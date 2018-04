Láká 3D displejem, jeho přednosti jsou ale jinde. Recenze HTC EVO 3D

Když společnost HTC v květnu uvedla na český trh svůj první dvoujádrový smartphone Sensation, v Americe se již prodával jeho derivát obohacený o 3D displej, model EVO 3D.

Jeho předchůdce jménem EVO byl prvním monstrózním androidem s gigahertzovým procesorem. Podporoval ale pouze sítě CDMA, a tak byl plně použitelný pouze v USA. V Evropě byl jediným telefonem se stejnou výbavou HD2, který ovšem běžel na Windows Phone 6.5, platformě, která již byla silně v útlumu.

Plusy a mínusy Proč koupit? výkonný hardware (CPU, GPU, RAM)

velký qHD displej s 3D zobrazením

slušná cena Proč nekoupit? plastové tělo

velké rozměry a hmotnost

3D displej je jen pozlátko

malá vnitřní paměť (1 GB) Kdy? v prodeji Za kolik? 12 200 Kč

Ačkoli bylo později možné build androidu na telefonu používat, portace přeci jen měla své mouchy a nemohla se svojí stabilitou rovnat přístroji, který na android běžel nativně. Evropané tak museli na adekvátní androidí náhradu čekat až do příchodu HTC Desire HD, který již přišel s omlazenou generací čipové sady Qualcomm Snapdragon.

EVO 3D si naproti tomu do Evropy našlo cestu poměrně rychle a už má na českém trhu i konkurenta v podobě LG Optimus 3D. Oba telefony tak lákají především na vysoký výkon a obří displeje schopné uživateli poskytnout 3D obraz i bez použití speciálních brýlí.

Po stránce výbavy je nové EVO 3D téměř kopií Sensation (XE), který spolu s ním představuje současnou špičku nabídky výrobce. Zůstal tak obří displej s qHD rozlišením, i díky dvoujádru velmi rychlá odezva na příkazy uživatele.

Vzhled konstrukce a zpracování

EVO 3D se nijak nesnaží maskovat příbuznost s původním modelem, onu čtveřici tlačítek s kruhovým orámováním pod displejem totiž novinka zdědila.

Skoro není třeba dodávat, že jde o dotykové prvky, ostatně klasická mechanická tlačítka vyšla z módy již před dvěma lety a dnes se s nimi setkáme jen u nejlevnějších smartphonů.

Dominantou telefonu je ale samozřejmě velký displej, který vytíná drtivou část čelní plochy. Zejména boční okraje tak jsou velmi úzké. Horní obývá logo HTC, výše pak podlouhlý výdech telefonního reproduktoru, kterému dělá společnost obvyklá dvojice senzorů (světelný, přiblížení). Vpravo je pak sekundární kamera pro videohovory nebo k zachycení portrétu.

Obvodový rám tvoří kvalitní plast s matnou povrchovou úpravou, který ale dosti rychle přechází v měkčený plast světlejšího odstínu. To už ale mluvíme o zadním krytu, který je kompletně odnímatelný, obvyklé otvory pro nezbytné funkční prvky jsou tedy vyhotoveny přímo do něj.

Na horní hraně je to zapínací/uspávací tlačítko a 3,5 mm audio jack, vpravo pak dvojtlačítko k regulaci hlasitosti a dvojice v chromu vyvedených elementů. První slouží k přepínám mezi 2D/3D režimem fotoaparátu, druhým je pak jeho klasická spoušť, kterou dnes u smartphonů vídáme jen zřídka. Oba prvky přitom obtéká onen kvalitní matný tvrdý plast, tlačítka tak jsou nedílnou součástí přístroje a zůstávají na svém místě i po odejmutí zadní části.

Ve spodní hraně je malý zářez pro mikrofon a větší pro snadné sejmutí celého krytu. Nezbytný prvek pro nabíjení a propojení telefonu s PC, microUSB konektor, pak sídlí na levé hraně. Pod krytem je díky pevnému průsvitnému plastu vidět část elektroniky, spodní část zabírá baterie nad ní je šuplík pro SIM, který je ale bez vyjmutí baterie nepřístupný. To ale neplatí pro paměťový microSD slot.

Celý zadní kryt tvoří skořápka s pevného a přitom ohebného a pružného plastu. Po téměř celé ploše je kryt šrafován, velkou plochu zaujímá optika fotoaparátu. Jmenovitě dvojice objektivů s 5.0 MPix snímači, mezi kterými je dvojice LED a příslušné popisky. Tato část vystupuje nad plochu zad asi o milimetr a obepíná ji zlatavý zaoblený obdélník.

Ačkoli na rozdíl od Sensation z konstrukce zmizely kovové prvky, hodnotíme ji kladnými body. Lícování obou dílů bylo u testovaného kusu ukázkové a žádné vrzání jsme během testování neznamenali.

Výkon a výdrž

EVO 3D pohání stejně jako v případě Sensation výkonná čipová sada Qualcomm se dvěma mikroprocesory, takt každého z nich se při maximální zátěži může vyšplhat až na 1,2 GHz.

Vysoký výkon v graficky náročných aplikacích zajišťuje grafická jednotka Adreno 220, operační paměť LPDDR s 266 Mhz sběrnicemi pak má velikost rovný 1 GB, což je dnes naprosto dostačující hodnota.

Při používání telefonu tak díky silnému hardwaru budete těžko hledat úkony, které by nedovedl provést bez sebemenšího škobrtnutí. Nakonec rychlost nejvyšší cenové kategorii smartphonů tak nějak přísluší a i jedno 1 GHz jádro je dnes zárukou plynulého chodu.

Ačkoli je papírově EVO 3D stejně rychlé jako Galaxy S II, v testu Quadrant HTC na Korejce zdaleka nestačí. Je to dáno zejména vyšším rozlišením displeje, kvůli kterému má hardware s vykreslováním obsahu o dost víc práce.

Exaktní výsledky syntetických testů jako obvykle přinášíme v tabulce.

Zařízení Neocore [FPS] Linpack [MFLOPS] Quadrant [-] LG Optimus 2X 78,6 36,45 2489 SE Xperia Neo 48,4 26,94 1628 HTC EVO 3D 64,8 68,74 1987 Samsung Galaxy W 56,9 51,47 1235 Samsung Galaxy S 56,2 13,51 1148 Samsung Galaxy S II 59,4 46,54 3212 HTC Desire HD 59,8 30,41 1890

Uvedené hodnoty jsou průměrem pěti naměřených hodnot, ve všech případech platí: čím vyšší číslo, tím lepší výsledek.

Ačkoli se značky stále chlubí, že jsou nové generace jejich hardwaru pro mobilní telefony o desítky procent energeticky spořivější, na reálné výdrži smartphonů to jaksi stále není znát.

Získané hodnoty:

Přehrávání filmu v kvalitě 720p (jas na střední hodnotě, telefonní modul zapnutý, wi-fi, GPS i BT vypnuté, data na pozadí aktivní): 4 h 30 min

Přehrávání hudby (vypnutý displej, telefonní modul zapnutý, wi-fi, GPS i BT vypnuté): 24 h 20 min

Výrobci sice své top modely stále častěji osazují většími bateriemi, výdrž je ale stále jejich velkou slabinou. A EVO 3D v tomto ohledu není výjimkou, použitý 1 750 mAh akumulátor vystačí na jeden perný pracovní den. Víkendový režim bez synchronizace e-mailů a celkově s minimálním internetovým provozem ale telefon bez potíží na jedno nabití zvládne.

HTC EVO 3D (technická specifikace): Rozměry [mm] 65 × 126 × 12,1 Hmotnost [g] 170 Platforma Google Android 2.3.5 + Sense Čipová sada, procesor, grafika Qualcomm MSM8660, 2 × ARM Cortex-A9 1,2 GHz, Adreno 220 RAM 1 GB FlashROM 1 GB Sítě Quadband GSM, Triband UMTS Data GPRS, EDGE, UMTS, HSPA Displej - technologie 3D LCD TFT Displej - úhlopříčka/rozlišení, DPI 4,3" (109 mm) / 540 × 960 bodů (qHD), 256 DPI Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n, DLNA Bluetooth 34.0 s podporou EDR, A2DP pro bezdrátový poslech hudby Hlavní fotoaparát 5.0 MPix, 2.0MPix (3D), 2 × LED blesk, videa v rozlišení 1 080p při 30 snímcích za sekundu, 720p při 30 fps (3D) Sekundární fotoaparát 1,3 MPix FM rádio ano, s RDS Další přednosti gyroskop, digitální kompas, senzor přiblížení, světelný senzor, 3.5 mm audio jack Baterie (výdrž) 1 750 mAh

Displej a ovládání

Displej je jednoznačně hlavním lákadlem recenzovaného HTC. Není jím ale úhlopříčka, displej stejné velikosti se poprvé objevil takřka před dvěma lety u HD2, ani rozlišení, které novinka zdědila po Sensation.

Tou vábničkou je schopnost uživateli servírovat 3D zobrazení, aniž by se předtím musel vybavit speciálními brýlemi. Nutnost takové vlastnit by ostatně bylo v případě mobilního telefonu krajně nepohodlné, a tak je použita technologie paralaxní bariéry, která potřebu brýlí neguje.

Ačkoli jde zatím o asi jedinou technologii používanou u mobilních zařízení, je to zatím spíše zajímavost a také kompromis. Pohled na displej v aktivním 3D režimu není na oči nijak příjemný a navíc je nutno dodržet velmi úzký rozsah pozorovacích úhlů a také vzdálenost. Režim je navíc aktivní pouze při přetočení displeje na ležato, což je nativní pozice pro focení, jinde 3D displeje v podstatě nevyužijete.

Při běžné práci ale oceníte vysoké rozlišení displeje, zejména při prohlížení internetových stránek nebo dokumentů je qHD oproti běžnějšímu WVGA, které nabízí i jediný současný konkurent LG Optimus 3D, docela znát.

Rozsah pozorovacích úhlů je dostatečný, čitelnost na přímém slunci je průměrná a to i v případě, kdy senzor (je-li aktivní) automaticky nastaví nejvyšší hodnotu jasu. Z hlediska kontrastu a vůbec barveného podání ale současnému trhu dominuje Super AMOLED Plus od Samsungu. Po vzoru ostatních modelů výrobce je i v tomto případě displej překryt odolným sklem, ochranná folie tak není nezbytná.

EVO 3D nabízí stále inovovanou verzi uživatelského prostředí Sense, které je ve stejné verzi jako má Sensation/Sensation XE. Základem je tedy šest obrazovek, na které můžete dle svého uvážení připíchnout ikony aplikací nebo některé z mnoha nabízených widgetů.

Stejná je i zamknutá obrazovka po probuzení telefonu, kdy je nutné přesunou prstenec do jejího středu, případně jím obejmout je některou ze čtyř zkratek aplikací (zprávy, telefon, prohlížeč, fotoaparát).

Po odemknutí vás přivítá rotující efekt, který můžete kdykoli zopakovat, stačí prstem rychleji přejet do stran. Mnohonásobná plocha totiž tvoří jakýsi válec, a tak se z poslední obrazovky rychle dostanete opět na úvodní.

Patrně ale budete mít pocit, že to HTC s animacemi a efekty trochu přehání, děje se tak trochu na úkor uživatelského komfortu. Možnost Sense zcela deaktivovat ale chybí, jelikož prorůstá i do spousty základních aplikací (zprávy, telefon, nastavení), u kterých se nám jejich vylepšení naopak zamlouvá.

Aplikace jsou řazeny do jednoho sloupce, přibyla možnost rychlé filtrace mezi oblíbenými (tedy nejčastěji používanými) a ručně doinstalovanými tituly. Seznam posledně spuštěných aplikací aktivujete stiskem tlačítka domů, stejná nabídka je součástí i notifikační lišty, kde nechybí možnost spravovat bezdrátové moduly.

Vítaná je i stejnojmenná webová služba, která filtruje pouze uživateli osvědčené aplikace z marketu, nabízí stažení nových zvonění a tapet a nabízí i řadu nástrojů pro případě ztraceného telefonu (od prozvonění pro případ odložení telefonu na neviditelné místo v bytě, až po smazání veškerých dat, když vám byl telefon odcizen). Nutné je ale nejprve vytvořit účet a telefon zaregistrovat.

Telefonování a textová komunikace

Grafické pojetí telefonní aplikace zcela zapadá do mozaiky definované rozhraním Sense. V základním náhledu je zobrazen seznam posledních hovorů a velká telefonní klávesnice. Přes kontextové menu se dostanete do telefonního seznamu nebo ke kompletnímu výpisu hovoru. Trochu nešikovné je, že telefonáty nejdou filtrovat přímo, ale až přes menu.

Nechybí klasické možnosti jako je zrychlená volba, přidržení nebo přesměrování hovoru nebo blokace vašeho čísla. Užitečná je vestavěná funkce black list, kdy do seznamu jednoduše ručně vyťukáte čísla (nebo vyberete kontakty z telefonního seznamu), pro která bude vaše číslo vždy obsazené.

V případě SMS a e-mailů nebo psaní poznámek využijete známé klávesnice z dílen HTC. Psaní je díky velkému displeji poměrně pohodlné, po přetočení na šířku se komfort psaní ještě zvýší. Kromě výchozí QWERTY je v nabídce ještě SureType se dvěma písmeny na klávesu a nechybí ani tradiční alfanumerická, kde je psaní nejpomalejší, ovšem díky velkým tlačítkům zároveň nejjistější.

V landscape režimu lze používat pouze QWERTY klávesnici, máte-li aktivovanou jinou a telefon do této polohy přetočíte, automaticky se zobrazí právě úplná klávesnice. Ve výčtu funkcí najdeme ActiveSync s e-mailovými účty na serverech Exchange, stejně tak lze pracovat s konty běžných poskytovatelů.

Telefon si díky balíku Polaris Office poradí i s rozličnými dokumenty, které mohou být součástí e-mailu. Aplikace je dokáže nejen prohlížet, jednoduché dokumenty lze i vytvářet. Užitečná je aplikace Přenést, která slouží k přenosu PIM údajů z vašeho starého telefonu na nově zakoupené HTC skrze Bluetooth. Podporovány jsou telefony všech velkých výrobců.

Konektivita a GPS



Tradičně lze telefon s PC propojit třemi metodami. Využít můžete USB kabel, po připojení pak v notifikacích zvolit režim připojení, kromě prostého nabíjení z USB konektoru PC/notebooku lze zvolit režim diskové jednotky (mass storage) pro transfer souboru mezi počítačem a paměťovou kartou. Nabízí se i sdílení mobilních dat s PC a také postup opačný, kdy si telefon naopak "vypůjčí" internetovou konektivitu od desktopu.

Zmínku si zaslouží desktopová synchronizační aplikace HTC Sync, skrze kterou lze do telefonu stahovat i rozličné aktualizace. Obhospodařovat můžete kontakty, kalendář, hudby, fotky a videa nebo třeba záložky z vybraného prohlížeče na PC.

Bluetooth funguje spolehlivě, vyzkoušeli jsme jednak odesílání a příjem dat, i poslech hudby na bezdrátových sluchátcích skrze profil A2DP.

Citlivost wi-fi modulu s podporou standardu b/g/n se prakticky nelišila od výkonu Desire Z nebo Galaxy S. Při surfování přes domácí AP s konektivitou 30 Mbit/s jsme naměřili nejvíc okolo 15 Mbit/s. Podobně jako všem aktuálním modelům nechybí ani zde funkce wi-fi hotspotu, která umožňuje sdílení EDGE/3G dat s dalšími přístroji.

K prohlížení webu je předinstalován Browser, který plně podporuje Adobe Flash a bez potíží tak zobrazí dynamický obsah včetně vtíravých reklam nebo na webech umístěných videí. Datově ne tak náročný je třeba odlehčený Dolphin Browser Mini nebo Opera se stejným přídomkem, která je nejoblíbenějším prohlížečem svého druhu.

K navigaci lze využít Google mapy, které ale potřebují neustálou datovou konektivitu a nebo předinstalované Locations. O plnohodnotné off-line navigaci ale nemůže být řeč ani v tomto případě, samotná aplikace je vám bez doprovodných mapových podkladů, jež jsou placené, vlastně k ničemu.

Multimedia

Nechybí tradiční utilita Místa, která vyhledá nejbližší body zájmu, tedy restaurace, benzínky, kina nebo banky v závislosti na vaší poloze.

Po stránce multimédií je EVO 3D vybaveno velmi dobře, což naznačuje rychlý dvoujádrový procesor s výkonnou grafickou jednotkou a velký jemný displej se schopností zobrazit iluzi trojrozměrného prostoru. Výtkou je určitě absence podpory DivX/Xvid, vestavěná galerie si totiž poradí pouze s MP4 nebo 3GP formátem.

To lze však rychle napravit instalací některého přehrávače, oblíbený je MX Video Player, který si u filmu poradí i s titulky, přitom není nutné je předtím pomocí některé desktopové aplikace do filmu "vypalovat". Užitečná je i možnost provádět synchronizaci titulků s videem pro případ, že by úplně neseděly. Problém může nastat pouze s korektním zobrazení diakritiky, je nutno si pohlídat kódování titulkového souboru.

Na rozdíl od konkurenčního Optimus 3D HTC neumí uložené filmy na kartě automaticky přehrávat v 3D režimu. K tomuto účelu je tak nutné nejdříve video obsah do 3D podoby převést, což zvládne například WonderShare nebo DVDFab 2D to 3D Converter, obě aplikace jsou ale placené.

Naproti tomu za hudební přehrávač alternativu nejspíš hledat nebudete, vestavěný je zcela dostačující. Ovládání je intuitivní a slušná je i jeho funkcionalita. Překvapila nás hlasitost systémového reproduktoru, mobil při nastavené nejvyšší hlasitosti opravu řve.

Po připojení libovolných sluchátek EVO 3D přijímá i signál FM rádia. Aplikace při prvním startu vyhledá stanice v dosahu a následně mezi nimi můžete přepínat. Reprodukci lze poslouchat mono/stereo přes sluchátka nebo přes hlasitý reproduktor.

Oproti valné většině produkce nabízí EVO 3D mechanické tlačítko pro start a spoušť fotoaparátu. Vedle je pak stejně zbarvený posuvník pro změnu mezi 2D/3D režimem záznamu.

Běžné snímky mohou mít rozlišení 5.0 Mpix, fotografie s trojrozměrnou iluzí pak pouze megapixely dva. Připomeňme, že zatím jediný konkurent, LG Optimus 3D, nabízí o megapixel víc. V 3D režimu lze pořizovat také videa, stropem je přitom rozlišení 720p při 30 snímcích/s..

Nastavení expozice:

Úpravy: ostrost, sytost, kontrast, expozice v intervalu -2 až +2

Vyvážení bílé: auto, žárovka, zářivka, denní světlo, oblačno

Samospoušť: ano/ne

ISO: auto, 100, 200, 400, 800

Funkce: automatické vylepšení expozice: ano/ne

Geoznačka

Detekce obličeje

Autofocus

Zvuk závěrky

Samospoušť: (2/10s)

Kvalita: video (Full HD, HD, VGA, QVGA, CIF), stereo záznam se zvukem

Fomát fotek: 2D JPG, 3D MPO/JS

Rozlišení: 2560 × 1440, 2048 × 1152, 1280 × 720,640 × 368 (širokoúhlé)

4:3: 2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480

4:3: 2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480 Úložiště: vnitřní paměť/karta

Zachycené snímky:

Fotomoduly v telefonech HTC se vždy řadily spíše k lepšímu průměru, špičkové fotomobily to nikdy nebyly a EVO 3D není výjimkou. Pomineme-li možnost záznamu 3D fotografií, se kterými se ale bez stereoskopických brýlí s ostatními podělíte pouze na displeji telefonu (3D displeje v notebooku nebo TV přece jen ještě nejsou nijak běžné), zachycené snímky vás zrovna neohromí, přesto může EVO 3D nahradit starý digitální kompakt.

Závěr a konkurence

Smartphony s 3D displejem jsou zatím velkou vzácností a kromě recenzovaného HTC stejnou technologii najdeme pouze u LG Optimus 3D. Konkurenci má ale HTC i ve vlastních řadách, Sensation (XE) nabízí lepší zpracování a osmimegový fotoaparát. Galaxy S II z Koreje pak boduje nedostižným displejem, štíhlou konstrukcí a výkonnějším hardwarem, zachycené fotky jsou pak o několik tříd výše.

Třírozměrný displej v současné podobě u smartphonů považujeme spíše za bonus, který příliš často nevyužijete a proto není mnoho důvodů, proč při koupi špičkového smartphonu sáhnout právě po EVO 3D. Na druhou stranu, pokud po této netradiční funkcionalitě naopak vysloveně toužíte, lepší volba, než recenzované HTC neexistuje. A zřejmě ještě docela dlouho existovat nebude.

Samsung Galaxy S II Samsung Galaxy S II je nejtenčí a zároveň jeden z nejvýkonnějších smartphonů vůbec. Tělo telefonu je tenké pouhých 8,49 mm. Největšími vylepšeními jsou nový dvoujádrový procesor a displej. Ten má úhlopříčku 4,3 palce a používá technologii Super AMOLED Plus. Cena: 12 900 Kč

HTC Sensation XE HTC Sensation XE dostal do vínku dvoujádrový procesor s taktem 1,5GHz a v současné době je jedním z nejrychlejších telefonů na trhu. Největší předností modelu je systém Beats Audio, který zlepšuje kvalitu reprodukovaného zvuku a funguje jako o hodně vylepšený ekvalizér. Cena: 13 200 Kč