Launchery pod drobnohledem - Launcher X

Dlouhé čekání, které se vyplatilo, ale...

Launcher X přišel sice na trh jako zbrusu nový produkt, je to však pokračovatel tradic starších launcherů pro PalmOS Launcher III a Launch´Em. Převzal od nich základní koncept, GUI a design (listy s oušky, konfigurovatelný "gadget"), mnohé zdokonalil, přidal dobrou spolupráci s paměťovou kartou, design respektující možnosti současných PDA a několik velmi užitečných nástrojů navrch. Vznikl produkt, na který se sice dlouho čekalo, nakonec ale bylo skutečně na co.

LauncherX se od svého vydání prakticky dál nevyvíjel a uplynulé měsíce prokázaly, jak dobře udělaný a nadčasový produkt to je. Výrobci konkurenčních produktů LauncherX vlastně stále jen dotahují, i když už některé z nich nabízejí řadu funkcí navíc. Přes všechnu počáteční dokonalost je ale strnulý stav vývoje pro fanoušky tohoto launcheru nepříjemným zklamáním. Vždycky je totiž co zlepšovat a zdokonalovat (viz třeba stálý vývoj ZLauncheru).

LauncherX - jednoduše launcher...

LauncherX nikdy nekopíroval módní trendy implementace podkladových obrázků a různých "Today obrazovek". Vždy se snažil být především přehledným a přitom mocným launcherem a na tuto svoji práci se jeho tvůrci soustředili asi nejvíc. Výsledkem je přehledný program, se kterým se dobře a snadno pracuje, kde je vše po ruce a k dispozici na pár kliknutí, kde fungují lokální menu i přetahování ikon, jednoduše pohodový launcher.

Logickou součástí LauncheruX je souborový manažer a koš. Velká pozornost je věnována designu - lze si obarvovat listy, přiřazovat jim ikony, měnit počet sloupců s ikonami a zobrazení, typ fontu a jeho barvu, vše na úrovni každého listu/ouška. Program umí vytvářet zástupce aplikací a zajistí tak bezproblémovou synchronizaci i u programů na paměťové kartě. Umí rozeznat soubory aplikací iSilo, WordSmith, QuickOffice, hacky a PalmDOC a zobrazit je jako aplikace na kartě.

Aplikace má klasickou strukturu (horní lišta se stavem baterie a paměti, datem a časem a kategoriemi, hlavní okno s listy a oušky a spodní gadget s definovatelnými nástroji), pomocí tzv. "active skins" lze vše měnit, upravit, přesunout, změnit ikony apod. Aktivní skiny si nemůžete vytvářet sami, ale můžete si stáhnout z dnes už docela slušné nabídky skinů.

+

Přehlednost a intuitivní způsob práce

Aktivní skiny umožňují úpravu všech základních elementů

Lubákovy skiny :-)

Vytváření zástupců

Dobré možnosti a schopnosti Tabs, včetně mnoha nastavení na úrovní Tabs

-

Neumí podkladové obrázky

Skiny je obtížné tvořit

Aplikace se takřka nevyvíjí

Zítra budeme pokračovat v tématu PalmOS launcherů - podíváme se na MegaLauncher, který se po velké slávě let 2001/2002 znovu pokouší propracovat zpět mezi absolutní špičku launcherů pro PalmOS.