Launchery pod drobnohledem - SilverScreen

Tajemství famózního úspěchu SilverScreenu se zrodilo před třemi roky, kdy dala Pocket Sensei na trh tento stejnojmenný produkt. Byl jiný než konkurenční programy. Ze všech launcherů nejvíce připomínal standardní launcher, ke kterému jako by přinesl mnoho vynikajících možností. Jako by doplnil to, na co firma Palm při vytváření své APPS aplikace zapomněla...

V tom je asi největší kouzlo SilverScreenu - způsob práce silně připomíná standardní prostředí PalmOS a uživatel si nemusí zvykat na něco jiného. Tvůrci přidali k této podstatě opravdu slušnou porci přidané hodnoty orientované do těchto oblastí...

Gadget

Vysunovatelná lišta s nástroji, které jsou vždy po ruce. Konfigurovat lze dvě krajní tlačítka, kterým můžete přiřadit další funkce. V liště lze kromě toho zobrazit čtyři další věci, a to:

Tabs - ouška s listy kategorií

- ouška s listy kategorií Ticker - přehled vašich úkolů a schůzek běží ve smyčce (údaje z DateBooku a ToDo Listu)

- přehled vašich úkolů a schůzek běží ve smyčce (údaje z DateBooku a ToDo Listu) Pix - obrázek

- obrázek Tools - nástroje (informace, kategorie, beamování, koš) a dvě tlačítka

Kontrola vzhledu uživatelem

SilverScreen byl prvním launcherem, který masivně vsadil na oblibu individualizace grafického rozhranní. Umožní vám přepínat mezi tzv. tématy, což je vzhled ikon, dále můžete zvolit charakter a vzhled posuvné lišty, font ikon a font v Tabs (SilverScreen používá technologii FontBucket, takže máte k dispozici velké množství fontů).

Témata nejsou pro SilverScreen prázdným pojmem - na stránkách výrobce naleznete velké množství témat volně ke stažení.

Další maličkosti, které potěší

Další vylepšení již nejsou tak výrazná, přesto ale potěší každého, kdo narazil na omezení standardního launcheru:

změna typu zobrazení na "List" (seznam), které je hierarchické s podřízenými databázemi a přepínatelným druhým sloupcem

(seznam), které je hierarchické s podřízenými databázemi a přepínatelným druhým sloupcem volba QuickSilver - posledně spuštěné aplikace a výběr oblíbených programů

- posledně spuštěné aplikace a výběr oblíbených programů VFS - podpora paměťových karet

- podpora paměťových karet podpora Jog-Dial, vyšších rozlišení, ikony pro zobrazení stavu baterií

musíme ještě dodat jednu ne zcela samozřejmou věc - SilverScreen je poměrně rychlý a Palm výrazněji nezpomalí

Co SilverScreenu chybí?

Paradoxně se obě největší schopnosti SilverScreenu staly v posledních měsících brzdou jeho dalšího rozvoje. Rozvoj kapacity paměťových karet vede k tomu, že design programu přestává vyhovovat - vyspělejší uživatelé chtějí víc "oušek" (Tabs, kategorií), mít možnost je umístit napevno třeba na jednu ze stran, ovládat styl zobrazení fonty na úrovni těchto kategorií, určovat kategorie s typy souborů (MP3, DOC, hacky apod.), možnost ikony ručně přeřadit apod.

Počáteční "náskok" v přizpůsobení pomocí témat byl rovněž překonán konkurencí, která nabízí podkladové obrázky, změnu rozložení prvků na displeji, plnou konfiguraci nástrojové lišty - všechno to, co SilverScreen nyní neumí. Gadget s čtyřmi zbytečně velkými konami, kter jsou navíc "napevno", je z generace klasického rozlišení 160x160 a PocketSensei čeká velká změna, má-li si jeho produkt udržet svoji popularitu.

Proslýchá se ostatně velmi brzký příchod verze 3, která bude mít hodně dnes kritizovaných neduhů již dořešeno, ale na šeptandu samozřejmě nelze spoléhat...

+

konfigurovatelnost GUI, témata, ikony

podobný styl práce jako základní launcher v PalmOS

rychlost

funkce "Ticker"

-

neumí individuální nastavení na úrovni kategorií

Gadget není takřka konfigurovatelný a tlačítka jsou zbytečně veliká, design je optimalizován na 160x160

í

Oproti původním plánům přidáme ještě pohled na výborný Yishow Explorer, který v minulých týdnech přinesl dvě nové verze!