Květinové véčko pro nenáročné − recenze Sony Ericsson Z250i

Z250i byl představen v půlce června loňského roku. Již od počátku bylo jasné, že přístroj bude patřit do kategorie těch nejlevnějších. Spolu s modelem Z320i mají představovat nástupce vcelku úspěšného low-endu Z310i. Co se týče vzhledu, vzájemně se Z250i a Z320i prakticky neliší. Rozdíly bychom však nalezli ve funkční výbavě.

Dnes recenzovaný telefon Z250i totiž postrádá například aktivní displej, alespoň megapixelový digitální fotoaparát a disponuje velmi malou integrovanou pamětí bez možnosti použití paměťových karet. I tak si však dozajista najde své příznivce a uživatele - nalákat dokáže určitě na velmi nízkou cenu či díky vcelku líbivému designu, který zaujme především něžnější polovinu lidstva.

Sony Ericsson Z250i by měl být nástupcem úspěšného low-endového modelu Z310i.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Telefon, který neoplývá moderními funkcemi. Nabízí pouze opravdový základ, zaujme ale rozhodně velice příznivou cenou či například elegantním designem.

Vzhled a konstrukce − klávesnice na jedničku

Sony Ericsson Z250i je telefonem véčkové konstrukce, který rozhodně není určený konzervativním uživatelům. Barvami a nejrůznějšími ozdobnými motivy hýří doslova na každém centimetru čtverečním. Vzhledem, rozměry 85 × 47 × 20 milimetrů a hmotností 90 gramů se jedná spíše o telefon pro ženy. K tomuto zařazení nás vybídly i všudypřítomné listy květin na přední straně krytu u barevné kombinace s názvem Morning White (námi testované). Na trhu by se ještě měla objevit černá varianta - Silent Black. Po té by naopak mohli sáhnout technicky nenároční muži.

Telefon tvarově připomíná jakési vajíčko - skvěle padne do ruky a pro velmi nízkou hmotnost vám určitě nebude na obtíž v kapse u kalhot, košile a už vůbec ne v kabelce. Vedle zmíněného květinového motivu nalezneme na přední straně mobilu čočku integrovaného digitálního fotoaparátu a čtyři informační ikonky. Ty nahrazují vnější displej, který u tohoto modelu přítomen není. Ony ikonky vás rozsvícením informují o příchozím nebo zmeškaném hovoru, přijaté textové zprávě či o aktivovaném tichém režimu. Jsou viditelné a na pohled vypadají i velmi efektně.

Na levém boku telefonu je umístěn konektor Fast port pro připojení nabíječky, sluchátek či kupříkladu datového kabelu. Na pravém pak dvojtlačítko pro snižování a zvyšování hlasitosti a také infraport. Zatímco někteří výrobci už na tuto funkci dočista zanevřeli, Sony Ericsson ho v tomto přístroji opět připomenul - na úkor užitečnějšího a dnes snad již i samozřejmého bluetooth. Vzhledem k tomu, že se jedná o telefon spodní třídy, musíme mu to však odpustit.

Na zadní straně přístroje se nenachází prakticky nic jiného než známé logo Sony Ericssonu a mechanismus pro snadnější sejmutí krytu baterie. Otevírání telefonu probíhá probíhá vcelku jednoduše - ovšem s pomocí obou rukou. Pokud budete chtít přístroj rozevírat pouze jednou rukou, bude vám to podle našeho názoru v konečném důsledku trvat ještě delší dobu. Po rozevření se displejová část bude nacházet pod "klávesnicovou". Není to příliš praktické (uživatelům s většími prsty by to mohlo vadit při psaní) a ani designově se nejedná o nic zajímavého. Pro lepší představu doporučujeme prohlédnout přiložené fotografie.

Uvnitř telefonu se klasicky nachází numerická klávesnice a tlačítka typická pro sony ericssony - tedy dvě systémové klávesy, tlačítko pro přístup na web, šipka pro návrat o úroveň menu zpět a tlačítko s písmenem C pro mazání textu. Uprostřed systémové části klávesnice dominuje kruhové čtyřsměrné tlačítko, uprostřed nějž je ještě jedna potvrzovací klávesa.

Vzhledem k tomu, že se jedná o levný telefon, musíme samozřejmě počítat s použitím méně kvalitních materiálů, tedy obyčejného plastu. Celkový dojem z konstrukce tak není příliš pozitivní. Když je telefon uzavřený, obě dvě části "véčka" se tak trochu viklají, což nepůsobí příliš věrohodně.

Displej a ovládání − pasivní displej velkou nevýhodou

Co musíme jednoznačně pochválit, je naprosto vynikající klávesnice mobilu. Tlačítka jsou v jedné rovině s telefonem - nevystupují, ani nejsou zapuštěná a píše se na nich opravdu bravurně. Ačkoliv je Z250i určen spíše pro uživatele s menšími prsty, můžeme s jistotou říci, že ani ti s většími nebudou mít s psaním textovek větší problémy. Jejich ideální vzájemné rozestoupení a dobrý zdvih zajistil, že jsme se při psaní přehmátli opravdu jen náhodou. Podsvícení klávesnice je nevýrazně bílé - i v naprosté tmě však dostačující.

Kde však bylo přidáno, jinde musí být naopak ubráno. Řeč je o displeji, který je pasivní, s rozlišením 128 × 160 obrazových bodů, typu CSTN. Zobrazí sice 65 tisíc barevných odstínů, ale o kvalitě rozhodně nemůže být žádná řeč. Barvy nejsou věrné, v jedné části je displej přesvětlený, jinde naopak příliš tmavý. Hovoříme o jedné z největších nevýhod Sony Ericssonu Z250i - komu jde o prohlížení obrázků, "kochání se" z pěkných ikon v menu či pouštění krátkých videoukázek, ten rozhodně nebude spokojen.

Uživatelské prostředí je prakticky zcela shodné s jinými modely tohoto výrobce. Hlavní menu je tedy složeno z matice devíti ikon, které ale nejsou animované. Pohyb v něm a odezva kláves je dostačující - naopak nedostačující je například při psaní textových zpráv, kde je tu a tam nutné počkat, než systém zpracuje všechny stisky tlačítek.

Na pohotovostní obrazovku si můžete nastavit vlastní obrázek či animaci a vybrat si lze také z několika předinstalovaných grafických schémat. Pokud by vám nevyhovovaly, není problém do telefonu doinstalovat nové. Systémovým tlačítkům a šipkám také můžete naprogramovat vybrané a často používané funkce, ke kterým z pohotovostního režimu chcete přistupovat jejich jednorázovým stisknutím.

Telefonování, výdrž a zprávy − nic nového pod sluncem

O podpoře sítí třetí generace nemůže být u telefonu této kategorie ani řeč. Je příjemné, že s Z250i si díky více pásmům (konkrétně GSM 900, 1 800, 850 a 1 900 MHz) zavoláte i ze zámoří. Přístroj disponuje vícepoložkovým telefonním adresářem, přičemž do interní paměti můžete uložit až tisíc jmen. Vedle informací typu zaměstnání, e-mailová adresa či datum narození můžete každému kontaktu přiřadit i speciální vyzváněcí tón či obrázek. Čísla můžete pochopitelně řadit do skupin.

Vyzvánění mobilu je polyfonní - čtyřicetihlasé. Díky tomu, že přístroj podporuje i hudební formát MP3, si lze jako hlavní melodii zvolit oblíbenou písničku či vámi nahraný zvuk. V rámci telefonování jsme nezaznamenali sebemenší chybu (šum nebo jiné rušivé prvky) a ani volaný si na špatnou kvalitu hovoru nestěžoval.

V menu zpráv nalezneme editor SMS a MMS. Funkce e-mailového klienta či pro modely tohoto výrobce typická RSS čtečka bohužel podporovány nejsou. Editor textových zpráv po svých předchůdcích zdědil jednu velkou chybu. Při psaní se znaky začnou odpočítávat až při posledních 20 písmenech (tedy při 140. znaku). Jakmile začnete psát druhou zprávu, telefon vás jen velmi nevýrazně varuje malým nápisem "SMS 2". Kdy už se Sony Ericsson poučí? Alespoň, že je podporován slovník T9.

Výdrž přístroje je standardní. Dodávána je naštěstí kvalitní baterie typu Li-Pol, se kterou při běžném používání vydrží mobil zhruba čtyři až pět dnů. Nemusíme snad ani dodávat, že při hraní her či intenzivnějším telefonování se tato hodnota může snížit klidně až na pouhý jeden den.

Organizace, data a zábava − jen to nejnutnější

Co se týče datových technologií, seznam dostupných funkcí je velmi krátký. K dispozici je totiž pouze klasické vytáčené připojení CSD a GPRS třídy 10 (4+2). Že výrobce neimplementoval HSCSD, bychom pochopili. Absence EDGE nás však rozhodně nepotěšila. Na wap či internet se můžete dívat prostřednictvím integrovaného prohlížeče, který se ničím neliší od jiných modelů Sony Ericsson. Z250i lze s počítačem propojit pomocí datového kabelu (není součástí základního balení) nebo díky zmíněnému infračervenému portu. Bluetooth k naší nespokojenosti chybí.

Dostáváme se k organizačním funkcím - tradiční doméně tohoto japonsko-švédského výrobce. Přestože se jedná o levný low-endový model, najdeme v něm vše potřebné. Jmenovitě se tedy jedná o opakovaný budík, kalendář (s měsíčním, týdenním i denním náhledem), úkolovník, poznámky, kalkulačku, odpočítávání času a stopky.

Z hlediska zábavních funkcí se Z250i také příliš nepředvedl. Do telefonu sice byla implementována technologie Java 2.0, se kterou si nové a zajímavé hry můžete doinstalovat, ale zarazí vás pravděpodobně nedostatek paměti. Přístroj totiž disponuje pouhými deseti "megabajty", což je na dnešní dobu vskutku podprůměrná hodnota.

V telefonu je předinstalovaná pouze jedna "pařba" - jmenuje se JC Does TEXAS. Hudební přehrávač ani přehrávač videa v menu nenalezneme. Pokud si budete chtít pustit nějakou skladbu ve formátu MP3 nebo MIDI, budete tomu muset učinit pomocí klasického správce souborů. Nemusíme snad ani podotýkat, že FM rádio nebo diktafon v mobilu není - to ovšem ani nenáročný uživatel nepožaduje.

Fotoaparát − jen pro nutné případy

Sony Ericsson Z250i není telefonem pro nadšené fotografy. Nabízí pouze rozlišení 640 x 480 pixelů, tedy v současnosti velmi podprůměrné hodnoty. Od telefonu této kategorie samozřejmě uživatel nemůže očekávat ani pokročilé funkce, jako jsou autofokus, blesk či alespoň natáčení krátkých videosekvencí. Telefon nabídne dvojnásobný digitální zoom, možnost vyvážení bílé barvy, noční režim, samospoušť či některé efekty (černobílá fotografie, negativ, sépiový odstín a solarizace).





Pořízené obrázky neoplývají nijak vysokou kvalitou. Jsou vcelku rozostřené, v některých částech přesvětlené (viz ukázkové foto) a podání barev ani příliš věrné. Je dobře, že telefon disponuje fotoaparátem, ale jeho použití bude asi náležet jen opravdu nutným situacím, kdy po ruce nebudete mít nic lepšího.

Hodnocení − opravdový základ za dobrou cenu Pokud vám nejde o pokročilé funkce a jediné, co od mobilního telefonu vyžadujete, je telefonování, psaní textových a multimediálních zpráv, bude Sony Ericsson Z250i tou pravou volbou. Telefon sice zklamal absencí některých užitečných funkcí, jako jsou bezdrátová technologie bluetooth či alespoň megapixelový fotoaparát, zato však může zaujmout něčím jiným. Kdo se rozhodne pro koupi Z250i, obdrží telefon se vskutku elegantním a vyšperkovaným designem, velmi kvalitní klávesnicí a navíc za rozumnou cenu 2 500 korun. Musí však počítat s tím, že jen s příplatkem okolo tisícikoruny by obdržel telefon Z320i s mnohem kvalitnějším displejem a bohatší funkční výbavou. Volba je jen na vás. Proč koupit? líbivý design

velmi příznivá cena

rozměry a hmotnost

kvalitní klávesnice Proč nekoupit? nekvalitní displej

horší fotoaparát

absence bluetooth

malá interní paměť

nelze nahrávat video Kdy? v prodeji Za kolik? přibližně 2 500 Kč