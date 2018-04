Launchery pod drobnohledem - YiShow

Yishow Explorer je zajímavý launcher, který jsme paradoxně na Palmare ještě nerecenzovali. Ve své kategorii se proslavil univerzalitou, protože nabízí kromě běžných funkcí grafického prostředí rovněž prohlížení obrázků, čtení textů a docela obstojný správce souborů. Ale hezky po pořádku.

Yishow Explorer je vyvíjen ve dvou řadách - jako Yishow Explorer for Palm (poslední verze 5.4) a Yishow Explorer for Clie (poslední verze 5.6). Je to plně grafický launcher s mnoha možnostmi nastavování, bohužel ale globálně, ne na úrovni kategorií/Tabs.

Spodní lišta

Klíčovým místem ovládání launcheru je spodní lišta, která se přepíná po kliknutí na levý spodní trojúhelník mezi několika základními režimy:

rychlé spouštění základních aplikací PalmOS (úlohy PIM, kalkulačka, HotSync, správce souborů)

nástrojová lišta pro vyvolání příkazů pro práci se soubory (beamování, editace, hledání, změna stylu zobrazení aplikací apod.)

lišta pro rychlé přepínání zobrazených dat (soubory RAM, aplikace RAM, aplikace ROM, soubory DOC a PGP, ShortCuts a karta) - máte-li aktivováno zobrazení dle typů

lišta pro přepínání kategorií (Tabs)

Dva prohlížeče v ceně

YiShow obsahuje čtečku souborů DOC a prohlížeč obrázků. DOC reader je docela povedený, umožní nastavovat fonty, barvy, nemá ale záložky, automatický posuv, o vyhlazovaném písmu ani nemluvě. Darovanému koni se na zuby koukat nemá, ale jsou lepší DOC readery...

Skiny

Launcher obsahuje správce skinů, kde si můžete volit skin a podkladový obrázek. Program má výhodu v tom, že vás nenutí konvertovat extra obrázky pro tento launcher, akceptuje prostě to, co máte uloženo na kartě. Zajímavou možností je volitelné rozložení ikon na displeji.

Co se nám nelíbilo?

Opět - chybějící nastavení na úrovni TABS, manuální řazení aplikací, překvapí i nekonfigurovatelná lišta.

+

v ceně launcheru je prohlížeč obrázků a textů

skiny a grafické prostředí

-

nekonfigurovatelná lišta

žádné nastavení na úrovni kategorií

Závěrečná tabulka

YiShow Explorer ZLauncher LauncherX MegaLauncher SilverScreen Autor Piao Yi Bing ZZTechs Little Mobile Creation MegaSoft2000 PocketSensei Cena USD 19,95 12 24,95 19,95 19,95 posl. verze 5.6 3.20beta 1.02 4.3 2.9.6 Podkladový obrázek Skiny Manager souborů Lokální menu Tabs Ikony v Tabs Poloha Tabs jen v Gadget nahoře, dole, vpravo, vlevo nahoře, dole, vpravo, vlevo jen nahoře jen v Gadget Každá kategorie jiné barvy a fonty Manuální řazení Skrytí kategorie Přejmenovat applikaci Gadget s konfigurací nahoře i dole jen dvě tlačítka

V naší minisérii jsme vám přinesli aktuální pohled na nejúspěšnější soudobé launchery pro PalmOS. Vybrali jste si už svého favorita?