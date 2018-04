LauncherPlus - máme launcherovou sezónu?

O příčinách fenoménu oblíbenosti launcherů v posledních měsících by se toho daly napsat stohy.

Launchery si dokáží poradit s rostoucí pamětí i kartami lépe než vestavěný PalmOS launcher, který byl přece jen stavěn spíš na situaci starších PalmOS handheldů s 2MB, maximálně 8MB paměti. Dnes máme v Palmech daleko víc aplikací, větší množství z nich spouštíme ještě z karet, takže pořádek v nich se daleko lépe provádí v nových launcherech s vylepšenou prací s kategoriemi, soubory, programy, oušky apod. Dalším důvodem je tedy i pohodlnější práce, protože moderní launchery nabízejí daleko víc operací s vašimi programy.

Rostoucí oblibu si launchery získají rovněž svým grafickým zpracováním, které přispívá k jednodušší a pohodlnější práci a umožní rovněž přizpůsobit vzhled handheldu po spuštění. Můžete si nastavit velmi osobitý vzhled, a to nejen pomocí podkladových obrázků (skinů), ale rovněž třeba přizpůsobením nástrojů, které má váš launcher zobrazit, jejich rozvržením po displeji a podobně.

Firma Quick Tap Software podnikla zatím poslední pokus dobytí softwarových výšin v této kategorii, a to se svým produktem Launcher Plus.

LauncherPlus se na první pohled zase až tak moc neliší od ostatních produktů tohoto typu. Po instalaci a spuštění vám nabídne obrazovku, v jejíž horní části naleznete proužek s datumem (po kliknutí se změní na čas) napravo rozbalovací menu kategorií s ikonkami. Hlavní část obrazovky jsou ikony aplikací a vespod je nástrojová lišta s několika ikonami pro spouštění pomocných utilit (informace o programu, beamnout aplikaci, smazat aplikaci) a rozbalovací příkaz pro další operace. Nástrojovou lištu lze skrýt kliknutím na šipku vpravo dole a zvětšit tak prostor pro ikony.

Celý launcher se tak na první pohled nejvíc podobá asi SilverScreen. Podporuje HiRes rozlišení, barevné i černobílé displeje a paměťové karty MS a SD, to je ale dnes u nových launcherů spíš nezbytnost.

Co tedy LauncherPlus nabízí navíc a čím chce zaujmout případného kupce?

Správce kategorií

První věcí je prolomení bariéry 16 kategorií. Můžete mít až 256 kategorií a u každé mít přiřazenou ikonku, která vám umožní rychlejší vizuální orientaci v kategoriích.

K práci s kategoriemi má launcher vestavěný Category Manager se dvěma oušky - v Applications prostě přiřazujete svým aplikacím jednu z kategorií a v Categories můžete spravovat vaše kategorie - editovat je, mazat, vytvářet nové a přiřazovat jim ikonu.

Mimochodem - ikony se mi moc nelíbí, ale autoři je snad v dalších verzích vylepší. Hodil by se editor ikon. Co se týká počtu kategorií, neumím si představit situaci, kdy budu potřebovat třeba 100 kategorií a nepohodlně v nich listovat. Prolomení 16 kategorií se ale řadě lidem hodit může - třeba 20-30 kategorií si již představit dokážu. Nelíbí se mi ale ještě to, že nemohu měnit pořadí kategorií (zkoušel jsem to tažením - marně). Jestli už jednou kategorii vytvoříte, nemáte šanci změnit její pořadí.

Skiny a přizpůsobení

Do aplikace můžete dohrávat skiny, jeden obdržíte pro každé rozlišení a barevnou hloubku již s programem. Autoři uvádí, že každý element ve skinu lze přizpůsobit, což se týká nástrojové lišty, podkladového obrázku, tlačítek, ikon a barev. To je trošku matoucí, neboť rozvržení ovládacích prvků zůstává vždy stejné a mění se vždy jen podkladový obrázek (skin). Několik obrázku si můžete stáhnout z firemních stránek, kde je k vidění i k mání asi 9 obrázků v různých rozlišeních.

Závěr

Chybějící manuál i poněkud rozpačitý základní "upoutávací" skin na mne budí dojem, že aplikace je šita trošku horkou jehlou. Přes několik nesporně zajímavých vlastností (zejména ve vztahu ke kategoriím) nepřináší celkem nic, co by ostatní produkty tohoto typu neměly již dávno vyprecizované (Mega Luancher, Silver Screen, YiShow). Nabízí jen velmi málo přizpůsobení (jen skiny, kategorie a ikony).

Na druhou stranu může program pro svoji jednoduchost jistě zaujmout nejednoho uživatele.