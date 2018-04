Kvalitní fotografie připravovaného Cyber-Shotu od Sony Ericssonu

Nové fotografie, které se objevily na internetu, nám dávají dobrou představu jak bude nový mobil od Sony Ericssonu vypadat. Telefon dostane označení K550i a již jej schválil americký telekomunikační úřad FCC. Oficiální představení tohoto telefonu se blíží a mělo by proběhnout na nadcházejícím kongresu 3GSM, který se koná příští měsíc.

Oproti modelu K800i/K790i nabídne připravovaná novinka chudší výbavu. Fotoaparát s automatickým ostřením má rozlišení pouze dva megapixely, nechybí však xenonový blesk. Telefon pravděpodobně nenabídne podporu pro sítě třetí generace UMTS, druhý fotoaparát pro videohovory chybí.

Telefon bude mít pravděpodobně displej s rozlišením QVGA a chybět nebude hudební přehrávač. Novinka nabídne i FM rádio s RDS, datové přenosy EDGE a Bluetooth. Paměť bude možné rozšířit pomocí paměťových karet formátu Memory Stick Micro (M2).



Nový Cyber-Shot od Sony Ericssonu a již představený model W200.

Na telefonu zaujme systémový konektor umístěný na boku přístroje. Telefon se bude nabízet nejen ve standardní černé verzi, ale i v bílé variantě. Do prodeje by se měl telefon dostat ve druhém čtvrtletí letošního roku. Očekáváme, že výrobce přichystá i hudební variantu tohoto modelu, která bude patřit do modelové řady Walkman.