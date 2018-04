Zatoužil po iPhonu, tak prodal svou dceru. Prý nevěděl, že je to nelegální

V touze splnit si sen vlastnit nejnovější iPhone, jsou někteří jedinci schopni udělat téměř cokoli. Prodávají ledviny či panenství, darují sperma, pronajímají přítelkyni či rozprodávají díly z auta rodičů. Vrcholným majstrštykem a pro mnohé rodiče naprosto neomluvitelným činem je pak v tomto výčtu prodej vlastních potomků.

Někteří rodiče si však z případu z roku 2013, kdy se z prodeje tří novorozenců před čínským soudem zodpovídal manželský pár ze Šanghaje (více zde), ponaučení vidno nevzali. Čínské soudy se totiž nedávno zabývaly dalším obdobným případem.

Devatenáctiletý otec se totiž bez vědomí matky rozhodl prodat jejich teprve osmnáctidenní dceru. Při vysedávání v internetové kavárně, v níž mladík s nedokončenou střední školou trávil většinu svého času, totiž na čínské sociální síti QQ objevil inzerát slibující snadný výdělek. Kupující v něm poptával dítě, podle pozdějšího zjištění údajně pro svou sestru. Mladík příliš neváhal a na inzerát zareagoval.

Podle serveru Epoch Times, který se odvolává na informace čínského Xiamen Daily, došlo k uzavření obchodu již před rokem v čínském městě Tong’an v provincii Fujian.

Za svou dceru měl mladík od neznámého kupce tehdy obdržet celkem 23 tisíc jüanů, tedy v přepočtu necelých 87 tisíc korun. O ceně měly navíc obě strany údajně vyjednávat. Získané finance měl pak vypočítavý otec utratit za iPhone a motocykl.

Rozhodnutí prodat dítě navíc učinil bez vědomí matky. Ta tak po zjištění, k čemu se mladý otec odhodlal, v rozrušení opustila město. Policisté ji však objevili a zatkli. Při výsleších pak rodiče vyšetřovatele informovali, že neměli ponětí, že by dělali něco nezákonného.

„Sama jsem adoptovaná a mnoho lidí v mém rodném městě prodává své děti,“ vysvětlila matka policii s tím, že mnozí rodiče nemají prostředky, aby děti sami vychovávali. Prodejem jim tak vlastně prokazují službu, chtějí jim totiž dopřát lepší dětství.

Soudce při rozhodování o výši trestů pro oba rodiče zohlednil jejich tíživou situaci a uložil jim nižší tresty. Devatenáctiletý mladík stráví tři roky ve vězení. Matka, která pomáhá s výchovou svého mladšího bratra a stará se o nemocné rodiče, pak od soudu odešla s podmíněným trestem v délce 2,5 roku.

Apple letos v září představí již desátou generaci iPhonu, u kterého lze očekávat změnu designu. Není pochyb, že mezi zájemci o novinku se jistě objeví i spousta takových, kteří budou opět vymýšlet různé způsoby, jak si co nejrychleji a nejsnadněji zajistit dostatečný finanční obnos. Některé z nich však pravděpodobně neodradí ani známé kontroverzní případy z předchozích let. Přitom by se mohli inspirovat třeba Bělorusem, který se rozhodl výměnou za iPhone nabídnout chaloupku zděděnou po babičce (více zde).