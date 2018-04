Launchery na Palm/Piloty

snížení počtu "kliků" - "klik" otevři seznam kategorií aplikací, "klik" listuj seznamem kategorií, "klik" otevři vybranou kategorii, "klik" spousť program apod.

snížení počtu operací vyvolávaných z menu umístěním malých ikonek do základní obrazovky

zvýšení počtu i zlepšení designu informací základní obrazovky (datum a čas, stav baterie, stav paměti apod.)

Vestavěný spartánský launcher (píšu o verzi OS 3) nemusí v některých případech postačovat a vy můžete mít na svůj spouštěč programu podstatně vyšší nároky, a to zejména :

Pojďme se tedy společně ponořit do "báječného světa pilotího softu" a porozhlédneme se po launcherech, které jsou v současné době na trhu k dostání.

Launcher III

Ani nelze nezačít "klasikem žánru", programem, který je freeware a je natolik populární, že byl i lokalizován Petrem Bajerem do českého jazyka (tedy verze 1.4, LIII dnes existuje již ve verzi 1.52) . Launcher III. přinesl systém karet s oušky, kterým nahradil rozbalovací menu se seznamem kategorií programů. Prostě jen ťuknete na patřičné definovatelné ouško a jste v patřičné kategorii. Programy se do těchto kategorií (karet) přesunují tažením na ouško (jednoduchý systém později převzatý dalšími launchery).

Ve spodní části obrazovky je v jednom řádku přepínatelné datum / název dne / čas (vše hezky česky), vedle je ukazatel baterie ve voltech, procentech a paměti v kB a procentech volné paměti. U obou těchto ukazatelů lze nastavit přepínání v zadaném intervalu - počtu sekund.Ještě víc vpravo jsou ikony Paměť (přepne do základního launcheru), Koš (přetažením programu na tuto ikonu ji vymažete), tlačítko pro vypnutí Palmu a Zámek. Lze nastavit počet zobrazených sloupců (2-4), popřípadě přepnout na seznam (bohužel však nastavení platí pro všechny karty).

Ze základního menu lze přímo přepínat na Preferences, Security a je tu užitečná volba Měkký reset. V menu nejsou položky pro práci s pamětí (informace o jednotlivých aplikacích, verze, velikost apod.), je nutno se přepnout do základního launcheru - to ale zase lze jediným tlačítkem. Jsou dnes launchery, které toho umí mnohem víc (viz dále). Některé dokonce na myšlence Launcheru III dál stavějí a zdokonalují (Launch´Em). Jednu věc ale přitom nelze pominout. - Launcher III je sice jednoduchý, ale je zdarma a je relativně velmi rychlý.

Launch´Em

Pokračujeme produktem, který se designově velmi podobá Launcheru III a za cenu "zvýšení" ceny a velikosti a znatelného zpomalení dovedl možnosti Launcheru III takřka k úplné dokonalosti

Taky Launch´Em používá systém karet, ouška však již můžete umístit na kterékoliv straně (dejte je vpravo - leváci vlevo, opravdu se vám bude pak s launcherem dobře pracovat). Nastavení počtu sloupců (1-5), velikosti ikon, velikosti typů písma u ikon - to vše můžete vázat ke konkrétní kartě, můžete tedy mít kategorii. Můžete dokonce přejmenovat popis ikony (tzn. název programu).

Lišta s osmi ikonkami (Gadgeter) je plně definovatelná a podporuje několik plug-inů, které obdržíte spolu s programem (např. přejmenování ikon, beaming, back-up, informační panel apod.).

Commander

Další z řady launcherů, který je stále vyvíjen. Ouška nahradil posuvnou lištou nahoře, v dolní části ukazuje den a datum, vpravo je ukazatel baterií (grafický i číselný). Klik na obrázek vlevo dole vyvolá menu s několika dalšími užitečnými položkami...

CoLauncher

Produkt pouze zmiňuji pro úplnost - nejedná se o grafický launcher, pouze o možnost přiřadit pomocí definovatelných zkratek a sledů stisku tlačítek spouštění různých aplikací.

GoBar

Pro fanatiky, kteří Jich ještě nemají dost, připravil Digivello "Win´95 look´s like" aplikaci GoBar. Znovu a znovu se setkáte s populárním tlačítkem Start. Snaha o maximální podobu s Win´95/98 může slavit úspěch u části uživatelů, kteří si nechtějí zvykat na jiné prostředí (ale věřte mi, krásně si zvyknete, opravdu )

HandScape

Freeware produkt, kterým znenadání překvapila společnost PalmMate. Nemění základní princip práce s kategoriemi programů (zůstává rozbalovací menu, nikoliv karty), ale přidává celou řadu vymožeností, jak zpříjemnit život jakoby v základním launcheru.

Podržením pera na aplikaci rozbalíte menu s položkami Open - Delete - Beam a Move To. Lze nadefinovat několik Views, což jsou rámy s různými daty - například aktuální ToDo a DateBook položky, listování Memo poznámkami, odskok do DateMate, "Sticky" poznámky, analogové hodiny. Tyto Views lze různě konfigurovat (zapínat/vypínat okraje, měnit velikost, přesouvat, zobrazovat v různých kategoriích programů apod.). Můžete tak tedy mít například startovní obrazovku plnou nejrůznějších cenných údajů (obdobně jako v TealGlance, který je ale za poplatek). V každém základním pohledu můžete mít pohled na Vaše aktuální data, aniž se musíte přepnout do základní obrazovky.

Výborný program, navíc zdarma. Vždy je ale nějaké "ale" - poměrně značná velikost programu a hlavně - výrazné zpomalení chodu vašeho "stroje".

Home

Nakonec jsem si nechal to "nejhezčí" - v tomto vzhledovém smyslu. Home je velmi hezky vyhlížející shareware z Japonska, který se na problém "dívá* jinýma očima.

Můžete si nadefinovat na holou obrazovku hromady tlačítek (já jich tam dal 38 a měl jsem tudíž na jedné obrazovce spouštěč všech svých programů), které můžete různě konfigurovat (včetně 3D stylu, různých způsobů zobrazení názvu, ikon - velkých, malých i uživatelských).Můžete taky využít připravené podkladové šablony a do nich intuitivně nadefinovat spouštěcí tlačítka vašich aplikací (na obrázek kalkulačky vámi používaný kalkulátor, na diář ActionNames apod.) - vše vypadá velmi hezky. Můžete si nadefinovat i několik takovýchto obrazovek a tlačítkem mezi nimi procházet.

Na rozdíl od svých v předchozím textu vyjmenovaných kolegů výrazně nezpomaluje práci. Umožňuje rovněž přímé spouštění DA aplikací (každou DA appl si můžete nadefinovat jako zvláštní tlačítko) a obsahuje několik plug-inů pro snadnější práci (Mail+, Power+, Battery+, ToDo+ apod.)

Launcher III Launch´Em Commander Co Launcher GoBar Hand Scape Home Cena ($) -- 10 15 8 14 -- 15 Firma Benc Synsolutions Palmation Maple Digivello PalmMate Unlimited

Doporučení a závěr :

Mám svého pilota rád. Vážím si jej též pro jeho rychlost. Proto taky na něm žádný launcher nemám....

Takže to jsou samé kdyby :

Kdybych můj Palm byl asi 10 rychlejší a 10x víc paměti, tak bych si nainstalovat HandScape. Kdybych měl ještě k tomu dost peněz a spoustu času, koupil bych Home ...

Pokud bych si teď něco "musel" pořídit, tak bych si asi na svůj PalmIII nainstaloval Launcher III.

Kdybych se zbláznil, koupím si GoBar .

Tím vším nechci říct, že launchery jsou k ničemu. Hodí se zejména těm, kteří mají více RAM paměti (a takových bude stále přibývat) a pro desítky (až stovky) svých aplikací hledají přehlednější prostředí.