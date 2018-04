Kvůli špatně zobrazené textovce přišli o život dva mladí lidé

Turecký jazyk je totiž pro výrobce mobilních telefonů podobným oříškem jako čínské znaky. Turecká abeceda obsahuje kromě standardní latinky i speciální znaky, se kterými si ale všechny telefony neporadí.

Takovým příkladem je i tzv. zadopatrové "i". Právě to sehrálo jednu z hlavních rolí neuvěřitelného příběhu, na jehož počátku stála SMS zaslaná 24letým Ramazanem. Byla směrována jeho 20leté manželce Emine.

Ramazon své choti vyčítal, že "mění téma pokaždé, co jí dojdou argumenty". Bohužel Eminin mobilní telefon si neporadil se speciálními znaky a text, který ji došel, pozbyl původního významu. Namísto toho si přečetla vulgární zprávu. V angličtině by zněla asi takto: "You change the topic every time they are fucking you."

Emine zprávu přečetla svému otci, který Ramazana neměl příliš v lásce. Obviňoval ho z toho, že se k jeho dceři chová jako k prostitutce. Proto když se Ramazon objevil ve dveřích jeho rodiny, uvítal ho společně s Emine a dalšími dvěma dcerami netradičně: s nožem v ruce.

Po ostré hádce skončil nůž zabodnut v Ramazonově hrudi. Ten jej ale při pokusu o útěk stihl ze svého těla vytáhnout a útok oplatit. Svou manželku bodl do zad. Poté doběhl na místní policejní stanici a vše nahlásil.

Emine však svému zranění podlehla dříve, než se k ní stačila dostat záchranná služba. O život přišel i Ramazon; sám si jej vzal ve vězení poté, co si vše uvědomil. Do té doby nechápal, co se v onen den událo.

Na problém se špatnou lokalizací telefonů přitom tamní média upozorňují již delší dobu. Zároveň však varují, že příběh Ramazona a Emine je natolik bizarní, že jej nelze považovat za precedent. K zabránění tragické události prý stačilo, aby Emine požádala svého manžela o vysvětlení, případně se začala pídit po důvodu jeho vulgarity.

Zdroj: Gizmodo.com