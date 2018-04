Kyocera pomáhá

Kyocera, jedna z největších Japonských společností pro výrobu elektronických součástí se rozhodla, že bude poskytovat služby, které umožní transoformovat obsah internetových serverů, který je vytvořen v rozmanité škále autorských programů do podoby, která by byla přijatelná pro zobrazení obsahu na mobilních zařízeních jako jsou mobilní telefony nebo kapesní počítače.

Společnost plánuje investovat jednu miliardu jenů do výstavby centra, kde bude umístěna výpočetní síla na překlad obsahu internetových stránek. Tím chce přinést uživatelům mobilních zařízení obsah internetových stránek s co nejvěrnější podobou.

Tento tah Kyocery následoval po požadavcích veřejnosti, která požaduje stále více a více přístup k internetu ze svých mobilních zařízení a telefonů především, které vlastní 51 miliónů japonců, což by se také dalo vyjádřit 40% japonské populace.

Operátoři jako například DDI vidí poskytování internetu na mobilní telefony jako vhodné pokračování v nabízení mobilních služebm jelikož služby týkající se hlasové komunikace jsou již standardem a lidé chtějí služby lepší. Ovšem nejen to. Pokud se vyhoví zákazníkovi jednomu, bude to k užitku i jiným a uživatlská obec poroste ještě rychleji. Tím se zvyšuje i počet platičů ... však to známe.