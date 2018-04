Kuriozita na iTunes: za dolar si můžete koupit osm sekund ticha

Osm sekund "ničeho" stojí v americkém obchodě iTunes necelý jeden dolar, tedy v přepočtu zhruba dvacet korun. Po stažení skladby s názvem The Steve Jobs Moment of Silence (Chvíle ticha za Steva Jobse) se neozve jediný tón. Jediné, co uživatelé spatří, je černobílá fotografie spoluzakladatele jablečné společnosti.

Chvíle ticha se však neprodává za účelem výdělku společnosti Apple. Výtěžek poputuje na konta organizací pro boj s rakovinou slinivky. Právě této zákeřné nemoci Steve Jobs v říjnu minulého roku po osmiletém boji podlehl. I chvíle ticha proto nese jakousi symboliku – nahrávka trvá přesně osm sekund.

Skladba bohužel není dostupná v českém internetovém obchodě iTunes, ale pouze v americkém.

Není to poprvé, co si lidé mohou koupit "ticho" a přispět na dobročinné účely. Připomeňme, že vybrané digitální obchody s hudbou nabízely k prodeji sekundy ticha za Haiti, které v roce 2010 zpustošilo zemětřesení.