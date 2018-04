Kvalitní fotografie nového Sony Ericssonu s 2Mpx fotoaparátem

Sony Ericsson připravuje nástupce populárního modelu K700i. První fotografie nového modelu s kódovým označením Clara se objevily už před časem a informovali jsme o něm zde a zde. Nyní přinášíme kvalitní fotografie novinky, ze kterých si je možné udělat obrázek, na co se můžeme těšit.

Nový Sony Ericsson je vybaven integrovaným fotoaparátem s rozlišením dva megapixely. Fotoaparát nabízí auto-focus a nechybí diodový blesk pro fotografování za zhoršených světelných podmínek. Pro uložení pořízených fotografií podporuje novinka od Sony Ericssonu paměťové karty Memory Stick Duo. Paměťové karty bude možné využít i pro vestavěný MP3 přehrávač. Vestavěná paměť by měla mít hodnotu 90 MB.

Displej připravovaného Sony Ericssonu by měl zobrazit 262 000 barev. Rozlišení displeje by mělo být 176 x 220 obrazových bodů. Vedle datových přenosů GPRS by měl nový Sony Ericsson podporovat i EDGE. Novinka by měla podporovat Bluetooth ve specifikaci 1.2. Nechybí infračervený port ani možnost nastavit MP3 soubor jako vyzvánění.

Nový Sony Ericsson Clara by se měl oficiálně představit na kongresu 3GSM v Cannes (14. - 17. února) nebo na veletrhu CeBIT (10. - 16. března). Do prodeje by měl přijít na podzim letošního roku.