spodní liště, HW tlačítek, barevných schémat a mnoha dalších věcí. Theme manager se opírá o tři základní prvky, kterými jsou používané ikony, témata (styl) a podkladový obrázek.

+

Množství schopností za příznivou cenu (poměr výkon/cena)

Mnoho skinů

Nebývalé možnosti přizpůsobení vzhledu i funkcí

Stálý vývoj

-

Neumí individuálně obarvit TABs, nadefinovat počet sloupců, fonty

Trošku neostrý vzhled skinů

Značné nároky na paměť

Zítra se podíváme na aplikaci LauncherX. To je program, na který se asi nejdéle čekalo (od oznámení produktu do zveřejnění uplynulo hezkých pár měsíců), ale to čekání se vyplatilo!