Labutí píseň Windows Mobile. Recenze HTC HD mini

Nové Windows přístroje tchajwanského výrobce by už měly používat nová Windows Phone 7 series. Společně s HTC HD2 tak bude model HD mini představovat asi to nejvyspělejší, co kdy klasická platforma Windows Mobile nabídla. Tento model jasně ukazuje, že ačkoli se WM 6.5 chystají do důchodu, stále mají co nabídnout.

Velkou zásluhu na tom mají samotní programátoři HTC, kteří opět zdokonalili uživatelské prostředí Touch FLO 3D. HTC HD mini navždy zůstane také důkazem toho, že Windows Mobile mohla být elegantní a snadná k ovládání navenek, ale někdy zatraceně komplikovaná uvnitř.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: HTC HD mini, stájový kolega Legend a konkurence v podobě Nokie X6, Sony Ericssonu Vivaz nebo Samsungu Wave.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Dotykový mobil s Windows Mobile 6.5, kapacitním displejem a rozlišením typickým pro telefony s Androidem.

HD mini patří do jakési vyšší střední třídy dotykových mobilů, mezi jeho úhlavní konkurenty se budou počítat přístroje jako je stájový kolega HTC Legend s Androidem, Nokia X6 nebo Sony Ericsson Vivaz s Androidem či Samsung Wave s novým Bada OS. Mezi Windows Mobile telefony s ním může soupeřit třeba Acer neoTouch P400 i jeho Android kolega E400.

Vzhled a konstrukce – elegantní zvenku, šokující uvnitř

HTC HD mini je jakousi zmenšenou verzí špičkového modelu HD2, ale v oblasti designu jde tak trochu vlastní cestou. Menší tělo nepůsobí tak tenkým dojmem, byť se tloušťka liší jen minimálně. HD mini měří 11,7 mm, zatímco velký model HD 11 mm. V půdorysných rozměrech už je ale podstatnější rozdíl - 103,8 x 57,7 mm měří HD mini, 120,5 x 67 mm HD2.

Na první pohled je HTC HD mini elegantní dotykový mobil konzervativních, ale moderních tvarů. Jedinou na první pohled výraznou zvláštností v designu jsou čtyři výrazné šrouby, které jsou vidět v rozích na zádech telefonu.

Kryt baterie tvoří drtivou většinu povrchu telefonu. Je to jakási skořápka, která obepíná celý telefon i na bocích. Po sejmutí krytu objeví uživatel designérský vrtoch; jeho vnitřek je totiž zcela v rozporu s usedlým vzhledem vnějšku vyveden v křiklavé žluté barvě, i baterie dostala patřičný polep. Spodní část těla je pak průhledná, takže pod ní prosvítají "vnitřnosti" mobilu. Toto provedení dává šanci výrobcům neoriginálního příslušenství na vytvoření neobvyklého průhledného krytu, který by žlutý vnitřek telefonu odhaloval. Ono by vlastně HTC HD mini šlo používat i bez zadního krytu, jen by mohlo hrozit vypadnutí baterie a vnitřnosti telefonu, včetně slotů pro SIM kartu a microSD kartu by byly nebezpečně vystaveny prachu a vodě.

Poměrně jednoduchá konstrukce zadního krytu a bytelné provedení zbytku těla znamenají, že zpracování HD mini si zaslouží pochvalu. Drobnou komplikací může být právě konstrukce krytu. Je totiž relativně tenký a pružný a sahá až k rovině displeje, takže se může lehce kroutit. A tím, jak se kryt v krutu tře o boky telefonu, se ozývají vrzavé zvuky. Tento nešvar je ale patrný pouze když telefon opravdu v rukou mučíte, při běžném používání nevydá přístroj ani hlásek. Konstrukční řešení naopak dává jistotu, že se mechanické vlastnosti telefonu nebudou časem měnit k horšímu.

Kompletně lesklý čelní kryt se senzorovými tlačítky je doslova magnetem na otisky a bohužel jsou poměrně výrazně vidět i na zadním krytu s soft-touch povrchovou úpravou.

Displej a ovládání – asi poslední Windows 6.5

Přestože je HTC HD mini pravděpodobně posledním mobilem této značky s operačním systémem Windows Mobile 6.5, najdeme zde několik neobvyklých novinek. Především se po vzoru HTC HD2 i do kompaktního těla nastěhoval kapacitní displej. Že je HD mini hardwarově velmi blízkým příbuzným androidího modelu Legend dokazuje i fakt, že displej má úhlopříčku 3,2 palce a pro Android typické rozlišení 320 x 480 pixelů. To na dané úhlopříčce znamená ostré zobrazení. Uživatelé nemusí mít příliš obavy o kompatibilitu aplikací, většina by si měla s tímto neobvyklým rozlišením poradit, během užívání jsme nezaznamenali žádné potíže.

Příbuznost HD mini s Legendem dokazuje i použitý procesor – Qualcomm MSM7227 s taktem 600 MHz. Shodná je i kapacita paměti RAM a ROM: 384 a 512 MB. To znamená, že HTC HD mini je pravděpodobně tím nejrychlejším Windows Mobile telefonem z hlediska plynulosti uživatelského prostředí a reakcí na uživatelské pokyny. V tomto ohledu překonává i svého většího stájového bratra HD2. Ten má totiž více práce s vykreslováním dodatečné porce pixelů.

HD mini je opravdu svižný telefon a při jeho používání jsme se nesetkali s žádnými nepříjemnými prodlevami v reakcích na pokyny. Telefonu očividně nijak nevadí opět o něco málo vylepšené prostředí Touch FLO 3D s principy převzatými z androidího prostředí Sense. Rozšířené jsou především možnosti nastavení přímo v prostředí, takže uživatel ho nemusí opouštět tak často. Kapacitní AMOLED displej reaguje na dotyky naprosto přesně a patří v tomto oboru na špičku. Pro Windows Mobile typické rezistivní displeje překonává hned o několik tříd a to i kvalitou zobrazení. Čitelnost na přímém slunci je lehce nadprůměrná.

Na chybějící směrový ovládací prvek jsme si už u Windows Mobile telefonů od HTC zvykli. Tentokrát jsme si museli trochu zvykat na pětici senzorových tlačítek pod displejem. Ta sice reagují lépe než u staršího modelu HD, i tak bychom ale uvítali hardwarová jako u spřízněného HD2. S ovládáním HD mini ale nejsou žádné zásadní potíže, ty mohou nastat pouze v některých aplikacích. Windows Mobile 6.5 jsou sice přátelštější pro ovládání prsty, v některých programech to ale záleží na jejich samotných autorech. Na použití dotykového pera musíme v tomto případě zapomenout. HTC se snaží ovládání opravdu maximálně usnadnit, jen minimum systémových aplikací a nastavení zůstalo v původní Microsoftem vytvořené podobě.

Baterie – slušná výdrž

HTC HD mini "nafasovalo" v továrně baterii s kapacitou 1 200 mAh. To rozhodně není žádná rekordní hodnota, ale ve spojení s relativně úsporným procesorem a úsporným AMOLED displejem HD mini dosahuje velmi slušných výkonů. Bez problémů ustojí dva dny intenzivního používání, pokud nebudete příliš využívat datové schopnosti telefonu, projeví se úspora energie prodloužením výdrže až na čtyři dny. To je na výkonný dotykový mobil velmi dobrý výkon.

Telefonování a zprávy – naprostá klasika

Co se telefonování a zpráv týče, budeme v této recenzi popisovat již mnohokrát popsané. Žádné zásadní inovace se nekonají, není k tomu vlastně žádný důvod. Přijetí hovorů lze provést pomocí příslušných senzorových tlačítek i posuvníku na dotykovém displeji.

Stiskem klávesy pro přijetí hovoru se prakticky odkudkoli okamžitě dostanete do telefonní aplikace. V ní je vidět seznam posledních hovorů a pomocí klasické numerické klávesnice lze rovnou vyhledávat patřičný kontakt. Telefon již tradičně používá při vyhledávání prediktivní slovník, takže není nutné tlačítka mačkat vícekrát za sebou.

Při práci se SMS zprávami nebo e-maily uživateli pomůže klávesnice od HTC. Může si vybrat mezi plnou qwerty, kompaktní qwerty nebo telefonní klávesnicí. Přepnutí je ale nutné provést v menu nastavení. Při psaní lze používat slovník XT9, ten ale často při používání QWERTY klávesnice překáží. Možnosti nastavení zadávání textu jsou velmi bohaté, lze zapínat a vypínat nejen prediktivní slovník, ale i automatické opravy nebo dokončování slov.

Při psaní lze využít i QWERTY klávesnici v režimu displeje na šířku, HD mini má vestavěný pohybový senzor, takže se klávesnice do tohoto zobrazení přepne při natočení telefonu automaticky. Co se podpory e-mailů týče, Windows Mobile 6.5 stále patří na špičku v možnostech synchronizace s Outlookem a Exchange serverem. Naopak pro Windows Mobile tradičně chybí třeba filtrování hovorů nebo vyzváněcí profily, které vlastně vůbec v poslední době nějak "nejsou v módě".

Organizace a data – poslouží jako hot-spot

V datové a organizační výbavě HTC HD mini nic nechybí. Je tu tradiční sestava PIM aplikací, mobilní Office a Adobe reader. Jako internetový prohlížeč slouží Opera mobile, k dispozici je i inovovaná verze mobilního Internet Exploreru. Žádné neobvyklé aplikace tu nenajdeme, tedy až na jednu výjimku. Tou je program pro zapnutí režimu wi-fi routeru. HTC HD mini tak patří k jedněm z mála telefonů, které jsou schopné nasdílet své 3G připojení ostatním zařízením. Možností nastavení sice není mnoho, ale plně dostačují. Uživatel si může vybrat patřičné APN, nastavit jméno bezdrátové sítě a zvolit WEP heslo.

Hardwarová datová výbava je v podstatě maximální. HD mini podporuje sítě třetí generace včetně nadstavby HSDPA, pochopitelně je tu wi-fi a Bluetooth, nechybí slot na microSD karty. K nabíjení i připojení k počítači slouží microUSB konektor, samozřejmě je tu podpora USB Mass Storage. Je tu i GPS, k základní navigaci poslouží Google Maps, pro turn-by-turn navigaci lze využit program CoPilot. Ten je v základu pouze v patnáctidenní zkušební verzi.

Aplikace lze ve Windows Mobile 6.5 nakupovat i pomocí Windows Marketplace, obdoby App Store od Apple. Programů zatím ale není zdaleka tolik a tak budou uživatelé stále často využívat alternativní zdroje. Samotná aplikace Windows Marketplace navíc není graficky ani uživatelsky tak přívětivá, jako je tomu u konkurence.

Zábava – žádná překvapení

Ani v zábavní oblasti se nedočkáme kdovíjakých překvapení. Standardem se například stal 3,5mm jack, telefon podporuje i Bluetooth profil A2DP pro bezdrátový poslech hudby. Hudební přehrávač je součástí prostředí TouchFLO, k přehrávání videí může sloužit tradiční Windows Media Player, lepší náhradu HTC nenabízí a uživatelé si ji budou muset nainstalovat sami.

Nechybí aplikace pro přehrávání videí z YouTube nebo program pro přehrávání streamovaných médií. HD mini má také FM rádio, ekvalizér nebo program pro ořezávání MP3 souborů pro účely vyzvánění.

O zábavu se také postarají programy pro přístup k Facebooku a Twitteru, tady je ale vidět zásadní rozdíl oproti moderním platformám, které kladou na tyto funkce větší důraz a jsou více propojeny se systémem. Facebook stále není součástí TouchFLO, přitom Twitter se již na tuto pozici propracoval.

Vestavěný fotoaparát má dnes asi nejobvyklejší rozlišení 5 megapixelů. Nechybí automatické ostření, naopak tu není přisvětlovací dioda. Automatické ostření probíhá průběžně, fotoaparát jednoduše zamíříte na fotografovaný objekt a telefon ihned zaostří. Proto je fotografování velmi svižné.

Spoušť není mechanická, fotí se pomocí tlačítka na displeji. Uživatel může udat ostřící bod také dotykem na patřičném místě displeje. Možnosti nastavení jsou relativně bohaté ale nijak nevybočují z řady ostatních přístrojů této značky.

Kvalita pořízených fotografií je spíše průměrná. Barvy jsou často vybledlé, fotografie bývají neostré v rozích. Alespoň se neobjevuje zbytečně extrémní šum, s telefonem jsme ale většinou fotografovali za dobrých světelných podmínek.

Shrnutí – bez zásadních nedostatků

HTC HD mini spadá do kategorie, kde je v současné době velká konkurence. Není to naprosto špičkový dotykový mobil s obřím displejem, ale oproti těmto "supermobilům" dělá jen minimum ústupků. Je to telefon bez výrazných zásadních nedostatků a tak je jen na vás, zda vám vyhovuje použitá platforma Windows Mobile. Vybírat si totiž v této kategorii můžete zatím asi z největšího množství operačních systémů. Soupeři mohou mít Symbian, Android, ale třeba také nový operační systém Bada od Samsungu. A právě s novým Samsungem Wave bude boj velmi těžký, nikoli však předem prohraný. Cena okolo 9 500 korun je zcela na úrovni konkurence, HD mini se rozhodně nepodbízí ale také není nijak předražené.