Kvalitní fotomobil už není hudbou příliš vzdálené budoucnosti

, aktualizováno

Zatímco dnes slouží fotomobily pouze ke hraní a fotografie z nich jsou nekvalitní, v budoucnu by klidně mohly z trhu vytlačit digitální fotoaparáty nižší kategorie. Současný vývoj v oblasti obrazové kvality snímků a miniaturizace samotného fotografického modulu napovídá, že by to mohlo být již poměrně brzy.