Wi-Fi, RAM, ROM, LTE, NFC... Výrobci chytrých telefonů se pro rychlejší a snadnější orientaci ve specifikacích chytrých telefonů uchýlili k mnoha zkratkám. Mnohdy navíc bez nějakého dalšího vysvětlování, co znamenají. Spoléhají na to, že uživatelé už dávno vědí, co která z nich znamená. Ale je tomu skutečně tak? Jak jste zběhlí v dnes již běžně používaných zkratkách si můžete ověřit v následujícím kvízu.