Laser Projection Display: konečně revoluce v oblasti kapesních projekčních zařízení?

S laserovým ukazovátkem se určitě řada z nás už někdy setkala například při výuce a nejrůznějších prezentacích. Společnost Symbol Technologies si ale řekla, že když už máme k dispozici různé technologie nějakým způsobem koncipované na bázi laseru, tak proč konečně nevyvinout něco pořádného? A tak vznikl Laser Projection Display, malé projekční zařízení využívají jak jinak než optickou technologii založenou právě na laseru. Laser Projection Display je rozměrově natolik malé zařízení, že ho lze celkem snadno integrovat do specializovaných kapesních počítačů, notebooků či dokonce mobilních telefonů a povýšit tak jejich prezentační možnosti o několik řádů.



I když je Laser Projection Display velmi malé zařízení s vlastní řídící jednotkou, ke své činnosti pochopitelně potřebuje napájení a také počítač nebo jinak specializované zařízení s vhodným programem. Protože je laserový projektor (o velikosti cca 3,3 mm3) i v takto miniaturizovaném provedení dostatečně výkonný, nemusíte se v prezentacích omezovat pouze na jednu barvu, ale máte k dispozici 16 stupňů šedi. Na barvu zatím raději zapomeňte, speciální filtry se do zařízení těchto rozměrů už prostě nevešly a ostatně ani hardwarový výkon řídící jednotky by na projekci v truecoloru rozhodně nestačil. Výstupní rozlišení projektoru je 640 x 480 bodů, s postupem vývoje této technologie by ale časem mohlo vzrůst na několikanásobek. Velmi zajímavá je i spotřeba zařízení, která by neměla být větší než 10 mW pro rozlišení VGA a 50 mW při projekcích v rozlišení QVGA (320x240 bodů). Zobrazení je natolik ostré, že lze mimo klasických statických obrázků promítat i full motion video. Z dalších podporovaných funkcí by měl Laser Projection Display zvládnout také image capturing, snímání čárových kódů (ostření optické jednotky funguje v rozsahu 130 mm až nekonečno). Nemusím snad uvádět, pro jaké mobilní zařízení se Laser Projection Display hodí - Symbol Technologies předpokládá nasazení adaptéru mimo notebooků, kapesních počítačů a mobilních telefonů (pro které bude Laser Projection Display pravděpodobně ve formě externího doplňku) také v různých herních konzolách, kapesních TV přijímačích, využít ho lze i při snímání elektronického podpisu a při mnoha dalších činnostech.