Language Teacher - slovník pro PalmOS

Obecně lze říci, že každá "slovníková" aplikace nebo obecně překladový slovník slaví svůj úspěch, pokud má několik základních kritérií:

dostatečnou slovní zásobu

rychlé vyhledávání slov

umnou velikost vlastní databáze (nesmí však být na úkor slovní zásoby)

možnost oboustranného překladu (z/do cizího jazyka)

Nyní přistupme k vlastní recenzi aplikace

Language Teacher

. Jedná se tedy o překladový slovník anglicko/český a česko/anglický. Po zakoupení a rozbalení, popř. zkopírování dat na pevný disk máte dvě volby pro instalaci tohoto slovníku do vlastního Palmu. Buď verzi obsahující menší počet slov - tzv.

light

velkou slovní zásobou, dle výrobce obsahuje verze full asi 400.000 slov a verze light obsahuje cca. 200.000 slov, přičemž obě databáze zabírají v RAM buď 645 kB u menší verze nebo 839 kB v plné verzi. Vlastní aplikace pak má pouhých 20 kB. Takže pokud si

ainstalujete plnou verzi, musíte počítat s nějakými 860 kB volného místa v paměti RAM, což je vzhledem k velké slovní zásobě velice pěkná hodnota. Abychom splnili poslední bod kritérií pro výběr slovníku, zmiňme se o rychlosti vyhledávaných fráz

. Slovník Language Teacher funguje "on line", tj. pokud zadáváte jednotlivá písmena vyhledávaného slova, vidíte v přehledu vyhledávaných slov zužující se výběr slov až do té chvíle, než se zastavíte na tom, které hledáte. Abych pravdu řekl, nenašel jsem sl

vo, které tento slovník nezná :), což se u jiných slovníku říci nedá, bohužel.

Zde už jsou vidět jednotlivá okna slovníku. Je vidět, že pohyb v aplikaci je velice jednoduchý a intuitivní. Ono se také popravdě na slovníku nedá co vymyslet za hejblátka. Nejdůležitějším prvkem je zde slovní zásoba reprezentovaná databází. A poté vyhledávací řetězec, který má vliv na rychlost vyhledávaných dat.







Na obrázcích je vidět vyhledávání anglického, poté i českého slova. Přepínání mezi jednotlivými směry je vpravo nahoře v políčku (eng - cze) nebo (cze - eng).







V Menu nalezneme kopírování a vkládání slov do clipboardu neboli do schránky. A také klávesnici, pro ty kteří neradi píšou pomocí Graffiti znaků.







V poslední položce menu nalezneme informace o instalované verzi, tj. o tom, jaká slovní zásoba je slovníkem používána (light - malá, full - plná, velká). A v neposlední řadě informaci o této aplikaci.

Závěr:

