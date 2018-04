Kvůli DPH se hodně dobíjí kredit

Mobilní operátoři zaznamenali před koncem roku zvýšený zájem o dobití kreditu u předplacených karet do mobilních telefonů. Důvodem je lednové zvýšení DPH z pěti na 22 procent. Zákazníci, kteří si kredit dobijí ještě letos, budou za něj v příštím roce volat za ceny roku 2003, tedy o 16,2 procenta levněji. V některých prodejních místech se již objevil nedostatek dobíjecích kupónů.

Podle Martiny Kemrové z tiskového oddělení T-Mobile je důvodem možného přechodného nedostatku kupónů nízké předzásobení distributorů, kteří se obávali, že u kupónů, které neprodají, přijdou o vyšší marži kvůli zvýšení DPH.

Rady operátorů, jak mají zákazníci postupovat při dobíjení kreditu před koncem roku, se liší. Zatímco Český Mobil radí kvůli možnosti vyšší dobíjecí částky využít bankomat, T-Mobile naopak varuje před frontami u terminálů Sazky a bankomatů a radí kupovat kupóny. Právě nákup kreditu přes sázkové terminály je u druhého největšího operátora nejoblíbenější variantou dobíjení. Eurotel doporučuje Go kupóny zakoupit na značkových prodejnách nebo u větších dealerů, kteří jsou kupony všech nominálních hodnot dostatečně zásobeni, uvedla mluvčí Diana Dobálová.

"T-Mobile v této souvislosti posílil distribuci kuponů na vybraných prodejních místech, a do konce roku je tedy bude možné zakoupit v prodejnách Geco, K+B Expert, URP a Tabák Plus," uvedla Kemrová s tím, že kupónové dobíjení je navíc prováděno na počítačovém systému, který má velkou rezervní kapacitu.

Lidé by si rovněž podle operátorů měli kredit dobít co nejdříve a nenechávat to až na poslední dny roku, kdy lze očekávat největší nápor.