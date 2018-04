Kupujte Oskar na internetu

Od včerejška, 31.5.2000, má každý možnost nakoupit si služby a vybavení od Oskara pomocí internetu. Oskar se tak stává druhým operátorem po Paegasu a jeho Twist Shopu, který zavádí do své nabídky službu virtuálního obchodu. Díky tomu, že Oskar již vlastně nákup "na dálku" umožňoval, a to pomocí své zákaznické linky, jde vlastně pouze o převedení této služby i na web. Oproti infolince máte ve virtuálním obchodě možnost získat množství informací a máte více času se rozhodnout. Pokud ovšem očekáváte platbu pomocí bankovní karty nebo nějakým jiným zvláštním "fíglem", musím vás zklamat. Platit budete klasicky, to jest při převzetí, ke kterému by mělo dojít do 48 hodin po objednání.

Jak tedy celý proces nákupu pomocí Oskarova elektronického obchodu probíhá? Během nákupu procházíte několika kroky. Na úvod, při vstupu do nákupního systému, jste seznámeni se způsobem nákupu, pravidly doručení a platby. Dozvíte se, že vybrané zboží vám bude doručeno do 48 hodin, tedy stejně jako při nákupu pomocí zákaznické linky. Zaplatíte za něj při převzetí přímo zaměstnanci Oskara, který vám objednané zboží doručí. Za dovoz, jak se dá očekávat, neplatíte.

Potom už přichází na řadu krok číslo jedna. Tím je volba tarifního plánu. Tedy klasická nabídka Volám Málo, Volám Často, Volám Stále, Slyším Vás, Dohoda s Oskarem a předplacená služba Oskarta. Jakmile si zvolíte, jste automaticky odveleni ke kroku dvě. Pokud tedy chcete sad více, musíte je objednat postupně.

V rámci Kroku dvě jsou vám nabídnuty telefony. Objevuje se známá nabídka přístrojů, která zatím není obohacena o nejnovější modely. Kdy se dostane na nové telefony, to se teprve ukáže, nicméně měly by se v nabídce průběžně objevovat. Ke každému tarifu máte možnost zakoupit jeden telefon. Pokud byste snad chtěli pouze telefon, máte smůlu. Pokud jste se totiž dostali ke kroku dvě, určitě jste si objednali nějaký tarif. Později sice máte možnost odebrat ze svého virtuálního "košíku" jakoukoliv položku, ovšem při odebrání tarifu se vám vyprázdní košík celý.

Na druhou stranu ovšem máte také možnost žádný telefon nekoupit. Tolik tedy k telefonům. Snad jen dodejme, že máte přístup k informacím o každém z nabízených přístrojů.

A tím se dostáváme ke kroku tři. Zde se vám nabízí možnost volby doplňkových služeb, které nejsou zahrnuty v nabídce vámi vybraného tarifu. Jde o Hlasovou schránku pro pokročilé, Podrobný účet apod. Krom toho si zvolíte Volací limit, jakousi zálohu, kterou můžete protelefonovat nad svůj tarif (min. 1000,-Kč). Pokud jste v kroku jedna zvolili Oskartu, je vám místo nadstandardních služeb nabídnuta koupě dalších dobíjecích kupónů.

V dalším kroku vám virtuální obchod představuje nabídku příslušenství k mobilním telefonům. Jde o stejnou nabídku, kterou má Oskar na svých stránkách již dávno. Tedy datové kabely, pouzdra, nabíječky baterie atd.

Následuje krok pět, kde naleznete výpis svého košíku spolu s celkovou cenou vašeho nákupu. Máte tak ještě možnost něco z něj odebrat, případně změnit u některého zboží odebíraný počet. Jen tarif nemůžete odebrat, protože potom se vám vyprázdní celý košík. Pokud si ovšem potřebujete ještě něco promyslet, můžete svůj košík takzvaně "zaparkovat", což znamená, že zůstane po dobu 48 hodin uložen v databázi a vy se k němu můžete pomocí jeho identifikačního čísla vrátit později. Když se tedy ujistíte o správnosti svého výběru, hurá do pokladny.

Nejprve projdete rychlým mezikrokem v podobě Všeobecných podmínek a pak už se můžete zabrat do vyplnění formuláře s osobními údaji, aby Oskar věděl, kam vám má zboží doručit a na koho vypsat fakturu, kterou obdržíte společně s dodávkou.

Vaše objednávka bude potvrzena e-mailem a do dvou dnů můžete očekávat dáreček, za který ovšem budete muset zaplatit.