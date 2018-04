Apple měl ošidit skenování obličeje u iPhonu X. V reakci to popřel

Agentura Bloomberg vydala zprávu, ve které tvrdí, že Apple byl nucen u součástek pro sken obličeje, známý jako Face ID, zvolit nižší nároky na kvalitu, aby se výroba nového iPhonu X rozjela naplno.

Inovativní technologie 3D skenování obličeje u iPhonu X má být totiž důvodem, proč má být očekávané novinky od Applu málo. Technologie se skládá z infračerveného projektoru, který osvítí obličej, a senzoru, který infračervené paprsky přečte.

Apple podle Bloombergu sdělil dodavatelům součástek, aby snížili jejich kvalitu, a tedy přesnost. Tím by se vyřešily problémy s jejich náročnou výrobou. Podle zprávy má být i „ošizené“ skenovaní obličeje přesto bezpečnější než současná čtečka otisků prstů Touch ID.

Americký výrobce se ovšem vůči informacím Bloombergu ohradil. Portál

The Verge vydal jeho prohlášení, že zvěsti o snížení účinnosti Face ID jsou zcela vymyšlené. Kvalita ani přesnost nové technologie zabezpečení se podle Applu oproti původní specifikaci nijak nezměnily. Stále tak platí, že šance, že by někdo jiný odemkl iPhone X pomocí skenování obličeje, je přes Face ID 1:1 000 000. U čtečky otisků prstů Touch ID je to přitom jen 1:50 000.

Technologie zabezpečení pomocí obličeje není nová. Už dříve se o to pokoušeli jiní výrobci. Například Samsung ovšem přímo v telefonu varuje, že jeho zabezpečení není zcela bezpečné (více se dočtete v článku Samsung S8 se teoreticky dá ošálit fotografií. Ale nám se to nepovedlo). Apple ovšem místo obyčejného obrazu obličeje, který lze teoreticky ošálit pouhou fotografií, používá 3D sken.

Skenování obličeje má v budoucnu pomalu vytlačit tradiční senzory otisků prstů (více v článku Je to konec mýtické čtečky v displeji? Výrobci sázejí na obličej). Čtečky otisků prstů se totiž do smartphonů vzhledem ke zvětšování plochy displeje vůči jejich tělům už nevejdou.

Technologie čtečky otisků integrované v displeji se má v použitelném stavu objevit až ve druhé polovině příštího roku. Zatím tak jsou výrobci nuceni umísťovat čtečky otisků na záda smartphonů, což ne každému vyhovuje. Samsung si proto patentoval umístění čtečky do vykrojení displeje (více v článku Samsung Galaxy S9 může mít pořádně vykrojený displej).